Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що диверсійні груп рашистів працюють по всій Україні.
Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, повідомляє Громадське , повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", — зазначив Монастирський.
Він також розповів про скорочення блокпостів на автошляхах країни: із 2 тисяч їх наразі залишилися 1,5 тисячі, планується зменшити кількість до 800 штук. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.
Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст і допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам із неокупованої території України.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо чи напевно мають закладки зброї і т.д.
І кого за це похвалить ?
И только их! Т.к. все остальные "нихуянеделающие" структуры (ГУР, пограничники и т.п.) строить должны были именно СБУ!
На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".
Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:
@stop_russian_war_bot
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/769
А закладки, то дрібниця.
В одного недоумка було АТО, у іншого "тасторона" і ООС - і не було війни
Ты уверен, что это соотечественники?
Це треба було робити (поступово) після отримання томосу і утвердження помістної церкви.
Україна - не московія, забороняти релігійні організації. Але виникла реальна українська альтернатива.
Що порушують самі хресні ходи, щоби їх забороняти як такі?
закупите полиции технику в США ИЛИ ЕС ,чтобы сразу могли проверять паспорта или водительские удостоверения личностей на месте - сканируют и сверяют
наловите массу нарушителей
1. щоб уроди не вкрали наші Святині.
2. ще в мирний час там було повно "незрозумілих" особин (наприклад на вході стояли якісь "казакі").
3. враховуючи дуже важливе розташування Лаври на даний час (географічне взагалі, на висоті - оптичне спостереження/радіоперехоплення тощо).
Сподіваюсь, що наша контррозвідка та місцеві патріоти це добре розуміють!