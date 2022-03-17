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Російські диверсанти є у всіх регіонах України - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що диверсійні груп рашистів працюють по всій Україні.

Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, повідомляє Громадське  , повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", — зазначив Монастирський.

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Він також розповів про скорочення блокпостів на автошляхах країни: із 2 тисяч їх наразі залишилися 1,5 тисячі, планується зменшити кількість до 800 штук. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.

Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст і допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам із неокупованої території України.
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Топ коментарі
+34
На Харківщині у Вовчанському районі цього ранку висадились 120 російських десантників,70 одразу померли,решта втекли до бєлгорода
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17.03.2022 07:27
+29
від гостомельского штаму коронавірусу
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17.03.2022 07:30
+24
То потрусіть добре церкви масквабадського сатанату.
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17.03.2022 07:33
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На Харківщині у Вовчанському районі цього ранку висадились 120 російських десантників,70 одразу померли,решта втекли до бєлгорода
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17.03.2022 07:27 Відповісти
від гостомельского штаму коронавірусу
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17.03.2022 07:30 Відповісти
МАБУТЬ ВІД РАДОСТІ...
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17.03.2022 07:30 Відповісти
від сорому
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17.03.2022 07:33 Відповісти
Від срачки
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17.03.2022 07:37 Відповісти
Висадилися і зразу померли... Що вони цим хотіли сказати?..
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17.03.2022 07:35 Відповісти
ти ж екзорцист...
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17.03.2022 07:47 Відповісти
могли б самовбитись на расії, але закортло нашої земельки
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17.03.2022 09:23 Відповісти
Ці люди вже бували в країні. І неодноразово.
Можливо чи напевно мають закладки зброї і т.д.
І кого за це похвалить ?
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17.03.2022 07:29 Відповісти
Службу Бабла Украины.
И только их! Т.к. все остальные "нихуянеделающие" структуры (ГУР, пограничники и т.п.) строить должны были именно СБУ!
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17.03.2022 08:12 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".

Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:
@stop_russian_war_bot
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/769
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17.03.2022 08:31 Відповісти
Не так страшні московські воші, як українські гніди. Їх багато в державних органах і в політикумі.
А закладки, то дрібниця.
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17.03.2022 10:46 Відповісти
Треба було вводити візовий режим з рашкою ще з 2014 року, тоді й менше диверсантів мали б в регіонах
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17.03.2022 07:30 Відповісти
не дивно - всі 8 років війни у ​​нас був безвіз із Московією. Їздили як до себе додому і працювали як у себе в Москві.

В одного недоумка було АТО, у іншого "тасторона" і ООС - і не було війни
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17.03.2022 07:32 Відповісти
Трохи підкоригую про першого недоумка - воно з АТО зробило ООС, імітуючи бурхливу діяльність шляхом заміни літер в абревіатурі
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17.03.2022 07:53 Відповісти
один недоумок розбудовував армію, зробив власним коштом ППО навколо Києва. 100% він недоумок, бо знав як його дії оцінять співвітчизники.
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17.03.2022 09:26 Відповісти
..."как его действия оценят соотечественники"
Ты уверен, что это соотечественники?
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17.03.2022 09:53 Відповісти
Це він тобі сказав,що особисто і власним коштом???Він вже казав що відбудує Хрещатик за власні кошти.ВІДБУДУВАВ???ТА НІ путіна-все було зроблене за рахунок бюджету Києва.
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17.03.2022 10:08 Відповісти
хворий? йди в спам! подоляк подасть
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Мені насрати що на Зеленського,що на Порошенка,що на тебе,абсолютно безмозглого пороходрища.Ні перший ,ні другий ніколи не були патріотами України,а були патріотами своєї кишені.І те,що Зеленський абсолютно безмозгла тваринка,як і ти,на відміну від цінічного "бандери",нічого не змінює.
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17.03.2022 11:00 Відповісти
ого, яке ти грозне, як гівно навозне))))
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17.03.2022 11:53 Відповісти
Звідки таких довпойопів як ти набирають?! Я нагадаю, що до середини 2019-го року, кацапським чоловікам був заборонений в'їзд в Україну. Однак коли прийшов клоун до влади, він цю заборону зняв, бо йому дуже потрібно було продавати сєріали на москві.
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17.03.2022 10:19 Відповісти
То потрусіть добре церкви масквабадського сатанату.
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17.03.2022 07:33 Відповісти
Хто їх трусити буде? Баканов і Тимошенко, які мосовським попам цілують руки?
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17.03.2022 10:48 Відповісти
За великим рахунком це треба було зробити ще у 2014. Але тоді певно хтось заважав.
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17.03.2022 11:02 Відповісти
Аби не лишилось церкви як такої?
Це треба було робити (поступово) після отримання томосу і утвердження помістної церкви.
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17.03.2022 11:07 Відповісти
УПЦ ніхто не відміняв. Томос то добре, але трохи з іншої опери.
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17.03.2022 11:28 Відповісти
Не відміняв, бо ніхто не довів її злочинність в суді.
Україна - не московія, забороняти релігійні організації. Але виникла реальна українська альтернатива.
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17.03.2022 12:15 Відповісти
Я не про юридичну заборону, а про створення максимально несприятливих умов. А вони ходи хресні тут з новинським влаштовували. Ось про що я.
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17.03.2022 13:11 Відповісти
Для цього є правові підстави? Чи вам би хотілось як у кацапів?
Що порушують самі хресні ходи, щоби їх забороняти як такі?
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17.03.2022 13:23 Відповісти
Ну тоді нашо пиняти на баканових якщо попередники цим не переймались бо немає правових підстав? Ви вже якось мінімально хоч будьте неупередженим.
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17.03.2022 13:28 Відповісти
Нема правових підстав не тому, що хтось не займається. А тому що речі на які ви очікуєте лежать за межами права. Як на мене, волати про неправові рішення, це демострувати свою ментальну спорідненість з ордою. І поза тим, народ має окреме (електоральне) право що дозволяє уникати обрання політиків, які в умовах війни солідаризуються із московським сатанатом. Якщо цього не відбувалося, значить реальність полягала в тому, що ми, як спільнота, все ще лишалися достатньо до них близькими. І тому мене не дивує ваша персональне правовий нігілізм. Водноча, я не маю наміру наголошувати на своїй неупередженості. Я не суддя, і не ідеал.
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17.03.2022 14:02 Відповісти
досвід другої світової показав, що будь які звірства однієї сторони з часом повторює і інша, як відлуння. І це вже не правовий нігілізм.
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17.03.2022 15:37 Відповісти
І що тобі радить твій блюдолиз андон? Хоча, він і сам непогано підробляє коригувальником вогню ворога. Може, з нього почати боротьбу з дрг? Взагалі, які ви усі недолугі дилетанти - що ти, що верещучка, ну, не ви повинні керувати зараз
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17.03.2022 07:37 Відповісти
ТАК А В ЯКИХ РЕГІОНАХ ПРАЦЮЮТЬ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ************** !!!???
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17.03.2022 07:45 Відповісти
Любителів рускага міра і у нас до сих пір дохрена..повтікали на курорти Буковелю..Трускавця..на Закарпаття..поки йдуть бої затихли..
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17.03.2022 07:46 Відповісти
ЗАКРИЙТЕ МОСКОВСЬКІ ЦЕРКВИ !!! АБО ДАЙТЕ ДОЗВІЛ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО ВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ЇХ СЕПАРСЬКИХ ВІДВІДУВАЧІВ !!!
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17.03.2022 07:49 Відповісти
покажіть хоть одного знищеного диверсанта, не забивайте ними камери й не відволікайте на них людський ресурс.
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17.03.2022 07:55 Відповісти
ця агентура створена на гроші медведчука та вірних йому пасіпак, і продажних шкур , які так пільно охороняли мерверчука з під аресту, прокуровів судей ,які дали йому домашній арест, вся піна зпливла на поверхність
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17.03.2022 07:58 Відповісти
Вот чего зря пистеть !?

закупите полиции технику в США ИЛИ ЕС ,чтобы сразу могли проверять паспорта или водительские удостоверения личностей на месте - сканируют и сверяют
наловите массу нарушителей
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17.03.2022 09:13 Відповісти
Практически все паспорта в единых реестрах есть
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17.03.2022 09:13 Відповісти
Це погана новинка, це означає що вони вже замінували деякі об'єкти . Поставити патрульних біля підстанцій ,дамб.
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17.03.2022 09:50 Відповісти
Треба було колоти Медведчука він. Все знав .Його Путін хоче поставити президентом України ..
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17.03.2022 09:53 Відповісти
А коли вже українські діверсанти будуть працювати на теріторії раши та білорусі?
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17.03.2022 10:05 Відповісти
Мене особисто дуже хвилює наша Почаївська Лавра, тимчасово окупована рпц-фсб:
1. щоб уроди не вкрали наші Святині.
2. ще в мирний час там було повно "незрозумілих" особин (наприклад на вході стояли якісь "казакі").
3. враховуючи дуже важливе розташування Лаври на даний час (географічне взагалі, на висоті - оптичне спостереження/радіоперехоплення тощо).
Сподіваюсь, що наша контррозвідка та місцеві патріоти це добре розуміють!
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17.03.2022 10:06 Відповісти
будьте певні - розуміють
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17.03.2022 11:22 Відповісти
Так вылавливай ********* этих и сразу расстреливай, а то сидишь в Киеве и с Антониной свинорылой булки мнете.
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17.03.2022 10:31 Відповісти
Операция «Антропоид «!!!!! кацапы любят копировать. Наверняка диверсанты прячутся в церкви Московского патриархата!!!!!
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17.03.2022 10:33 Відповісти
ну хз обычно уж очень альтернативно одаренных видно по физиономиям. может действительно - хромосома дополнительная. хотя конечно не каждого кацапы еще "нашли".
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17.03.2022 11:07 Відповісти
 
 