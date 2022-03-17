Российские диверсанты есть во всех регионах Украины, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что диверсионные группы рашистов работают по всей Украине.
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Громадське, ифнормирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - отметил Монастырский.
Он также рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны: из 2 тысяч их осталось 1,5 тысячи, планируется уменьшить количество до 800 штук. Главными на блокпостах будут представители Нацполиции.
Кроме того, Монастырский сообщил о задержании оккупантами представителей органов госвласти и активистов, которые выходят на площади городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Можливо чи напевно мають закладки зброї і т.д.
І кого за це похвалить ?
И только их! Т.к. все остальные "нихуянеделающие" структуры (ГУР, пограничники и т.п.) строить должны были именно СБУ!
На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".
Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:
@stop_russian_war_bot
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/769
А закладки, то дрібниця.
В одного недоумка було АТО, у іншого "тасторона" і ООС - і не було війни
Ты уверен, что это соотечественники?
Це треба було робити (поступово) після отримання томосу і утвердження помістної церкви.
Україна - не московія, забороняти релігійні організації. Але виникла реальна українська альтернатива.
Що порушують самі хресні ходи, щоби їх забороняти як такі?
закупите полиции технику в США ИЛИ ЕС ,чтобы сразу могли проверять паспорта или водительские удостоверения личностей на месте - сканируют и сверяют
наловите массу нарушителей
1. щоб уроди не вкрали наші Святині.
2. ще в мирний час там було повно "незрозумілих" особин (наприклад на вході стояли якісь "казакі").
3. враховуючи дуже важливе розташування Лаври на даний час (географічне взагалі, на висоті - оптичне спостереження/радіоперехоплення тощо).
Сподіваюсь, що наша контррозвідка та місцеві патріоти це добре розуміють!