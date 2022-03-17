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Новости Война в Украине
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Российские диверсанты есть во всех регионах Украины, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что диверсионные группы рашистов работают по всей Украине.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Громадське, ифнормирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - отметил Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов

Он также рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны: из 2 тысяч их осталось 1,5 тысячи, планируется уменьшить количество до 800 штук. Главными на блокпостах будут представители Нацполиции.

Кроме того, Монастырский сообщил о задержании оккупантами представителей органов госвласти и активистов, которые выходят на площади городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.
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Топ комментарии
+34
На Харківщині у Вовчанському районі цього ранку висадились 120 російських десантників,70 одразу померли,решта втекли до бєлгорода
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17.03.2022 07:27
+29
від гостомельского штаму коронавірусу
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17.03.2022 07:30
+24
То потрусіть добре церкви масквабадського сатанату.
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17.03.2022 07:33
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На Харківщині у Вовчанському районі цього ранку висадились 120 російських десантників,70 одразу померли,решта втекли до бєлгорода
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17.03.2022 07:27 Ответить
від гостомельского штаму коронавірусу
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17.03.2022 07:30 Ответить
МАБУТЬ ВІД РАДОСТІ...
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17.03.2022 07:30 Ответить
від сорому
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17.03.2022 07:33 Ответить
Від срачки
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17.03.2022 07:37 Ответить
Висадилися і зразу померли... Що вони цим хотіли сказати?..
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17.03.2022 07:35 Ответить
ти ж екзорцист...
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17.03.2022 07:47 Ответить
могли б самовбитись на расії, але закортло нашої земельки
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17.03.2022 09:23 Ответить
Ці люди вже бували в країні. І неодноразово.
Можливо чи напевно мають закладки зброї і т.д.
І кого за це похвалить ?
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17.03.2022 07:29 Ответить
Службу Бабла Украины.
И только их! Т.к. все остальные "нихуянеделающие" структуры (ГУР, пограничники и т.п.) строить должны были именно СБУ!
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17.03.2022 08:12 Ответить
Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.
Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick".

Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:
@stop_russian_war_bot
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/769
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17.03.2022 08:31 Ответить
Не так страшні московські воші, як українські гніди. Їх багато в державних органах і в політикумі.
А закладки, то дрібниця.
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17.03.2022 10:46 Ответить
Треба було вводити візовий режим з рашкою ще з 2014 року, тоді й менше диверсантів мали б в регіонах
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17.03.2022 07:30 Ответить
не дивно - всі 8 років війни у ​​нас був безвіз із Московією. Їздили як до себе додому і працювали як у себе в Москві.

В одного недоумка було АТО, у іншого "тасторона" і ООС - і не було війни
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17.03.2022 07:32 Ответить
Трохи підкоригую про першого недоумка - воно з АТО зробило ООС, імітуючи бурхливу діяльність шляхом заміни літер в абревіатурі
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17.03.2022 07:53 Ответить
один недоумок розбудовував армію, зробив власним коштом ППО навколо Києва. 100% він недоумок, бо знав як його дії оцінять співвітчизники.
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17.03.2022 09:26 Ответить
..."как его действия оценят соотечественники"
Ты уверен, что это соотечественники?
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17.03.2022 09:53 Ответить
Це він тобі сказав,що особисто і власним коштом???Він вже казав що відбудує Хрещатик за власні кошти.ВІДБУДУВАВ???ТА НІ путіна-все було зроблене за рахунок бюджету Києва.
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17.03.2022 10:08 Ответить
хворий? йди в спам! подоляк подасть
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17.03.2022 10:31 Ответить
Мені насрати що на Зеленського,що на Порошенка,що на тебе,абсолютно безмозглого пороходрища.Ні перший ,ні другий ніколи не були патріотами України,а були патріотами своєї кишені.І те,що Зеленський абсолютно безмозгла тваринка,як і ти,на відміну від цінічного "бандери",нічого не змінює.
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17.03.2022 11:00 Ответить
ого, яке ти грозне, як гівно навозне))))
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17.03.2022 11:53 Ответить
Звідки таких довпойопів як ти набирають?! Я нагадаю, що до середини 2019-го року, кацапським чоловікам був заборонений в'їзд в Україну. Однак коли прийшов клоун до влади, він цю заборону зняв, бо йому дуже потрібно було продавати сєріали на москві.
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17.03.2022 10:19 Ответить
То потрусіть добре церкви масквабадського сатанату.
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17.03.2022 07:33 Ответить
Хто їх трусити буде? Баканов і Тимошенко, які мосовським попам цілують руки?
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17.03.2022 10:48 Ответить
За великим рахунком це треба було зробити ще у 2014. Але тоді певно хтось заважав.
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17.03.2022 11:02 Ответить
Аби не лишилось церкви як такої?
Це треба було робити (поступово) після отримання томосу і утвердження помістної церкви.
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17.03.2022 11:07 Ответить
УПЦ ніхто не відміняв. Томос то добре, але трохи з іншої опери.
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17.03.2022 11:28 Ответить
Не відміняв, бо ніхто не довів її злочинність в суді.
Україна - не московія, забороняти релігійні організації. Але виникла реальна українська альтернатива.
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17.03.2022 12:15 Ответить
Я не про юридичну заборону, а про створення максимально несприятливих умов. А вони ходи хресні тут з новинським влаштовували. Ось про що я.
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17.03.2022 13:11 Ответить
Для цього є правові підстави? Чи вам би хотілось як у кацапів?
Що порушують самі хресні ходи, щоби їх забороняти як такі?
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17.03.2022 13:23 Ответить
Ну тоді нашо пиняти на баканових якщо попередники цим не переймались бо немає правових підстав? Ви вже якось мінімально хоч будьте неупередженим.
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17.03.2022 13:28 Ответить
Нема правових підстав не тому, що хтось не займається. А тому що речі на які ви очікуєте лежать за межами права. Як на мене, волати про неправові рішення, це демострувати свою ментальну спорідненість з ордою. І поза тим, народ має окреме (електоральне) право що дозволяє уникати обрання політиків, які в умовах війни солідаризуються із московським сатанатом. Якщо цього не відбувалося, значить реальність полягала в тому, що ми, як спільнота, все ще лишалися достатньо до них близькими. І тому мене не дивує ваша персональне правовий нігілізм. Водноча, я не маю наміру наголошувати на своїй неупередженості. Я не суддя, і не ідеал.
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17.03.2022 14:02 Ответить
досвід другої світової показав, що будь які звірства однієї сторони з часом повторює і інша, як відлуння. І це вже не правовий нігілізм.
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17.03.2022 15:37 Ответить
І що тобі радить твій блюдолиз андон? Хоча, він і сам непогано підробляє коригувальником вогню ворога. Може, з нього почати боротьбу з дрг? Взагалі, які ви усі недолугі дилетанти - що ти, що верещучка, ну, не ви повинні керувати зараз
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17.03.2022 07:37 Ответить
ТАК А В ЯКИХ РЕГІОНАХ ПРАЦЮЮТЬ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ************** !!!???
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17.03.2022 07:45 Ответить
Любителів рускага міра і у нас до сих пір дохрена..повтікали на курорти Буковелю..Трускавця..на Закарпаття..поки йдуть бої затихли..
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17.03.2022 07:46 Ответить
ЗАКРИЙТЕ МОСКОВСЬКІ ЦЕРКВИ !!! АБО ДАЙТЕ ДОЗВІЛ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО ВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ЇХ СЕПАРСЬКИХ ВІДВІДУВАЧІВ !!!
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17.03.2022 07:49 Ответить
покажіть хоть одного знищеного диверсанта, не забивайте ними камери й не відволікайте на них людський ресурс.
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17.03.2022 07:55 Ответить
ця агентура створена на гроші медведчука та вірних йому пасіпак, і продажних шкур , які так пільно охороняли мерверчука з під аресту, прокуровів судей ,які дали йому домашній арест, вся піна зпливла на поверхність
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17.03.2022 07:58 Ответить
Вот чего зря пистеть !?

закупите полиции технику в США ИЛИ ЕС ,чтобы сразу могли проверять паспорта или водительские удостоверения личностей на месте - сканируют и сверяют
наловите массу нарушителей
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17.03.2022 09:13 Ответить
Практически все паспорта в единых реестрах есть
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17.03.2022 09:13 Ответить
Це погана новинка, це означає що вони вже замінували деякі об'єкти . Поставити патрульних біля підстанцій ,дамб.
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17.03.2022 09:50 Ответить
Треба було колоти Медведчука він. Все знав .Його Путін хоче поставити президентом України ..
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17.03.2022 09:53 Ответить
А коли вже українські діверсанти будуть працювати на теріторії раши та білорусі?
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17.03.2022 10:05 Ответить
Мене особисто дуже хвилює наша Почаївська Лавра, тимчасово окупована рпц-фсб:
1. щоб уроди не вкрали наші Святині.
2. ще в мирний час там було повно "незрозумілих" особин (наприклад на вході стояли якісь "казакі").
3. враховуючи дуже важливе розташування Лаври на даний час (географічне взагалі, на висоті - оптичне спостереження/радіоперехоплення тощо).
Сподіваюсь, що наша контррозвідка та місцеві патріоти це добре розуміють!
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17.03.2022 10:06 Ответить
будьте певні - розуміють
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17.03.2022 11:22 Ответить
Так вылавливай ********* этих и сразу расстреливай, а то сидишь в Киеве и с Антониной свинорылой булки мнете.
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17.03.2022 10:31 Ответить
Операция «Антропоид «!!!!! кацапы любят копировать. Наверняка диверсанты прячутся в церкви Московского патриархата!!!!!
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17.03.2022 10:33 Ответить
ну хз обычно уж очень альтернативно одаренных видно по физиономиям. может действительно - хромосома дополнительная. хотя конечно не каждого кацапы еще "нашли".
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17.03.2022 11:07 Ответить
 
 