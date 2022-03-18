Большинство задержанных диверсантов - граждане Украины, - Монастырский
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Большинство уже задержанных диверсантов, работавших на врага, являются гражданами Украины.
Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задачи", - сказал министр.
Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, не входящих в ряды территориальной обороны. По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать на 102 или обращаться на горячую линию СБУ.
"Если подтверждается такое атипичное поведение личности, то тогда оно отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.
Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.
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У Конституцію можуть внести зміни в частині про курс на вступ у НАТО - Рада дивитиметься на переговори з РФ.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив можливість змінити Конституцію України - у частині про курс на вступ у НАТО. Про це Стефанчук сказав в ефірі 1+1 у п'ятницю, 18 березня.
"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти переговірники, і тоді вже будемо відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав Стефанчук.
За його словами, для України важливо, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку й отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".
Водночас Рада чекатиме, яку формулу буде закладено у переговорному процесі і, "безумовно, приєднається до обговорення".
Раніше в п'ятницю глава російської делегації на переговорах про припинення війни Володимир Мединський заявив про нібито зближення позицій сторін щодо тем нейтрального статусу України і її невступу в НАТО.
Пізніше в ОП відповіли на заяви РФ про зближення позицій. Українські позиції незмінні і до них входять припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки, наголосив Михайло Подоляк.
Израиль не в НАТО, Южная Корея не в НАТО. И у этих стран постоянно существует военная угроза. Просто "угрожающие" совершенно чётко понимают каких ******** они отгребут в случае нападения на эти страны.
Может практичнее нам стать Израилем и Южной Кореей, вместо того чтобы клянчить о защите добрых дядей из НАТО?
не треба нам таких "громадян" (по законам воєнного часу.... зрадників не перевиховують)
https://twitter.com/i/status/1504794317520572417