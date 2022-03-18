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Большинство задержанных диверсантов - граждане Украины, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

Большинство уже задержанных диверсантов, работавших на врага, являются гражданами Украины.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задачи", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские диверсанты есть во всех регионах Украины, - Монастырский

Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, не входящих в ряды территориальной обороны. По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать на 102 или обращаться на горячую линию СБУ.

"Если подтверждается такое атипичное поведение личности, то тогда оно отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.

Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов
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Топ комментарии
+30
В расход *********.
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18.03.2022 21:58
+29
Це - державна зрада. Карається за законами воєнного часу.
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18.03.2022 22:06
+23
Схоже, готують ґрунт для здачі країни. Якщо вже мова зайшла про зміни до Конституції на догоду кремля. Будуть замилювати нам очі примарними "гарантіями безпеки".
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18.03.2022 22:07
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В расход *********.
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18.03.2022 21:58 Ответить
Мені може хтось пояснити, що це?в кореспонденті прочитала

У Конституцію можуть внести зміни в частині про курс на вступ у НАТО - Рада дивитиметься на переговори з РФ.



Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук допустив можливість змінити Конституцію України - у частині про курс на вступ у НАТО. Про це Стефанчук сказав в ефірі 1+1 у п'ятницю, 18 березня.



"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, яким шляхом будуть йти переговірники, і тоді вже будемо відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав Стефанчук.



За його словами, для України важливо, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку й отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".



Водночас Рада чекатиме, яку формулу буде закладено у переговорному процесі і, "безумовно, приєднається до обговорення".



Раніше в п'ятницю глава російської делегації на переговорах про припинення війни Володимир Мединський заявив про нібито зближення позицій сторін щодо тем нейтрального статусу України і її невступу в НАТО.



Пізніше в ОП відповіли на заяви РФ про зближення позицій. Українські позиції незмінні і до них входять припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки, наголосив Михайло Подоляк.

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18.03.2022 21:59 Ответить
Це - державна зрада. Карається за законами воєнного часу.
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18.03.2022 22:06 Ответить
Схоже, готують ґрунт для здачі країни. Якщо вже мова зайшла про зміни до Конституції на догоду кремля. Будуть замилювати нам очі примарними "гарантіями безпеки".
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18.03.2022 22:07 Ответить
Про НАТО можна забути, як і про і ЄС. Все що відбувається- частина одного плану. Кремля. А почалося все з проекту Суркова "Буратіно".
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18.03.2022 22:24 Ответить
Подождите, если НАТО официально заявили что нам в ближайшие 10 лет (читай "никогда") не светит вступление в НАТО, то как это измениться в связи с тем прописано или не прописано это у нас в Конституции?
Израиль не в НАТО, Южная Корея не в НАТО. И у этих стран постоянно существует военная угроза. Просто "угрожающие" совершенно чётко понимают каких ******** они отгребут в случае нападения на эти страны.
Может практичнее нам стать Израилем и Южной Кореей, вместо того чтобы клянчить о защите добрых дядей из НАТО?
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18.03.2022 22:41 Ответить
Брехня. Нато такого не заявояли
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18.03.2022 23:57 Ответить
Да хоть сто лет до НАТО... Никто не должен нам диктовать свои хотелки...
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19.03.2022 01:35 Ответить
А вот с этим я согласен полностью.
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19.03.2022 10:03 Ответить
Манкурты. Таких уже не перевоспитаешь, не переубедишь.
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18.03.2022 21:59 Ответить
а и не надо .Нужно быстро и чётко лишать гражданства вместе со свободой . Причём свободы надо лишать лет эдак на 10 не меньше .
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18.03.2022 22:02 Ответить
Не можна позбавляти громадянства України та висилати громадянина за межі країни. В Конституції записано.
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18.03.2022 22:05 Ответить
так нужно сделать так , чтоб можно было .Иначе так и будут у нас всякие Шуфричи да Бойки сеять ватный мир в Украине , раздоры , грабёж и смерть .
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18.03.2022 22:07 Ответить
Стаття 111 з конфіскацією і пожиттєво. Крапка. І хочу подивитись як ***** пришле їм фуари на кічу...
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18.03.2022 22:10 Ответить
Фуагри - отої кльової гусячої печінки.
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18.03.2022 22:17 Ответить
Не можна міняти Конституцію під час війни, але можна "випадково" поцілити зі зброї в гандона...
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18.03.2022 22:12 Ответить
а никто и не призывает её менять .Нужно сделать подпункт закона и всех делов .
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18.03.2022 22:14 Ответить
Закон не відмінить статтю Конституції...
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18.03.2022 22:16 Ответить
нет такого закона и статьи конституции , которую нельзя обойти ) Их пишут политики, а не народ на референдумах )
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18.03.2022 22:19 Ответить
Вот так вот нет-нет, да и пожалеешь, что у вас нет, как у нас, смертной казни...
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19.03.2022 00:26 Ответить
10 років а перед цим вирізати мінімум одну нирку на допомогу хворим і що там ще можна щоб не здохло відразу а потім на 10 років згоден.
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18.03.2022 22:08 Ответить
То малороси.
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18.03.2022 21:59 Ответить
А навіщо їх затримувати, чому відразу їх не ліквідувати
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18.03.2022 21:59 Ответить
Значить наші тюрми їх не здивують )
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18.03.2022 21:59 Ответить
лишать гражданства без всяких оговорок .Но как я понимаю у нас ещё нет реального закона от всяких провокаторов и предателей , по лишению их украинского гражданства . Пора уже очищаться от всякого предательского отребья .
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18.03.2022 22:00 Ответить
Збудувати для таких зрадників колонію десь у волинських болотистих лісах, видати по лопаті і нехай працюють: один барак сьогодні викопує яму, на наступний день інший барак її засипає. І так 15 років, день в день.
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18.03.2022 22:04 Ответить
я либерален в таких вопросах и практичен .Пусть лучше крутят педали генератора и вырабатывают электроэнергию для пользы общества .
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18.03.2022 22:08 Ответить
В тюрьму нельзя - кормить их ещё потом десятилетиями... так что - накуй..
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18.03.2022 22:00 Ответить
хіба то "громадяни України" якщо продають інформацію і наражають місто на бомбардування?
не треба нам таких "громадян" (по законам воєнного часу.... зрадників не перевиховують)
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18.03.2022 22:02 Ответить
Не знаю жодного україномовнного "ватніка"...
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18.03.2022 22:37 Ответить
то Вам пощастило ))))
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18.03.2022 22:41 Ответить
Мікіла Янівіч Азіров же ж!
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18.03.2022 22:56 Ответить
Вот именно, что большинство задержанных диверсантов, пока во всяком случае - это наши граждане, которые знают как выговаривается "Паляныця" и тому подобное, что сегодня РНБО во главе с Даниловым "очень ценно" советовал применять
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18.03.2022 22:03 Ответить
а сколько еще не пойманных зашухерились по домам. И через два года пойдут на избирательные участки ...
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18.03.2022 22:13 Ответить
меньше надо было швыряться украинским гражданским кому попало
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18.03.2022 22:15 Ответить
Вот этих военных Азова,готовых сейчас прийти на помощь Мариуполю и не только их,Арестович назвал провокаторами и не разбирающимися в проблеме Мариуполя. Они ждали приказа и не дождались. Приказа не будет!!!
https://twitter.com/i/status/1504794317520572417
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18.03.2022 22:27 Ответить
Настав час для переосмислення самого поняття "громадянин України" і відображення цього в обліковій державній документації. Насамперед негайно потрібно відновити графу "національність" в паспортах. Поняття "громадянин України" занадто широке що дозволяє "перенаповнювати" державні органи не українцями які складають 80% населення. Досить подивитися на кацапські пики у владі та державних органах різних рівнів і стає зрозумілою чому така недолуга державна політика у всіх сферах життя. Демократія має бути представницькою - українці мають бути представлені українцями у владі і решта національностей теж нехай голосують за своїх представників пропорційно до складу населення. Це небезпечно коли у "першій сотні Зєленського" лише 9 українців. Війна нравиться? А готовність до неї? А перемовини з кацапами? Ой кто же ето всьо сдєлал?
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18.03.2022 22:29 Ответить
Резать этих ********* на ремни без суда и следствия живьем.
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18.03.2022 23:16 Ответить
Ну и что вы будите с ними делать? Этих тварей в военное время, надо лишь в расход пускать, чтоб другим не повадно было. А иначе, они будут плодиться, как тараканы!
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18.03.2022 23:36 Ответить
Так куда сообщать? Естьу меня один на примете. 102 не подходит.
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19.03.2022 01:37 Ответить
А хто очі закривав на цих диверсантів? Як вони сюди потрапили? Де зброю вони взяли? Агов Монастирський?
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19.03.2022 07:43 Ответить
Так отрезай им яйца и руки, или будешь их оберегать и лелеять по тюрьмам, да кормить *********?
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19.03.2022 09:09 Ответить
 
 