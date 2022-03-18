Большинство задержанных диверсантов - граждане Украины, - Монастырский

Большинство уже задержанных диверсантов, работавших на врага, являются гражданами Украины.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задачи", - сказал министр.

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Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, не входящих в ряды территориальной обороны. По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать на 102 или обращаться на горячую линию СБУ.

"Если подтверждается такое атипичное поведение личности, то тогда оно отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.

Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.

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