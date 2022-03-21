С начала войны зарегистрировано 1271 преступление против нацбезопасности. - Монастырский

В Украине зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности с начала войны, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в его фейсбуке.

"За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 – за государственную измену, 48 – за диверсионные преступления и 57 – за другие", - написал Монастырский.

Как отметил министр, подавляющее большинство задержанных диверсантов - граждане Украины.

"Некоторые из них приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев... Каждый предатель предстанет перед законом и судом", - сообщил он.

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В МВД граждан просят быть бдительными и обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах, в частности, на незнакомых людей, имеющих оружие, но не бойцов Вооруженных Сил или территориальной обороны особенно, если они находятся в районах вокруг военных объектов и аэропортов.

То же касается и случаев обнаружения подозрительных предметов (рюкзаков, сумок, гаджетов, продуктов питания и т.п.) и транспортных средств, которые на длительное время оставлены без присмотра или недавно появились в привычных местах и ​​вызывают подозрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство задержанных диверсантов - граждане Украины, - Монастырский