УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10788 відвідувачів онлайн
Новини
663 4

Розслідується понад 1,2 тисячі справ із злочинами проти нацбезпеки, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації Державне бюро розслідувань відкрило 1232 кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у телеграмі.

Зокрема розслідуються 984 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу), 200 - колабораційної діяльності (ст. 111-1), 15 - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни зареєстровано 1271 злочин проти нацбезпеки, - Монастирський

За результатами розслідувань 532 особам повідомили про підозру, 323 - оголошені в розшук, 1 тис. 325 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

До суду за цими статтями вже направлено 192 обвинувальні акти.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викриття злочинів на митниці у 2022 році: державі завдано збитків на майже 400 млн грн, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Розслідується понад 1,2 тисячі справ із злочинами проти нацбезпеки, - ДБР 01

Автор: 

нацбезпека (161) злочинність (511) ДБР (3487)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3988392.html Дрессировка ЗЕклоуна продовжується...

«Тиждень справедливості», оголошений Зеленським, закінчився, як тільки нам оголосили про надання танків
І одразу - сигнал: "зброя буде, але колись потім, коли рак на горі…"
Схоже, цього разу влада зрозуміла мову США, і «тиждень» дрібних шавок продовжили «тижнем справедливості» для великої риби
СБУ та БЕБ проводять обшук будинку в олігарха Коломойського у справі про розтрату нафтопродуктів на суму 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів… Митну службу міняють повністю, і багато іншого…
Як бачите, усі вороги Порошенка під ударом…
Яка "випадковість")
Чекаю, що і свобода слова повернеться, і щодо обрання суддів КСУ повернуться до демократичної практики.
Коротше, вітаю Банкову з успіхами у вивченні американської мови)
Слава ЗСУ!

О.Бригинець
показати весь коментар
03.02.2023 01:38 Відповісти
Але у мене чомусь залишаються сумеіви, навіщо СБУ проводить обшуки у Коломойського, коли справу веде НАБУ і це підслідність НАБУ. То невже суд визнає процесуальні дії СБУ законними, коли доказ збирався в незаконний спосіб, бо не їх підслідність? Чи можливо вони діяли по окремому дорученню НАБУ? А ще запитання, в цій статистику справи проти Порошенко увійшли? Мабуть так, а решта проти військовослужбовців ЗСУ. Чи ДБР може написати перші 40 справ по фабулах?
показати весь коментар
03.02.2023 07:57 Відповісти
Може й Каломойського Штатам віддадуть ?
показати весь коментар
03.02.2023 01:45 Відповісти
Наловлять тисячу мишей,а "пацюки" попролазять через дірки на митницях.
показати весь коментар
03.02.2023 09:29 Відповісти
 
 