Розслідується понад 1,2 тисячі справ із злочинами проти нацбезпеки, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації Державне бюро розслідувань відкрило 1232 кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у телеграмі.

Зокрема розслідуються 984 кримінальні провадження за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу), 200 - колабораційної діяльності (ст. 111-1), 15 - щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК).

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За результатами розслідувань 532 особам повідомили про підозру, 323 - оголошені в розшук, 1 тис. 325 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

До суду за цими статтями вже направлено 192 обвинувальні акти.

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

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