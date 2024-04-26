Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях

25 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань" (законопроєкт за реєстр. №7731), який розширює можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.

Про це повідомляє прессслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає можливість створення "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації".

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Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

- надання працівниками інформації щодо родичів, які перебувають на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

- зобов'язання працівників про нерозголошення інформації, що становить державну чи комерційну таємницю.

Встановлення таких правил поведінки є обов’язковим на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури.

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Своїм рішенням Верховна Рада України також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України; працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

З метою недопущення роботодавцем безпідставного звільнення працівника в обох випадках, Комітетом розширено положення статті 43 КЗпП, відповідно до яких, розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства (якщо, звісно, працівник є членом профспілки).

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Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом

Нагадаємо, що 14 лютого 2024 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт за реєстр. №7731 в другому читанні та в цілому.