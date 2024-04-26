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Новини
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Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях

Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у РФ

25 квітня 2024 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань" (законопроєкт за реєстр. №7731), який розширює можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.

Про це повідомляє прессслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає можливість створення "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації".

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Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

  • - надання працівниками інформації щодо родичів, які перебувають на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;
  • - зобов'язання працівників про нерозголошення інформації, що становить державну чи комерційну таємницю.

Встановлення таких правил поведінки є обов’язковим на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури.

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Своїм рішенням Верховна Рада України також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

  1. законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;
  2. працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

З метою недопущення роботодавцем безпідставного звільнення працівника в обох випадках, Комітетом розширено положення статті 43 КЗпП, відповідно до яких, розірвання трудового договору з вищезазначених підстав може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства (якщо, звісно, працівник є членом профспілки).

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Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом

Нагадаємо, що 14 лютого 2024 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроєкт за реєстр. №7731 в другому читанні та в цілому.

Автор: 

ВР (14941) нацбезпека (161) звільнення (2667)


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Топ коментарі
+24
Всі повинні звітувати, крім голови ОП і Головнокомандувача
Бо в них там вся сім'я
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26.04.2024 16:50
+13
ето нє то
ето другоє!!!
щодо тебе чи мене то знайдуть третє ребро віл сраки
а батько, брат в рф у людини яка має доступ до держтаємниці,
у ОПІ та оточенні боневтіка, це норма!!!!
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26.04.2024 17:08
+11
Поки верещать зелені покидьки, з пеной у рта що так треба
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26.04.2024 16:54
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Нє шатайтє лотку!!!
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26.04.2024 16:49 Відповісти
Та у ЗЕермачили батько з ФСБ живе москві, тобто по логіці негайно звільняти. Судді які з руцькими аусвайсами, а я забув, тут з поправочкою- тільки для лохів.
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26.04.2024 17:32 Відповісти
"зато паржьом...і па-пріколу.."
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26.04.2024 18:14 Відповісти
Всі повинні звітувати, крім голови ОП і Головнокомандувача
Бо в них там вся сім'я
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26.04.2024 16:50 Відповісти
ето нє то
ето другоє!!!
щодо тебе чи мене то знайдуть третє ребро віл сраки
а батько, брат в рф у людини яка має доступ до держтаємниці,
у ОПІ та оточенні боневтіка, це норма!!!!
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26.04.2024 17:08 Відповісти
Права людини вже нікого не цікавлять!
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26.04.2024 16:51 Відповісти
під час війни - ні, т.зв. кацапські "права людини" не цікавлять, цікавить

збереження життя українців
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26.04.2024 18:05 Відповісти
Що ти мелеш? Такі вимоги мали б бути ще 30 років тому. Для працівників стратегічних та оборонних підприємств. Бо зараз маємо в усіх установах шпигунів та запроданців.
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26.04.2024 19:11 Відповісти
і громадян рашки міністрами оборони - лєбєдєв
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26.04.2024 19:27 Відповісти
а 63 стаття Конституції? Зовсім оборзели.
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26.04.2024 16:52 Відповісти
А що у вас на раісії вже вивчають Конституцію України?
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26.04.2024 22:25 Відповісти
пішов в дупу долбо.б
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26.04.2024 23:04 Відповісти
Та шо,не вивчають, росіянин ?
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26.04.2024 23:05 Відповісти
Зараз опозиціонери всіх мастей верещатимуть. Їм цей закон як серпом по.....)
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26.04.2024 16:52 Відповісти
Поки верещать зелені покидьки, з пеной у рта що так треба
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26.04.2024 16:54 Відповісти
Ти тупой дебіл трахнутий віідосіком.В богатьох є родичі в рашці.В мене наприклад сестра по матері.І що тепер що тикх як я та інших треба просто звільняти.І хто буде звільняти-работодавець.Є придприємство "азот" в луцьку.Воно належить кацапському алігарху Новинському і це він буде звільняти людину у якої родичі в рашці.
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26.04.2024 17:03 Відповісти
Для "не тупого" і не "дебіла". Чучка мабуть не читатель,

Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях Джерело:
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26.04.2024 17:09 Відповісти
Інформування про родичів, яких ти не знаеш і ніколи про них нечув? Ви покидьки людей стравлюєте безпідставно
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26.04.2024 17:14 Відповісти
Що кацапчик, підгорає?
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26.04.2024 17:22 Відповісти
Коли кацапська ботоферма надівши вишиванку називає когось кацапом, як тим, хто є чимось ненориальним, це просто чудово!
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26.04.2024 17:36 Відповісти
Де написано про родичів про яких ніколи не чув?
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26.04.2024 19:12 Відповісти
Ну он у Сирського там родичі.
Хто вирішувать буде що якщо там родичі у одного то звільнить, а у іншого то нічо страшного?
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26.04.2024 16:55 Відповісти
Якщо він повідомив, то нічого страшного.
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26.04.2024 17:00 Відповісти
Тоді який а цьому сенс?
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26.04.2024 17:02 Відповісти
Не повідомив - значить щось замишляєш. Повідомив - співпрацюєш з державою.
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26.04.2024 17:10 Відповісти
Факт повідомлення не заважає щось замишляти.
Це рішення як з вихолощеною "мобілізацією", - якщо люди з ріднею на параші становлять загрозу то звільняйте. Ні то ні.
Ніякого практичного сенсу це інформування не несе.
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26.04.2024 17:29 Відповісти
Це означає що офіс президента розгонять к такойто матері.
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26.04.2024 16:58 Відповісти
Та у "можновладців" через одного- родичі в зас_рашці, а ще й жони з зас_рашиськими пашпортами, і що?
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26.04.2024 16:59 Відповісти
А дальше треба створити табори для цих осіб. Як в 2 світову США для япоців які проживали в Америці.Інтерніровані .
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26.04.2024 17:05 Відповісти
Юлія Володимировна ще у 2004 пропонувала огородити Бамбас колючкю -

то не мали б сьогодні проблем

.
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26.04.2024 18:54 Відповісти
І її саму теж потрібно було там закрити
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26.04.2024 19:09 Відповісти
Пора би й смертну кару повернути як це хотіли Третякова та Безугла. А що бавитись. Як в 1937 бах в потилицю і все....нема людини і немає проблем.
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26.04.2024 17:15 Відповісти
Нарешті! Ще с початку війни треба було це зробити!
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26.04.2024 17:18 Відповісти
З
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26.04.2024 17:29 Відповісти
ОПа, великий шмат Ради й уряду - на вихід!!!
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26.04.2024 17:36 Відповісти
Мали
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26.04.2024 17:53 Відповісти
Після звільнення поясниш це своєму роботодавцю.
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26.04.2024 18:00 Відповісти
99,99% українців мають родичів у рф ?

сказки бабушкі Аріни (ас пушкін)

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26.04.2024 18:09 Відповісти
Мене не звільнять😁
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26.04.2024 19:27 Відповісти
А що ж так мало дев'яток поставив після коми, провокаторе?
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26.04.2024 19:28 Відповісти
ДЕТЕКТИВИ НАБУ ПРОВЕЛИ ОБШУКИ В ГЕНШТАБІ

ЕКСКЛЮЗИВ

26 квiтня, 2024, 15:00
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26.04.2024 17:43 Відповісти
Автор ЦН даного допису вводить читачів в оману, оскільки про родичів в росії у законопроєкті 7731 не йдеться.
А мова йде про зв'язок з фізичними особами на ТОТ чи в росії.
Ось оригінальний текст повідомлення:
"Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:
- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;".
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26.04.2024 18:41 Відповісти
Может напомнить про такие города как Новый Уренгой, Ноябрьск, Тюмень, Салехард, Нижневартовск и другие там же примерно? Кто знает, тот знает о чём это!
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26.04.2024 20:22 Відповісти
Ой блд. Може суддів і чиновників з мокшанськими паспортами спочатку позвільняйте нах.
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26.04.2024 20:37 Відповісти
Якщо мобілізований в армії не повідомить, то його теж звільнять?
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26.04.2024 21:15 Відповісти
Питання, а нафіга Цензору поширювати відверту брехню? Просто тупо передрали статтю з сайту ВР змінивши "зв'язків з фізичними особами" на "родичів". Ось оригінал - https://www.rada.gov.ua/news/razom/248938.html
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27.04.2024 00:00 Відповісти
 
 