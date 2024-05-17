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Задержана предательница, которая агитировала жителей Херсона "присоединиться" к РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одну организаторку псевдореферендума, который рашисты проводили во время оккупации Херсонщины осенью 2022 года. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленницей оказалась жительница захваченного в то время Бериславского района, которая поддержала захватчиков и предложила им свою помощь. За это ее назначили в оккупационный "избирком" на территории Борозенской громады, где предательница занималась подготовкой к фейковому плебисциту по "присоединению" региона в состав России. С этой целью она готовила списки местных жителей, а затем обходила дворы и агитировала людей "проголосовать" в пользу Кремля.

Затримано зрадницю

Во время таких "рейдов" фигурантка брала с собой бюллетени, в которых с угрозами призывала односельчан поставить "нужные отметки". В случае отказа "намекала", что в следующий раз придет в сопровождении вооруженных рашистов.

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Сообщается, что после освобождения правобережной Херсонщины предательница "залегла на дно" и длительное время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место ее пребывания и задержали.

В частности, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборационистов.

Автор: 

СБУ (19893) коллаборационизм (870) псевдореферендум (135) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+11
а нахуа цій курві рило заблюрели, люди повинні знати своїх героїв. Чи бояться що виявиться що вона раніше агітувала за найвеличнішого.)))
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17.05.2024 18:25
+9
в мене сусудка така ж шмара. Займаєтся розповсюдженням фейків про ЗСУ. Свого часу вихваляла окупацію Херсону "що там не бомболять". Але за гуманітаркою по всьому місту мандрувала
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17.05.2024 18:23
+8
за сівочолого за Херсон орки і не мріяли. Саме так к про Марік, Лісічанск. А за сіпатого ухилянта це сталося
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17.05.2024 19:09
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в мене сусудка така ж шмара. Займаєтся розповсюдженням фейків про ЗСУ. Свого часу вихваляла окупацію Херсону "що там не бомболять". Але за гуманітаркою по всьому місту мандрувала
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17.05.2024 18:23 Ответить
Чому , Ви не заявили , куди слід , про цю потвору посібницю терростів ?
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17.05.2024 18:57 Ответить
Заявити про що? Вона скаже що я брешу і що вона біла та пухнаста.
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17.05.2024 19:06 Ответить
В мене на роботі був такий директор інституту, який на листах-зверненнях закреслював адреси замовників, які знаходяться на вул. ім. Степана Бандери і був дуже промосковською тварюкою. Писали на нього в СБУ - 0 реакції! В кінці 2023 року та тварюка таки звалила на рашку, при чому **** призовного віку... Як його випустили і не посадили???
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17.05.2024 19:35 Ответить
Тю, а с врагом - его же методами: инкогнито насиксотничать и пусть оправдывается.
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17.05.2024 19:49 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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17.05.2024 18:24 Ответить
а нахуа цій курві рило заблюрели, люди повинні знати своїх героїв. Чи бояться що виявиться що вона раніше агітувала за найвеличнішого.)))
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17.05.2024 18:25 Ответить
ні, за сивочолого
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17.05.2024 18:47 Ответить
Та да, всі зрадники в Херсоні були за сивочолого)) Особливо Ковальов, та Шевченко, з дитинства за Пороха.
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17.05.2024 18:56 Ответить
за сівочолого за Херсон орки і не мріяли. Саме так к про Марік, Лісічанск. А за сіпатого ухилянта це сталося
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17.05.2024 19:09 Ответить
Так таких її сподвижників, он скільки сидить у ВРУ, цілими фракціями, вони, майже щотижня, усим скопом, на поклон ЛІТАЛИ до прутіна (у миру-просто ******), щоб засвідчити свою зраду Україні !! Уся ота, опозажопна та ригоАНАЛЬНА сволота, так і досі, спокійно сидить у ВРУ !! Бойко шуфрич та сотні, таких зкацаплених агентів, по Українським РАДАМ так сидить і чекає на парад за три дні! А деякі з них же, ще і підробляють коригувальниками, для орків московських!! Сусідів, своїх же,Убивають!
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17.05.2024 18:26 Ответить
А ОПівських кротяк коли до цугундера відправлять?!
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17.05.2024 18:29 Ответить
В мене є повідомлення про агента!
Сидить непоймихто в ОПі але керує країною!
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17.05.2024 18:32 Ответить
Наскільки б кращим був заголовок "Закопано ..." (далі за текстом)
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17.05.2024 18:52 Ответить
зараз суд винесе жорстоке покарання зрадниці - змусить вивчити гімн
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17.05.2024 19:00 Ответить
Вы о чём,каких 10? Пожизненное и не как иначе..
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17.05.2024 19:14 Ответить
Ну ладно, зрадниця и в Африка будет зрадницею. Но на шо она расчитывала, почему не свалила с отступающими орками? тупая кацапка до не могу, типо если закроет глаза, значит спряталась? Чи тупо, опять же дыбiльнэ кацапськэ АВОСЬ?
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17.05.2024 19:46 Ответить
в пктлю свинособаку и всех делов!
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17.05.2024 20:14 Ответить
вопрос абсолютно демократический! Глаз за глаз-спросите тех предателей..Не убить,а отравить и отпустить...есть кстати жидкая взрывчатка,и пусть встречается с мокшанским куратором....
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17.05.2024 21:00 Ответить
 
 