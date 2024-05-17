Задержана предательница, которая агитировала жителей Херсона "присоединиться" к РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одну организаторку псевдореферендума, который рашисты проводили во время оккупации Херсонщины осенью 2022 года. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленницей оказалась жительница захваченного в то время Бериславского района, которая поддержала захватчиков и предложила им свою помощь. За это ее назначили в оккупационный "избирком" на территории Борозенской громады, где предательница занималась подготовкой к фейковому плебисциту по "присоединению" региона в состав России. С этой целью она готовила списки местных жителей, а затем обходила дворы и агитировала людей "проголосовать" в пользу Кремля.

Во время таких "рейдов" фигурантка брала с собой бюллетени, в которых с угрозами призывала односельчан поставить "нужные отметки". В случае отказа "намекала", что в следующий раз придет в сопровождении вооруженных рашистов.

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Сообщается, что после освобождения правобережной Херсонщины предательница "залегла на дно" и длительное время скрывалась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место ее пребывания и задержали.



В частности, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборационистов.