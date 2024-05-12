На Херсонщине бывшему надзирателю оккупационного изолятора, депортировавшему в Россию более 150 украинских заключенных, объявили о подозрении

Прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему надзирателю оккупационного изолятора, который организовал насильственное перемещение в Россию более 150 украинских осужденных с Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что в мае 2022 года 45-летний подозреваемый возглавил созданный на базе захваченного госучреждения "Херсонский следственный изолятор" оккупационный "Следственный изолятор № 1".

В октябре 2022 года мужчина получил приказ организовать принудительное перемещение осужденных из Херсона сначала в Голопристанскую исправительную колонию №7, а дальше в другие места заключения на ВОТ. Впоследствии он должен был организовать депортацию украинских осужденных в РФ.

Тогда подозреваемый вместе со своими подчиненными и другими работниками учреждений исполнения наказаний РФ обеспечил незаконное перемещение более 150 граждан Украины на левобережье Херсонской области.

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По данным правоохранителей, далее некоторых из них переместили на другие временно оккупированные территории Украины, а других депортировали в Россию. Сейчас некоторых из них удерживают в аналогичных учреждениях на территории РФ или во временно оккупированном Крыму.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. Ему может грозить лишение свободы на срок до двенадцати лет.

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