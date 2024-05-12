На Херсонщине бывшему надзирателю оккупационного изолятора, депортировавшему в Россию более 150 украинских заключенных, объявили о подозрении
Прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему надзирателю оккупационного изолятора, который организовал насильственное перемещение в Россию более 150 украинских осужденных с Херсонщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Отмечается, что в мае 2022 года 45-летний подозреваемый возглавил созданный на базе захваченного госучреждения "Херсонский следственный изолятор" оккупационный "Следственный изолятор № 1".
В октябре 2022 года мужчина получил приказ организовать принудительное перемещение осужденных из Херсона сначала в Голопристанскую исправительную колонию №7, а дальше в другие места заключения на ВОТ. Впоследствии он должен был организовать депортацию украинских осужденных в РФ.
Тогда подозреваемый вместе со своими подчиненными и другими работниками учреждений исполнения наказаний РФ обеспечил незаконное перемещение более 150 граждан Украины на левобережье Херсонской области.
По данным правоохранителей, далее некоторых из них переместили на другие временно оккупированные территории Украины, а других депортировали в Россию. Сейчас некоторых из них удерживают в аналогичных учреждениях на территории РФ или во временно оккупированном Крыму.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. Ему может грозить лишение свободы на срок до двенадцати лет.
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