Будут судить предательницу, входившую в число "должностных лиц" оккупационных властей РФ в Луганской области, - СБУ

В Ивано-Франковске заочно будут судить жительницу Луганска, которая сотрудничала с оккупационными властями РФ. Служба безопасности Украины собрала доказательства государственной и коллаборационной деятельности луганчанки. Ей грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного с конфискацией имущества.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают спецслужбы, в июле 2023 года сторонница РФ получила должность "заместителя председателя правительства ЛНР". На этой должности она курировала вопросы экономики и финансов. До этого женщина была так называемым "министром экономического развития" в оккупационной власти агрессора на Луганщине.

Работая на врага, луганчанка занималась внедрением российского законодательства и укреплением контроля государства-агрессора над экономическими процессами в Луганской области. В частности, коллаборационистка на своей должности переводила захваченные украинские предприятия в подчинение министерства строительства и коммунального хозяйства РФ.

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"Таким образом фигурантка перевела в российское подчинение "Алчевский металлургический завод", "Стахановский завод ферросплавов" и "Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал"", - сообщает СБУ.

Женщина подозревается в государственной измене и коллаборационизме (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ее дело передано в суд. Предательнице грозит наказание в виде заключения от 15 лет или пожизненного с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине будут судить трех местных жителей, которые во время временной оккупации региона пошли на сотрудничество с врагом и заняли должности так называемых "глав общин".

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