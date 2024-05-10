Судитимуть зрадницю, яка входила до числа "посадовців" окупаційної влади РФ на Луганщині, - СБУ

В Івано-Франківську заочно судитимуть жительку Луганська, яка співпрацювала з окупаційною владою РФ. Служба безпеки України зібрала докази державної і колабораційної діяльності луганчанки. Їй загрожує від 15 років тюрми до довічного з конфіскацією майна.

Про це в соцмережі Facebook повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють спецслужби, у липні 2023 року прихильниця РФ отримала посаду "заступниці голови уряду ЛНР". На цій посаді вона курирувала питаннями економіки та фінансів. До цього жінка була так званим "міністром економічного розвитку" в окупаційній владі агресора на Луганщині.

Працюючи на ворога, луганчанка займалася впровадженням російського законодавства та зміцненням контролю держави-агресора над економічними процесами в Луганській області. Зокрема, колаборантка на своїй посаді переводила захоплені українські підприємства у підпорядкування міністерства будівництва та комунального господарства РФ.

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"Таким чином фігурантка перевела в російське підпорядкування "Алчевський металургійний завод", "Стаханівський завод феросплавів" та "Луганський завод трубопровідної арматури "Маршал"", - повідомляє СБУ.

Жінка підозрюється у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України). Її справу передано до суду. Зрадниці загрожує покарання у вигляді ув'язнення від 15 років або довічного з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині судитимуть трьох місцевих жителів, які під час тимчасової окупації регіону пішли на співпрацю з ворогом і обійняли посади так званих "голів громад".

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