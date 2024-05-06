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Новини
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Судитимуть зрадника, який передавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару, - СБУ

Судитимуть колаборанта з Херсонщини, який здавав окупантам проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару

СБУ завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо зрадника, який допомагав росіянам підтримувати окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Чоловікові загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ в Тернопільській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчі Тернопільського управління СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо 38-річного жителя с. Чонгар Херсонської області. Встановлено, що у квітні 2022 року чоловік добровільно ерейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного карального органу окупантів – так званого "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

На посаді "дільничного інспектора" колаборант допомагав російським загарбникам придушувати опір жителів Чонгару. Крім цього, він сприяв росіянам у організації псевдореферендуму із "приєднання" Херсонщини до складу РФ.

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Зокрема, повідомляється, що під час псевдореферендуму чоловік охороняв приміщення для голосування та слідкував за проведенням незаконного волевиявлення відповідно до вимог російського законодавства. Також колаборант виконував й інші злочинні накази окупаційної влади. Зазначається, що він збирав та передавав загарбникам інформацію щодо проукраїнськи налаштованих мешканців Чонгару.

"Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності зловмисника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні Управління СБУ в Тернопільській області.

Судитимуть колаборанта з Херсонщини, який здавав окупантам проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару

Фігуранта справи оголошено у розшук. Наразі він переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях. У СБУ додали, що "тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти України".

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Як повідомлялося раніше, за даними руху "Чесно", у 2023 році в Україні було засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.

Автор: 

суд (11657) колабораціонізм (1158) Херсонська область (5710)


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Топ коментарі
+7
ось ця ? фото листопада 2021 року

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06.05.2024 17:09
+6
баканова???
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06.05.2024 16:38
+4
На гиляку вбивцю та зрадника , бо годувати цю гниду великий гріх 😡
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06.05.2024 16:41
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баканова???
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06.05.2024 16:38 Відповісти
Портнов-Верещук.
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06.05.2024 16:57 Відповісти
ось ця ? фото листопада 2021 року

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06.05.2024 17:09 Відповісти
Це Вам не пес Патрон, ця розмінує.
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06.05.2024 17:53 Відповісти
На гиляку вбивцю та зрадника , бо годувати цю гниду великий гріх 😡
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06.05.2024 16:41 Відповісти
Та він ще не впійманий.
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06.05.2024 16:49 Відповісти
Їх всіх скоріше за все уже вбили при тому спочатку катувавши. Просто знищити його і то буде мало за те що він зробив
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06.05.2024 16:51 Відповісти
Починаємо з "генеалогії": Прізвище - татарське (може буть узбецьке) Тобто людина народилася в тюркській сім"ї Але ім"я та по-батькові - російські Тобто він не просто "манкурт" Він - "манкурт" у ТРЕТЬОМУ ПОКОЛІННІ Бо вже його батькові дали "русскае имя"!!! Тобто - ще Сеїтов-дід почав зраджувати свій народ Потім ті самі погляди передав своєму сину В"ячеславу Ну а батько В"ячеслав у тих же поглядах виростив і свого синочка - "Ігорочка"
Надіюся - втекти не встигне У нас такий "ментяра" теж був У Городнянському районі У лютому 2022 року провів обхідним шляхом колону окупантів і вони вдарили в спину захисникам Чернігівщини під Седнєвим Потім з окупантами виловлював колишніх АТОшників Але як тільки кацапи втекли з Чернігівщини - одна з беріз прикрасилася новою "прикрасою" От тільки язика він вивалить вже не міг - йому його відрізали перед тим як повісить!
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06.05.2024 16:51 Відповісти
А ПУБЛІЧНИЙ розстріл ДЕ ?!!!!
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06.05.2024 18:23 Відповісти
На посаді "дільничного інспектора" колаборант допомагав російським загарбникам придушувати опір жителів Чонгару, звісно тварина, но місцеві непогано заробляли на контрабанді з 2014 року тому не ясно кого там придушували, і населення 50 душ у тому селі хто не уїхав відразу той залюбки лобизався з орківськими кідарами.
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06.05.2024 18:42 Відповісти
 
 