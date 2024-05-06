Судитимуть зрадника, який передавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару, - СБУ

СБУ завершила розслідування у кримінальному провадженні щодо зрадника, який допомагав росіянам підтримувати окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Чоловікові загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ в Тернопільській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчі Тернопільського управління СБУ направили до суду обвинувальний акт щодо 38-річного жителя с. Чонгар Херсонської області. Встановлено, що у квітні 2022 року чоловік добровільно ерейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного карального органу окупантів – так званого "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

На посаді "дільничного інспектора" колаборант допомагав російським загарбникам придушувати опір жителів Чонгару. Крім цього, він сприяв росіянам у організації псевдореферендуму із "приєднання" Херсонщини до складу РФ.

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Зокрема, повідомляється, що під час псевдореферендуму чоловік охороняв приміщення для голосування та слідкував за проведенням незаконного волевиявлення відповідно до вимог російського законодавства. Також колаборант виконував й інші злочинні накази окупаційної влади. Зазначається, що він збирав та передавав загарбникам інформацію щодо проукраїнськи налаштованих мешканців Чонгару.

"Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності зловмисника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні Управління СБУ в Тернопільській області.

Фігуранта справи оголошено у розшук. Наразі він переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях. У СБУ додали, що "тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти України".

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Як повідомлялося раніше, за даними руху "Чесно", у 2023 році в Україні було засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.