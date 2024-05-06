Будут судить предателя, который передавал оккупантам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара, - СБУ

СБУ завершила расследование в уголовном производстве в отношении предателя, который помогал россиянам поддерживать оккупационный режим на временно оккупированных территориях Херсонщины. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Управления СБУ в Тернопольской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следователи Тернопольского управления СБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя с. Чонгар Херсонской области. Установлено, что в апреле 2022 года мужчина добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды незаконного карательного органа оккупантов - так называемого "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

В должности "участкового инспектора" коллаборационист помогал российским захватчикам подавлять сопротивление жителей Чонгара. Кроме этого, он способствовал россиянам в организации псевдореферендума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ.

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В частности, сообщается, что во время псевдореферендума мужчина охранял помещения для голосования и следил за проведением незаконного волеизъявления в соответствии с требованиями российского законодательства. Также коллаборационист выполнял и другие преступные приказы оккупационных властей. Отмечается, что он собирал и передавал захватчикам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара.

"Сейчас СБУ завершила документирование противоправной деятельности злоумышленника и направила в суд обвинительный акт с доказательствами его вины. За нарушение ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении Управления СБУ в Тернопольской области.

Фигурант дела объявлен в розыск. Сейчас он скрывается от украинского правосудия на временно оккупированных территориях. В СБУ добавили, что "продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к фактической ответственности за преступления против Украины".

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Как сообщалось ранее, по данным движения "Честно", в 2023 году в Украине было осуждено 326 государственных изменников и 793 коллаборациониста.