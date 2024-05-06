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Будут судить предателя, который передавал оккупантам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара, - СБУ

Судитимуть колаборанта з Херсонщини, який здавав окупантам проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару

СБУ завершила расследование в уголовном производстве в отношении предателя, который помогал россиянам поддерживать оккупационный режим на временно оккупированных территориях Херсонщины. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Управления СБУ в Тернопольской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следователи Тернопольского управления СБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя с. Чонгар Херсонской области. Установлено, что в апреле 2022 года мужчина добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды незаконного карательного органа оккупантов - так называемого "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

В должности "участкового инспектора" коллаборационист помогал российским захватчикам подавлять сопротивление жителей Чонгара. Кроме этого, он способствовал россиянам в организации псевдореферендума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ.

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В частности, сообщается, что во время псевдореферендума мужчина охранял помещения для голосования и следил за проведением незаконного волеизъявления в соответствии с требованиями российского законодательства. Также коллаборационист выполнял и другие преступные приказы оккупационных властей. Отмечается, что он собирал и передавал захватчикам информацию о проукраински настроенных жителях Чонгара.

"Сейчас СБУ завершила документирование противоправной деятельности злоумышленника и направила в суд обвинительный акт с доказательствами его вины. За нарушение ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении Управления СБУ в Тернопольской области.

Судитимуть колаборанта з Херсонщини, який здавав окупантам проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару

Фигурант дела объявлен в розыск. Сейчас он скрывается от украинского правосудия на временно оккупированных территориях. В СБУ добавили, что "продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к фактической ответственности за преступления против Украины".

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Как сообщалось ранее, по данным движения "Честно", в 2023 году в Украине было осуждено 326 государственных изменников и 793 коллаборациониста.

Автор: 

суд (25081) коллаборационизм (870) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+7
ось ця ? фото листопада 2021 року

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06.05.2024 17:09
+6
баканова???
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06.05.2024 16:38
+4
На гиляку вбивцю та зрадника , бо годувати цю гниду великий гріх 😡
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06.05.2024 16:41
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баканова???
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06.05.2024 16:38 Ответить
Портнов-Верещук.
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06.05.2024 16:57 Ответить
ось ця ? фото листопада 2021 року

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06.05.2024 17:09 Ответить
Це Вам не пес Патрон, ця розмінує.
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06.05.2024 17:53 Ответить
На гиляку вбивцю та зрадника , бо годувати цю гниду великий гріх 😡
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06.05.2024 16:41 Ответить
Та він ще не впійманий.
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06.05.2024 16:49 Ответить
Їх всіх скоріше за все уже вбили при тому спочатку катувавши. Просто знищити його і то буде мало за те що він зробив
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06.05.2024 16:51 Ответить
Починаємо з "генеалогії": Прізвище - татарське (може буть узбецьке) Тобто людина народилася в тюркській сім"ї Але ім"я та по-батькові - російські Тобто він не просто "манкурт" Він - "манкурт" у ТРЕТЬОМУ ПОКОЛІННІ Бо вже його батькові дали "русскае имя"!!! Тобто - ще Сеїтов-дід почав зраджувати свій народ Потім ті самі погляди передав своєму сину В"ячеславу Ну а батько В"ячеслав у тих же поглядах виростив і свого синочка - "Ігорочка"
Надіюся - втекти не встигне У нас такий "ментяра" теж був У Городнянському районі У лютому 2022 року провів обхідним шляхом колону окупантів і вони вдарили в спину захисникам Чернігівщини під Седнєвим Потім з окупантами виловлював колишніх АТОшників Але як тільки кацапи втекли з Чернігівщини - одна з беріз прикрасилася новою "прикрасою" От тільки язика він вивалить вже не міг - йому його відрізали перед тим як повісить!
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06.05.2024 16:51 Ответить
А ПУБЛІЧНИЙ розстріл ДЕ ?!!!!
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06.05.2024 18:23 Ответить
На посаді "дільничного інспектора" колаборант допомагав російським загарбникам придушувати опір жителів Чонгару, звісно тварина, но місцеві непогано заробляли на контрабанді з 2014 року тому не ясно кого там придушували, і населення 50 душ у тому селі хто не уїхав відразу той залюбки лобизався з орківськими кідарами.
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06.05.2024 18:42 Ответить
 
 