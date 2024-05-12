На Херсонщині колишньому наглядачу окупаційного ізолятора, який депортував до Росії понад 150 українських в’язнів, повідомили про підозру

Прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому наглядачу окупаційного ізолятора, який організував насильне переміщення до Росії понад 150 українських засуджених з Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у травні 2022 року 45-річний підозрюваний очолив створений на базі захопленої держустанови "Херсонський слідчий ізолятор" окупаційний "Слідчий ізолятор № 1".

У жовтні 2022 чоловік отримав наказ організувати примусове переміщення засуджених з Херсона спочатку до Голопристанської виправної колонії №7, а далі до інших місць ув’язнення на ТОТ. Згодом він мав організувати депортацію українських засуджених у РФ.

Тоді підозрюваний разом зі своїми підлеглими та іншими працівниками установ виконання покарань РФ забезпечив незаконне переміщення понад 150 громадян України на лівобережжя Херсонської області.

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За даними правоохоронців, далі деяких із них перемістили на інші тимчасово окуповані території України, а інших депортували в Росію. Наразі деяких із них утримують в аналогічних установах на території РФ або в тимчасово окупованому Криму.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

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