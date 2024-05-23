Задержан экс-охранник российской пыточной в Херсоне, который пытался скрыться от правосудия в рядах ВСУ, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного коллаборанта, который сотрудничал с РФ во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предатель "служил" в российских застенках, которые рашисты обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10.

Там он находился на "должности" охранника оккупационного объекта, к которому оккупанты свозили репрессированных местных жителей, в частности проукраинских активистов.

После освобождения правобережной Херсонщины коллаборационист некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинское войско, где надеялся избежать правосудия.

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Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигуранта и его попытки скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевщины, идеологический сторонник рашизма.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов, за что был назначен охранником российской пыточной.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.