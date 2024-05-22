Идентифицированы 357 военных РФ и представителей оккупационной "власти", совершавших военные преступления, - Костин

На встрече со специальным докладчиком ООН Моррисом Тидбол-Бинцом генпрокурор Украины сообщил, что идентифицировали 357 российских военнослужащих и представителей оккупационной власти, которых подозревают в совершении военных преступлений, 83 человека уже осуждены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин провел встречу со специальным докладчиком ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней, господином Моррисом Тидбол-Бинцом.

"С самого начала своей преступной агрессии в 2014 году Россия систематически похищает, пытает и убивает украинцев. С началом полномасштабной войны эта политика запугивания и уничтожения всех, кто идентифицирует себя как украинцы, стала еще более жестокой", - отметил Генпрокурор.

Как рассказал Костин, на сегодня уже идентифицированы 357 военнослужащих ВС РФ и представителей оккупационной "власти", подозреваемых в совершении умышленных убийств, пытках и жестоком обращении с гражданскими и военнопленными. 83 из них осуждены.

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"Но реальное количество таких преступлений, в том числе совершенных на временно оккупированных территориях и в местах несвободы, расположенных на территории России, значительно больше", - отметил Костин.

"Мы открыты к усилению нашего сотрудничества для обеспечения эффективного расследования этих и других военных преступлений и привлечения виновных к ответственности", - добавил он.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Офис Генерального прокурора задокументировал 17 254 преступления против национальной безопасности. Кроме этого, зарегистрировано 131 124 военных преступления Российской Федерации.