В Україні задокументували понад 131 тисячу воєнних злочинів РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 254 злочинів проти національної безпеки. Крім цього, зареєстровано 131 124 воєнних злочини країни-агресорки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

За даними ювенальних прокурорів, унаслідок російської агресії постраждали 1865 дітей, з них 546 - загинули, 1319 - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідну інфографіку Офіс генпрокурора опублікував на своєму сайті.

У відомстві наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.