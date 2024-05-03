В Україні задокументували понад 131 тисячу воєнних злочинів РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 254 злочинів проти національної безпеки. Крім цього, зареєстровано 131 124 воєнних злочини країни-агресорки.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.
За даними ювенальних прокурорів, унаслідок російської агресії постраждали 1865 дітей, з них 546 - загинули, 1319 - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідну інфографіку Офіс генпрокурора опублікував на своєму сайті.
У відомстві наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.
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