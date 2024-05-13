РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8580 посетителей онлайн
Новости Фото
10 841 36

Идентифицированы российские военные преступники, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами, - ГУР. СПИСОК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ, который причастен к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Что известно о российских военных преступниках?

Как отмечается, речь идет об альтерциках в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область РФ.

По данным ГУР, в состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

  • 121 вбап - в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
  • 52 вбап - в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы о модифицированной версии X-101: ПВО может сбивать одинаково с другими крылатыми ракетами

В ГУР отмечают, что именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате ракетных ударов РФ по Украине.

Список военных преступников

1. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич

АЗАРЕНКОВ Олександр

(рус. Азаренков Александр Юрьевич), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф (на 09.2023).

26.09.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 2402 № 605068.

ИНН: 644919379909. "СНИЛС": 193-702-569 87.

Женат.

2. АЛУЕВ Александр Николаевич

(рус. Алуев Александр Николаевич), вероятно занимает командную должность управления кадров 22 вбад кда впс пкс ВС рф.

По состоянию на 2012 г. занимал должность заместителя начальника по работе с кадрами 16 отряда федеральной противопожарной службы по охране г. Кинешма и Кинешемского района центра управления силами федеральной противопожарной службы по Ивановской области.

10.04.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 2402 № 624976.

ИНН: 370306405600.

Женат, имеет сыновей 2002 г.р. и 2007 г.р.

Читайте также: Россияне снова начали использовать "калибры", но имеют технические проблемы с ракетоносителями, - Братчук

3. БАРАНОВ Олег Юрьевич

БАРАНОВ Олег

(Баранов Олег Юрьевич, старший штурман 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 20.03.2024 г.).

23.05.1967 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6311 № 765564, выдан 21.06.2012 отделом уфмс россии по Саратовской области в г. Энгельс.

ИНН: 644913139788. "СНИЛС": 193-258-654 01.

Водительское удостоверение: 99 08 850420.

Женат, имеет две дочери 1998 г.р.

4. БУРДАКОВ Павел Владимирович

БУРДАКОВ Павло

(Бурдаков Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф подполковник (по состоянию на 2018 г.).

05.02.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6319 № 681643.

ИНН: 531501567109. "СНИЛС": 193-508-506 84.

Читайте: Россия приняла на вооружение модифицированную версию крылатой ракеты Х-101, - британская разведка

5. Белокобыльский Константин Петрович

(рус. Белокобыльский Константин Петрович).

02.06.1977 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 7503 № 061013.

ИНН: 745006068425. "СНИЛС": 147-728-216 87.

Женат.

6. АРПАХОВИЧ Николай Николаевич

АРПАХОВИЧ Микола

(Варпахович Николай Николаевич, командир 22 вбад кда впс пкс ссср рф, полковник.

29.05.1970 г.р., уроженец г. Караганда, Казахстан.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков (1992), Военно-воздушную академию им. Ю.Гагарина (2007).

Классная квалификация - "Военный летчик-снайпер" (общий налет составляет более 2500 ч.).

Паспорт гражданина рф: серия 6114 № 904712, выдан 15.06.2015 отделением № 4 отдела уфмс россии по Рязанской области в г. Рязань.

ИНН: 282401037054. "СНИЛС": 157-129-182 70.

Женат, имеет сыновей 1990 и 2002 г.р. и дочь 2009 г.р.

7. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич

ГОВОРОВ Владислав

(рус. Говоров Владислав Сергеевич), вероятно начальник службы защиты государственной тайны, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф, капитан (по состоянию на 2020 г.).

13.04.1988 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 0308 № 912623, выдан 06.08.2008 отделением уфмс рф по Краснодарскому краю в Брюховецком районе.

ИНН: 644934663382. "СНИЛС": 194-786-898 63.

Женат.

Читайте также: В ГУР назвали количество в России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69

8. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич

(рус. Голованов Вячеслав Георгиевич).

01.10.1972 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6317 № 427552, выдан отделом уфмс рф по Саратовской области.

ИНН: 644925496304. "СНИЛС": 135-853-359 80.

Женат, имеет сына 1995 г.р. и дочь 1998 г.р.

9. ГОРЛОВ Владимир Александрович

ГОРЛОВ Володимир

(Горлов Владимир Александрович), старший офицер 22 вбад кда впс пкс ВС рф, майор (по состоянию на 2014 г.).

23.04.1968 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6313 № 884686.

ИНН: 644919381908. "СНИЛС": 183-709-602 91.

10. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович

ДОЛГУШИН Сергій

(Долгушин Сергей Владимирович), старший офицер 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 2014 г.).

01.06.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6303 № 409599.

ИНН: 644912914032. "СНИЛС": 188-253-667 13.

Женат, имеет дочь и сына.

11. ЗИКОВ Виталий Евгеньевич

ЗИКОВ Віталій

(рус. Зыков Виталий Евгеньевич), начальник инженерной службы 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 2024 г.).

14.03.1968 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6313 № 883757.

ИНН: 644912673838. "СНИЛС": 163-895-838 27.

Женат.

Также читайте: В ООН подтвердили, что Россия ударила по Харькову ракетой из КНДР, нарушив санкции

12. КАПША Трофим Александрович

КАПША Трофим

(рус. Капша Трофим Александрович), заместитель командира 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 26.02.2024).

22.02.1978 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6803 № 906870.

ИНН: 282403216154.

Женат.

13. КАШЛЕВ Александр Сергеевич

(рус. Кашлев Александр Сергеевич), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 10.2022 г.).

14.12.1983 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 0305 № 316059.

ИНН: 203603641975. "СНИЛС": 062-809-105 53.

14. КОРЯКИН Илья Владимирович

КОРЯКІН Ілля

(рус. Корякин Илья Владимирович), начальник штаба 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 04.2023 г.).

26.08.1977 г.р.

С 2015 г. по не менее 11.2022 г. - начальник штаба 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф.

Паспорт гражданина рф: серия 2921 № 071877.

Женат, имеет сына 2002 г.р.

15. МАЛИНИН Владислав Викторович

МАЛІНІН Владислав

(рус. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф, подполковник (по состоянию на 22.03.2024 г.).

12.07.1978 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6802 № 616854.

ИНН: 644922317500. "СНИЛС": 191-403-659 60.

Женат, имеет дочь 2002 г.р. и сына 2008 г.р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров" Абдрахманову, - СБУ

16. МАЛЮКОВ Андрей Иванович

(рус. Малюков Андрей Иванович), вероятно начальник метеорологической службы 22 вбад кда впс пкс ссс рф.

В 2009 г. проходил военную службу в 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (авиабаза Шайковка).

20.10.1969 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6314 № 103943.

ИНН: 644919366515.

Женат.

17. МАРТЫНОВ Андрей Павлович

МАРТИНОВ Андрій

(рус. Мартынов Андрей Павлович), помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 09.2019 г.).

13.08.1976 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6321 № 842418.

ИНН: 644933810676. "СНИЛС": 156-783-270 03.

Женат имеет сыновей 1997 г.р., 2001 г.р. и 2008 г.р.

18. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович

МІХАЙЛІШИН Олег

(рус. Михайлишин Олег Владимирович), заместитель командира по работе с личным составом 22 вбад кда впс пкс ссс рф, полковник (по состоянию на 03.2024).

17.11.1970 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6315 № 231975.

ИНН: 644919001017. "СНИЛС": 137-018-200 24.

19. Апикян Николай Лукашевич

АПІКЯН Микола

(рус. Папикян Николай Лукашевич), заместитель начальника штаба 22 вбад кда впс пкс ссс рф по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник (по состоянию на 03.2021 г.).

22.08.1974 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6319 № 629784.

ИНН: 644918386540. "СНИЛС": 195-916-877 42.

20. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич

ПЕЧКАРЬОВ Олексій

(рус. Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 05.2016 г.).

30.11.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6318 № 558133, выдан 12.12.2018 гу мвс рф по Саратовской области.

ИНН: 644913279249. "СНИЛС": 143-573-189 66.

Женат, имеет сына 1998 г.р. и дочь 2003 г.р.

Читайте также: Будут судить трех военных РФ, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора

21. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич

ПОКАТІСОВ Олександр

(рус. Покатисов Александр Сергеевич). Подполковник (04.2024).

29.08.1985 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6104 № 290374.

ИНН: 753100100020. "СНИЛС": 090-480-667 72.

22. СКИТСКИЙ Олег Игоревич

СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович

(рус. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 04.2024 г.).

24.07.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6805 № 254349.

ИНН: 644922239676. "СНИЛС": 189-921-026 12.

Женат, имеет сына 2007 г.р.

23. СМИРНОВ Максим Владиславович

СМІРНОВ Максим

(рус. Смирнов Максим Владиславович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 01.2024 г.).

24.04.1977 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 4703 № 680306.

ИНН: 510803348998. "СНИЛС": 166-493-944 17.

24. СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович

СОЛОВЙОВ Руслан

(рус. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф (на 02.2023 г.).

По состоянию на 2019 г. старший офицер 326 вбад кда впс пкс ссс рф, майор, личный номер "Ф-799388".

18.07.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 5700 № 256137.

ИНН: 282402105204. "СНИЛС": 136-818-837 96.

Также смотрите: Идентифицирован российский оккупант, расстрелявший гражданский автомобиль в Гостомеле, - Офис генпрокурора. ФОТО

25. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович

СТЕПАНЕНКО Дмитро

(рус. Степаненко Дмитрий Викторович), заместитель начальника штаба 22 вбад кда впс пкс ссс рф по службе войск и безопасности военной службы, подполковник (на 04.2022 г.).

23.05.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6320 № 716839, выдан 06.07.2020, гу мвс россии по Саратовской обл.

ИНН: 263108631385. "СНИЛС": 193-361-413 70.

Женат, имеет сына 2001 г.р.

26. ТАТУР Владимир Бронеславович

(рус. Татур Владимир Брониславович).

26.10.1971 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6316 № 326084.

ИНН: 282400316023. "СНИЛС": 163-548-377 89.

Женат, имеет дочь и сына.

27. Тетерев Сергей Викторович

ТЕТЄРЄВ Сергій

(рус. Тетерев Сергей Викторович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, майор (по состоянию на 2019 г.).

10.07.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6118 № 073013.

ИНН: 622710170634. "СНИЛС": 198-273-448 22.

28. ХОХРЯКОВ Денис Петрович

(рус. Хохряков Денис Петрович), старший офицер, 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф (по состоянию на 2020 г.).

26.06.1987 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 4914 № 082259.

ИНН: 182202232900. "СНИЛС": 169-657-216 21.

Женат.

29. ЦИБИЗОВ Алексей Сергеевич

(рус. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офицер, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф.

09.07.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6304 № 164234.

ИНН: 644911696825. "СНИЛС": 188-231-032 67

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударил ножом в сердце: Рашист изнасиловал и жестоко убил 17-летнюю девушку на оккупированной Луганщине, - росСМИ. ФОТО

Также ГУР напоминает, что 19 апреля был уничтожен вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 из состава 22-й вбад кда впс пкс ВС РФ.

Тогда удалось ликвидировать двух военных преступников ВС РФ:

Кононов Андрей Юрьевич

Кононов Андрій

(рус. Кононов Андрей Юрьевич), помощник командира самолёта Ту-22М3 (по состоянию на 11.2022), капитан.

02.10.1989 г.р.

По состоянию на 11.2015 г. помощник командира самолета 2 авиационной эскадрильи (в/ч 06987-А, Шайковка, Калужская область) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил рф, лейтенант (приказ от 20.10.2012 г. № 0120).

Паспорт гражданина рф: серия 0109 № 417603.

ИНН: 226602367929.

Грушанин Андрей Александрович

Грушанін Андрій

(рус. Грушанин Андрей Александрович), штурман-оператор авиационного отряда (по состоянию на 04.2024).

18.06.1999 г.р.

Военное образование: Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.

Паспорт гражданина рф: серия 7519 № 363544.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины установили имена 29 военнослужащих РФ, которые запускают по территории нашего государства гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Автор: 

крылатые ракеты (881) военные преступления (1435) ГУР (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Далі що? Будуть їх мінусувати чи так, аби потриндіти?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:32
+9
А Єрмак, Подоляк, Арахімія та інші злочинці теж індефіковані?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:51
+6
Все этим Скитским настанет Капша.
показать весь комментарий
13.05.2024 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все этим Скитским настанет Капша.
показать весь комментарий
13.05.2024 09:21 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 09:26 Ответить
І що? Буданов точить ніж?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:31 Ответить
А ви усиновити когось хочете, чи просто, побалакати??
показать весь комментарий
13.05.2024 10:10 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
13.05.2024 10:39 Ответить
Кирилл Буданов, серед цих вурдалак на першому місці повинен бути головний вурдалака на болотах. От якщо його замочиш ( а не ту мелюзгу, що ти вполював дотепер), твоє ім'я золотими буквами буде записано в історію.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:43 Ответить
І шо дальше?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:31 Ответить
Далі що? Будуть їх мінусувати чи так, аби потриндіти?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:32 Ответить
Можете, включайтесь до роботи, на полювання заборони не було.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:07 Ответить
Облиште смикати людей. Є ті, кого спеціально для цього готували, держава вкладала в них ресурси, час і кошти. Але ви чомусь вважаєте, що цим повинні займатися цивільні громадяни? Є також тисячі колишніх військових та поліцаїв, що вийшли на пенсію та поховалися за спецобліком, але країну повинні захищати знову цивільні громадяни? Припиніть, це огидно.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:21 Ответить
ваш допис, теж не мудрістю не відсвічує...
показать весь комментарий
13.05.2024 12:48 Ответить
Не мудрістю не відсвічує? Дякую
Роботою повинні займатися професіонали, ви ж не станете заперечувати?
показать весь комментарий
13.05.2024 13:02 Ответить
Немає за що дарма перезбуджуватись, так і уявляю- це сяйво в тумані чи темноті.
Заперечувати не стану, але й ваш допис із претензією до не підтримую.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:09 Ответить
Так вам аби московитів убивати, чи аби проглаголити!
Чи ви з отих, що за мір, труд, май, жвачка …
Шашечки чи їхати?
показать весь комментарий
13.05.2024 13:30 Ответить
Звісно "їхати", але бажано щоб за кермом був професійний водій, а не випадкова людина без посвідчення водія
показать весь комментарий
13.05.2024 13:44 Ответить
це гур так зливає свою людину з відділку кадрів 52, 121 вбап?
чи яка мета в публікації цих данних? що пересічні будуть перевіряти пачпорта кацапів і відмовляти їм в обслуговуванні, якщо потенційно зтикнуться?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:33 Ответить
..очикування смерті гірше самої смерті..
а шо, тільки "своя людина з відділку кадрів" знає хто служить у підрозділі? і справді при владі дермака дебілів та зрадників-мародерів багато, але ж не тотально усі? - так шо не наганяйте вітру в сраку, зайвого
зато тепер усі у полку "станут бальшимі друзьямі", "з сокирою за спиною"
показать весь комментарий
13.05.2024 10:18 Ответить
Проблема в тому, що як завжди, ніхто з тих, чиї дані оприлюднили, не постраждає. Їм вся ця публікація до одного місця.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:48 Ответить
Треба рознести ці данні по рос пабліках, най нервують поки що
показать весь комментарий
13.05.2024 09:38 Ответить
Кирилл Буданов, когда ты, наконец, перестанешь трындеть и начнёшь работать?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:42 Ответить
"не царское єто дело - работать"
показать весь комментарий
13.05.2024 10:01 Ответить
Так допомагайте, ви ж не чужі??
показать весь комментарий
13.05.2024 10:08 Ответить
А Єрмак, Подоляк, Арахімія та інші злочинці теж індефіковані?
показать весь комментарий
13.05.2024 09:51 Ответить
ця мерзота викликає більшу відразу, ніж кацапи. Безславні виродки
показать весь комментарий
13.05.2024 10:30 Ответить
Рано или поздно они должны быть ликвидированы!
Как и члены их семей....
показать весь комментарий
13.05.2024 09:58 Ответить
Ківа з кабздоном і захарченком, їх уже чекають…
Добре, що фото їх нормальні та єсть контактні дані проживання…
З чим орки вдерлися в Мирну Україну, те і ВИПРОСИЛИ…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Далі, буде!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.05.2024 10:06 Ответить
Можна снаряджти і відправляти ДБР на зтримання? Жарт! Просто вони колись їздили на передову затримувати Тетяну Чорновіл, мабуть за знищення кацапських танків і БМП, дуже сміливі були.
В основному одні кацапські прізвища, правда серед них затесалися і українські, батьків яких колись мабуть вивезли, як кулаків на срасєю: скітський, капша і тайтур, хоча тайтур може бути і молдованом, бо в прізвищі є склдова тур(бик). І серед малочисленого населення бувшого совка є армяшка -алікян.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:27 Ответить
нахера тут ці рожі? ліквідуйте їх а не триндіть, це ваш фах - диверсійна робота у тилу ворога 😎
показать весь комментарий
13.05.2024 10:56 Ответить
і що з того має Україна? на майбутнє? ніт, треба зараз цих злочинців вбивати і розповсюджовати на всіх пабліках про страту кацапів-літунів. де український мосад?
показать весь комментарий
13.05.2024 11:21 Ответить
Відправляйте ліквітаторів з Казастану , Туречини...
показать весь комментарий
13.05.2024 11:27 Ответить
це добре , ліквідовуйте
показать весь комментарий
13.05.2024 11:43 Ответить
Неужелии нельзя нанять криминал , чтоб их заминусовали чисто за деньги ? Как помне намного проще , и нет риска для наших людей. Я не думаю что за этих ишаков ценник космический будет .
показать весь комментарий
13.05.2024 12:14 Ответить
на всех этих убийц найдётся КАЛОЕВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. Да , попали их семьи как трусы в жопу
показать весь комментарий
13.05.2024 14:23 Ответить
свинособаки товкають свій Іл-76 , замість того, щоб залучити спеціальну техніку. Командування ЗС РФ вирішило використати для цього живу силу.
https://www.youtube.com/watch?v=jbi5-zIzyIo
показать весь комментарий
13.05.2024 16:19 Ответить
Ну що, треба "мочити" цих баранів?
показать весь комментарий
13.05.2024 19:43 Ответить
 
 