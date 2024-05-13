Идентифицированы российские военные преступники, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами, - ГУР. СПИСОК. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины идентифицировало личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ, который причастен к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР.

Что известно о российских военных преступниках?

Как отмечается, речь идет об альтерциках в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс", Саратовская область РФ.

По данным ГУР, в состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

121 вбап - в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52 вбап - в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160)", - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате ракетных ударов РФ по Украине.

Список военных преступников

1. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич

(рус. Азаренков Александр Юрьевич), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф (на 09.2023).

26.09.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 2402 № 605068.

ИНН: 644919379909. "СНИЛС": 193-702-569 87.

Женат.

2. АЛУЕВ Александр Николаевич

(рус. Алуев Александр Николаевич), вероятно занимает командную должность управления кадров 22 вбад кда впс пкс ВС рф.

По состоянию на 2012 г. занимал должность заместителя начальника по работе с кадрами 16 отряда федеральной противопожарной службы по охране г. Кинешма и Кинешемского района центра управления силами федеральной противопожарной службы по Ивановской области.

10.04.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 2402 № 624976.

ИНН: 370306405600.

Женат, имеет сыновей 2002 г.р. и 2007 г.р.

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3. БАРАНОВ Олег Юрьевич

(Баранов Олег Юрьевич, старший штурман 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 20.03.2024 г.).

23.05.1967 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6311 № 765564, выдан 21.06.2012 отделом уфмс россии по Саратовской области в г. Энгельс.

ИНН: 644913139788. "СНИЛС": 193-258-654 01.

Водительское удостоверение: 99 08 850420.

Женат, имеет две дочери 1998 г.р.

4. БУРДАКОВ Павел Владимирович

(Бурдаков Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф подполковник (по состоянию на 2018 г.).

05.02.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6319 № 681643.

ИНН: 531501567109. "СНИЛС": 193-508-506 84.

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5. Белокобыльский Константин Петрович

(рус. Белокобыльский Константин Петрович).

02.06.1977 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 7503 № 061013.

ИНН: 745006068425. "СНИЛС": 147-728-216 87.

Женат.

6. АРПАХОВИЧ Николай Николаевич

(Варпахович Николай Николаевич, командир 22 вбад кда впс пкс ссср рф, полковник.

29.05.1970 г.р., уроженец г. Караганда, Казахстан.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков (1992), Военно-воздушную академию им. Ю.Гагарина (2007).

Классная квалификация - "Военный летчик-снайпер" (общий налет составляет более 2500 ч.).

Паспорт гражданина рф: серия 6114 № 904712, выдан 15.06.2015 отделением № 4 отдела уфмс россии по Рязанской области в г. Рязань.

ИНН: 282401037054. "СНИЛС": 157-129-182 70.

Женат, имеет сыновей 1990 и 2002 г.р. и дочь 2009 г.р.

7. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич

(рус. Говоров Владислав Сергеевич), вероятно начальник службы защиты государственной тайны, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф, капитан (по состоянию на 2020 г.).

13.04.1988 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 0308 № 912623, выдан 06.08.2008 отделением уфмс рф по Краснодарскому краю в Брюховецком районе.

ИНН: 644934663382. "СНИЛС": 194-786-898 63.

Женат.

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8. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич

(рус. Голованов Вячеслав Георгиевич).

01.10.1972 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6317 № 427552, выдан отделом уфмс рф по Саратовской области.

ИНН: 644925496304. "СНИЛС": 135-853-359 80.

Женат, имеет сына 1995 г.р. и дочь 1998 г.р.

9. ГОРЛОВ Владимир Александрович

(Горлов Владимир Александрович), старший офицер 22 вбад кда впс пкс ВС рф, майор (по состоянию на 2014 г.).

23.04.1968 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6313 № 884686.

ИНН: 644919381908. "СНИЛС": 183-709-602 91.

10. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович

(Долгушин Сергей Владимирович), старший офицер 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 2014 г.).

01.06.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6303 № 409599.

ИНН: 644912914032. "СНИЛС": 188-253-667 13.

Женат, имеет дочь и сына.

11. ЗИКОВ Виталий Евгеньевич

(рус. Зыков Виталий Евгеньевич), начальник инженерной службы 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 2024 г.).

14.03.1968 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6313 № 883757.

ИНН: 644912673838. "СНИЛС": 163-895-838 27.

Женат.

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12. КАПША Трофим Александрович

(рус. Капша Трофим Александрович), заместитель командира 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 26.02.2024).

22.02.1978 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6803 № 906870.

ИНН: 282403216154.

Женат.

13. КАШЛЕВ Александр Сергеевич

(рус. Кашлев Александр Сергеевич), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 10.2022 г.).

14.12.1983 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 0305 № 316059.

ИНН: 203603641975. "СНИЛС": 062-809-105 53.

14. КОРЯКИН Илья Владимирович

(рус. Корякин Илья Владимирович), начальник штаба 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 04.2023 г.).

26.08.1977 г.р.

С 2015 г. по не менее 11.2022 г. - начальник штаба 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф.

Паспорт гражданина рф: серия 2921 № 071877.

Женат, имеет сына 2002 г.р.

15. МАЛИНИН Владислав Викторович

(рус. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф, подполковник (по состоянию на 22.03.2024 г.).

12.07.1978 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6802 № 616854.

ИНН: 644922317500. "СНИЛС": 191-403-659 60.

Женат, имеет дочь 2002 г.р. и сына 2008 г.р.

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16. МАЛЮКОВ Андрей Иванович

(рус. Малюков Андрей Иванович), вероятно начальник метеорологической службы 22 вбад кда впс пкс ссс рф.

В 2009 г. проходил военную службу в 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (авиабаза Шайковка).

20.10.1969 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6314 № 103943.

ИНН: 644919366515.

Женат.

17. МАРТЫНОВ Андрей Павлович

(рус. Мартынов Андрей Павлович), помощник штурмана авиационной эскадрильи, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 09.2019 г.).

13.08.1976 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6321 № 842418.

ИНН: 644933810676. "СНИЛС": 156-783-270 03.

Женат имеет сыновей 1997 г.р., 2001 г.р. и 2008 г.р.

18. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович

(рус. Михайлишин Олег Владимирович), заместитель командира по работе с личным составом 22 вбад кда впс пкс ссс рф, полковник (по состоянию на 03.2024).

17.11.1970 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6315 № 231975.

ИНН: 644919001017. "СНИЛС": 137-018-200 24.

19. Апикян Николай Лукашевич

(рус. Папикян Николай Лукашевич), заместитель начальника штаба 22 вбад кда впс пкс ссс рф по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник (по состоянию на 03.2021 г.).

22.08.1974 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6319 № 629784.

ИНН: 644918386540. "СНИЛС": 195-916-877 42.

20. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич

(рус. Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф (по состоянию на 05.2016 г.).

30.11.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6318 № 558133, выдан 12.12.2018 гу мвс рф по Саратовской области.

ИНН: 644913279249. "СНИЛС": 143-573-189 66.

Женат, имеет сына 1998 г.р. и дочь 2003 г.р.

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21. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич

(рус. Покатисов Александр Сергеевич). Подполковник (04.2024).

29.08.1985 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6104 № 290374.

ИНН: 753100100020. "СНИЛС": 090-480-667 72.

22. СКИТСКИЙ Олег Игоревич

(рус. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф, полковник (по состоянию на 04.2024 г.).

24.07.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6805 № 254349.

ИНН: 644922239676. "СНИЛС": 189-921-026 12.

Женат, имеет сына 2007 г.р.

23. СМИРНОВ Максим Владиславович

(рус. Смирнов Максим Владиславович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, подполковник (по состоянию на 01.2024 г.).

24.04.1977 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 4703 № 680306.

ИНН: 510803348998. "СНИЛС": 166-493-944 17.

24. СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович

(рус. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф (на 02.2023 г.).

По состоянию на 2019 г. старший офицер 326 вбад кда впс пкс ссс рф, майор, личный номер "Ф-799388".

18.07.1980 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 5700 № 256137.

ИНН: 282402105204. "СНИЛС": 136-818-837 96.

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25. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович

(рус. Степаненко Дмитрий Викторович), заместитель начальника штаба 22 вбад кда впс пкс ссс рф по службе войск и безопасности военной службы, подполковник (на 04.2022 г.).

23.05.1975 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6320 № 716839, выдан 06.07.2020, гу мвс россии по Саратовской обл.

ИНН: 263108631385. "СНИЛС": 193-361-413 70.

Женат, имеет сына 2001 г.р.

26. ТАТУР Владимир Бронеславович

(рус. Татур Владимир Брониславович).

26.10.1971 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6316 № 326084.

ИНН: 282400316023. "СНИЛС": 163-548-377 89.

Женат, имеет дочь и сына.

27. Тетерев Сергей Викторович

(рус. Тетерев Сергей Викторович), старший офицер, 22 вбад кда впс пкс ссс рф, майор (по состоянию на 2019 г.).

10.07.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6118 № 073013.

ИНН: 622710170634. "СНИЛС": 198-273-448 22.

28. ХОХРЯКОВ Денис Петрович

(рус. Хохряков Денис Петрович), старший офицер, 52 вбап 22 вбад кда впс пкс ссс рф (по состоянию на 2020 г.).

26.06.1987 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 4914 № 082259.

ИНН: 182202232900. "СНИЛС": 169-657-216 21.

Женат.

29. ЦИБИЗОВ Алексей Сергеевич

(рус. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офицер, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс ВС рф.

09.07.1973 г.р.

Паспорт гражданина рф: серия 6304 № 164234.

ИНН: 644911696825. "СНИЛС": 188-231-032 67

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Также ГУР напоминает, что 19 апреля был уничтожен вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 из состава 22-й вбад кда впс пкс ВС РФ.

Тогда удалось ликвидировать двух военных преступников ВС РФ:

Кононов Андрей Юрьевич

(рус. Кононов Андрей Юрьевич), помощник командира самолёта Ту-22М3 (по состоянию на 11.2022), капитан.

02.10.1989 г.р.

По состоянию на 11.2015 г. помощник командира самолета 2 авиационной эскадрильи (в/ч 06987-А, Шайковка, Калужская область) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил рф, лейтенант (приказ от 20.10.2012 г. № 0120).

Паспорт гражданина рф: серия 0109 № 417603.

ИНН: 226602367929.

Грушанин Андрей Александрович

(рус. Грушанин Андрей Александрович), штурман-оператор авиационного отряда (по состоянию на 04.2024).

18.06.1999 г.р.

Военное образование: Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов.

Паспорт гражданина рф: серия 7519 № 363544.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины установили имена 29 военнослужащих РФ, которые запускают по территории нашего государства гиперзвуковые ракеты "Кинжал".