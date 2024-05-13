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Ідентифіковано російських воєнних злочинців, які обстрілюють Україну крилатими ракетами, - ГУР. СПИСОК. ФОТОрепортаж

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ, який причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР. 

Що відомо про російських воєнних злочинців?

Як зазначається, йдеться про льтчиків в/ч 06987, аеродром базування "Енґельс", Саратовська область РФ.

За даними ГУР, до складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

  • 121 вбап - в/ч 85927, аеродром базування "Енґельс" саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;
  • 52 вбап - в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

"Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160)", - йдеться у повідомленні.

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У ГУР наголошують, що саме ці льотчики відповідальні за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок ракетних ударів РФ по Україні.

Список воєнних злочинців

1. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович

АЗАРЕНКОВ Олександр

(рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф (на 09.2023).

26.09.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 2402 № 605068.

ІПН: 644919379909. "СНИЛС": 193-702-569 87.

Одружений.

2. АЛУЄВ Олександр Миколайович

(рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад кда впс пкс зс рф.

Станом на 2012 р. обіймав посаду заступника начальника по роботі з кадрами 16 загону федеральної протипожежної служби по охороні м. Кінешма та Кінешемського району центру управління силами федеральної протипожежної служби по Івановській області.

10.04.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 2402 № 624976.

ІПН: 370306405600.

Одружений, має синів 2002 р.н. та 2007 р.н.

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3. БАРАНОВ Олег Юрійович

БАРАНОВ Олег

(рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 20.03.2024 р.).

23.05.1967 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6311 № 765564, виданий 21.06.2012 відділом уфмс росії по Саратовській області в м. Енгельс.

ІПН: 644913139788. "СНИЛС": 193-258-654 01.

Посвідчення водія: 99 08 850420.

Одружений, має дві доньки 1998 р.н.

4. БУРДАКОВ Павло Володимирович

БУРДАКОВ Павло

(рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф підполковник (станом на 2018 р.).

05.02.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6319 № 681643.

ІПН: 531501567109. "СНИЛС": 193-508-506 84.

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5. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович

(рос. Белокобыльский Константин Петрович).

02.06.1977 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 7503 № 061013.

ІПН: 745006068425. "СНИЛС": 147-728-216 87.

Одружений.

6. АРПАХОВИЧ Микола Миколайович

АРПАХОВИЧ Микола

(рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник.

29.05.1970 р.н., уродженець м. Караганда, Казахстан.

Закінчив Тамбовське вище військове авіаційне училище льотчиків (1992), Військово-повітряну академію ім. Ю.Гагаріна (2007).

Класна кваліфікація – "Військовий льотчик-снайпер" (загальний наліт складає понад 2500 год.).

Паспорт громадянина рф: серія 6114 № 904712, виданий 15.06.2015 відділенням № 4 відділу уфмс росії по Рязанській області в м. Рязань.

ІПН: 282401037054. "СНИЛС": 157-129-182 70.

Одружений, має синів 1990 та 2002 р.н. та доньку 2009 р.н.

7. ГОВОРОВ Владислав Сергійович

ГОВОРОВ Владислав

(рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф , капітан (станом на 2020 р.).

13.04.1988 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 0308 № 912623, виданий 06.08.2008 відділенням уфмс рф по Краснодарському краю в Брюховецькому районі.

ІПН: 644934663382. "СНИЛС": 194-786-898 63.

Одружений.

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8. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович

(рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).

01.10.1972 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6317 № 427552, виданий відділом уфмс рф по Саратовській області.

ІПН: 644925496304. "СНИЛС": 135-853-359 80.

Одружений, має сина 1995 р.н. та доньку 1998 р.н.

9. ГОРЛОВ Володимир Олександрович

ГОРЛОВ Володимир

(рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад кда впс пкс зс рф, майор (станом на 2014 р.).

23.04.1968 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6313 № 884686.

ІПН: 644919381908. "СНИЛС": 183-709-602 91.

10. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович

ДОЛГУШИН Сергій

(рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 2014 р.).

01.06.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6303 № 409599.

ІПН: 644912914032. "СНИЛС": 188-253-667 13.

Одружений, має доньку та сина.

11. ЗИКОВ Віталій Євгенович

ЗИКОВ Віталій

(рос. Зыков Виталий Евгеньевич), начальник інженерної служби 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 2024 р.).

14.03.1968 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6313 № 883757.

ІПН: 644912673838. "СНИЛС": 163-895-838 27.

Одружений.

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12. КАПША Трофим Олександрович

КАПША Трофим

(рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 26.02.2024).

22.02.1978 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6803 № 906870.

ІПН: 282403216154.

Одружений.

13. КАШЛЄВ Олександр Сергійович

(рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 10.2022 р.).

14.12.1983 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 0305 № 316059.

ІПН: 203603641975. "СНИЛС": 062-809-105 53.

14. КОРЯКІН Ілля Володимирович

КОРЯКІН Ілля

(рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 04.2023 р.).

26.08.1977 р.н.

З 2015 р. по щонайменше 11.2022 р. – начальник штабу 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф.

Паспорт громадянина рф: серія 2921 № 071877.

Одружений, має сина 2002 р.н.

15. МАЛІНІН Владислав Вікторович

МАЛІНІН Владислав

(рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 22.03.2024 р.).

12.07.1978 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6802 № 616854.

ІПН: 644922317500. "СНИЛС": 191-403-659 60.

Одружений, має доньку 2002 р.н. та сина 2008 р.н.

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16. МАЛЮКОВ Андрій Іванович

(рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад кда впс пкс зс рф .

У 2009 р. проходив військову службу у 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (авіабаза Шайковка).

20.10.1969 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6314 № 103943.

ІПН: 644919366515.

Одружений.

17. МАРТИНОВ Андрій Павлович

МАРТИНОВ Андрій

(рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 09.2019 р.).

13.08.1976 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6321 № 842418.

ІПН: 644933810676. "СНИЛС": 156-783-270 03.

Одружений має синів 1997 р.н., 2001 р.н. та 2008 р.н.

18. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович

МІХАЙЛІШИН Олег

(рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 03.2024).

17.11.1970 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6315 № 231975.

ІПН: 644919001017. "СНИЛС": 137-018-200 24.

19. АПІКЯН Микола Лукашевич

АПІКЯН Микола

(рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник (станом на 03.2021 р.).

22.08.1974 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6319 № 629784.

ІПН: 644918386540. "СНИЛС": 195-916-877 42.

20. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович

ПЕЧКАРЬОВ Олексій

(рос. Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 05.2016 р.).

30.11.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6318 № 558133, виданий 12.12.2018 гу мвс рф по Саратовської області.

ІПН: 644913279249. "СНИЛС": 143-573-189 66.

Одружений, має сина 1998 р.н. та доньку 2003 р.н.

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21. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович

ПОКАТІСОВ Олександр

(рос. Покатисов Александр Сергеевич). Підполковник (04.2024).

29.08.1985 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6104 № 290374.

ІПН: 753100100020. "СНИЛС": 090-480-667 72.

22. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович

СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович

(рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 04.2024 р.).

24.07.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6805 № 254349.

ІПН: 644922239676. "СНИЛС": 189-921-026 12.

Одружений, має сина 2007 р.н.

23. СМІРНОВ Максим Владиславович

СМІРНОВ Максим

(рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 01.2024 р.).

24.04.1977 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 4703 № 680306.

ІПН: 510803348998. "СНИЛС": 166-493-944 17.

24. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович

СОЛОВЙОВ Руслан

(рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф (на 02.2023 р.).

Станом на 2019 р. старший офіцер 326 вбад кда впс пкс зс рф, майор, особистий номер "Ф-799388".

18.07.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 5700 № 256137.

ІПН: 282402105204. "СНИЛС": 136-818-837 96.

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25. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович

СТЕПАНЕНКО Дмитро

(рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник (на 04.2022 р.).

23.05.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6320 № 716839, виданий 06.07.2020, гу мвс росії по Саратовській обл.

ІПН: 263108631385. "СНИЛС": 193-361-413 70.

Одружений, має сина 2001 р.н.

26. ТАТУР Володимир Бронеславович

(рос. Татур Владимир Брониславович).

26.10.1971 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6316 № 326084.

ІПН: 282400316023. "СНИЛС": 163-548-377 89.

Одружений, має доньку та сина.

27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович

ТЕТЄРЄВ Сергій

(рос. Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, майор (станом на 2019 р.).

10.07.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6118 № 073013.

ІПН: 622710170634. "СНИЛС": 198-273-448 22.

28. ХОХРЯКОВ Денис Петрович

(рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 2020 р.).

26.06.1987 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 4914 № 082259.

ІПН: 182202232900. "СНИЛС": 169-657-216 21.

Одружений.

29. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович

(рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф.

09.07.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6304 № 164234.

ІПН: 644911696825. "СНИЛС": 188-231-032 67

Також читайте: Ударив ножем в серце: Рашист зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину на окупованій Луганщині, - росЗМІ. ФОТО

Також ГУР нагадує, що 19 квітня було знищено ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зі складу 22-ї вбад кда впс пкс ЗС РФ.

Тоді вдалося ліквідувати двох воєнних злочинці ЗС РФ:

Кононов Андрій Юрійович

Кононов Андрій

(рос. Кононов Андрей Юрьевич), помічник командира літака Ту-22М3 (станом на 11.2022), капітан.

02.10.1989 р.н.

Станом на 11.2015 р. помічник командира літака 2 авіаційної ескадрильї (в/ч 06987-А, Шайковка, Калузька область) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил рф, лейтенант (наказ від 20.10.2012 р. № 0120).

Паспорт громадянина рф: серія 0109 № 417603.

ІПН: 226602367929.

Грушанін Андрій Олександрович

Грушанін Андрій

(рос. Грушанин Андрей Александрович), штурман-оператор авіаційного загону (станом на 04.2024).

18.06.1999 р.н.

Військова освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів.

Паспорт громадянина рф: серія 7519 № 363544.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України встановили імена 29 військовослужбовців РФ, які запускають по території нашої держави гіперзвукові ракети "Кинджал".

Автор: 

крилаті ракети (1073) воєнні злочини (1860) ГУР (500)


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Топ коментарі
+9
Далі що? Будуть їх мінусувати чи так, аби потриндіти?
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13.05.2024 09:32
+9
А Єрмак, Подоляк, Арахімія та інші злочинці теж індефіковані?
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13.05.2024 09:51
+6
Все этим Скитским настанет Капша.
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13.05.2024 09:21
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Все этим Скитским настанет Капша.
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13.05.2024 09:21 Відповісти
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13.05.2024 09:26 Відповісти
І що? Буданов точить ніж?
показати весь коментар
13.05.2024 09:31 Відповісти
А ви усиновити когось хочете, чи просто, побалакати??
показати весь коментар
13.05.2024 10:10 Відповісти
Шта?
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13.05.2024 10:39 Відповісти
Кирилл Буданов, серед цих вурдалак на першому місці повинен бути головний вурдалака на болотах. От якщо його замочиш ( а не ту мелюзгу, що ти вполював дотепер), твоє ім'я золотими буквами буде записано в історію.
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13.05.2024 13:43 Відповісти
І шо дальше?
показати весь коментар
13.05.2024 09:31 Відповісти
Далі що? Будуть їх мінусувати чи так, аби потриндіти?
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13.05.2024 09:32 Відповісти
Можете, включайтесь до роботи, на полювання заборони не було.
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13.05.2024 10:07 Відповісти
Облиште смикати людей. Є ті, кого спеціально для цього готували, держава вкладала в них ресурси, час і кошти. Але ви чомусь вважаєте, що цим повинні займатися цивільні громадяни? Є також тисячі колишніх військових та поліцаїв, що вийшли на пенсію та поховалися за спецобліком, але країну повинні захищати знову цивільні громадяни? Припиніть, це огидно.
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13.05.2024 10:21 Відповісти
ваш допис, теж не мудрістю не відсвічує...
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13.05.2024 12:48 Відповісти
Не мудрістю не відсвічує? Дякую
Роботою повинні займатися професіонали, ви ж не станете заперечувати?
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13.05.2024 13:02 Відповісти
Немає за що дарма перезбуджуватись, так і уявляю- це сяйво в тумані чи темноті.
Заперечувати не стану, але й ваш допис із претензією до не підтримую.
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13.05.2024 13:09 Відповісти
Так вам аби московитів убивати, чи аби проглаголити!
Чи ви з отих, що за мір, труд, май, жвачка …
Шашечки чи їхати?
показати весь коментар
13.05.2024 13:30 Відповісти
Звісно "їхати", але бажано щоб за кермом був професійний водій, а не випадкова людина без посвідчення водія
показати весь коментар
13.05.2024 13:44 Відповісти
це гур так зливає свою людину з відділку кадрів 52, 121 вбап?
чи яка мета в публікації цих данних? що пересічні будуть перевіряти пачпорта кацапів і відмовляти їм в обслуговуванні, якщо потенційно зтикнуться?
показати весь коментар
13.05.2024 09:33 Відповісти
..очикування смерті гірше самої смерті..
а шо, тільки "своя людина з відділку кадрів" знає хто служить у підрозділі? і справді при владі дермака дебілів та зрадників-мародерів багато, але ж не тотально усі? - так шо не наганяйте вітру в сраку, зайвого
зато тепер усі у полку "станут бальшимі друзьямі", "з сокирою за спиною"
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13.05.2024 10:18 Відповісти
Проблема в тому, що як завжди, ніхто з тих, чиї дані оприлюднили, не постраждає. Їм вся ця публікація до одного місця.
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13.05.2024 13:48 Відповісти
Треба рознести ці данні по рос пабліках, най нервують поки що
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13.05.2024 09:38 Відповісти
Кирилл Буданов, когда ты, наконец, перестанешь трындеть и начнёшь работать?
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13.05.2024 09:42 Відповісти
"не царское єто дело - работать"
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13.05.2024 10:01 Відповісти
Так допомагайте, ви ж не чужі??
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13.05.2024 10:08 Відповісти
А Єрмак, Подоляк, Арахімія та інші злочинці теж індефіковані?
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13.05.2024 09:51 Відповісти
ця мерзота викликає більшу відразу, ніж кацапи. Безславні виродки
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13.05.2024 10:30 Відповісти
Рано или поздно они должны быть ликвидированы!
Как и члены их семей....
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13.05.2024 09:58 Відповісти
Ківа з кабздоном і захарченком, їх уже чекають…
Добре, що фото їх нормальні та єсть контактні дані проживання…
З чим орки вдерлися в Мирну Україну, те і ВИПРОСИЛИ…
Буде тобі враже, як Українка скаже!! Далі, буде!
Слава Україні!
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13.05.2024 10:06 Відповісти
Можна снаряджти і відправляти ДБР на зтримання? Жарт! Просто вони колись їздили на передову затримувати Тетяну Чорновіл, мабуть за знищення кацапських танків і БМП, дуже сміливі були.
В основному одні кацапські прізвища, правда серед них затесалися і українські, батьків яких колись мабуть вивезли, як кулаків на срасєю: скітський, капша і тайтур, хоча тайтур може бути і молдованом, бо в прізвищі є склдова тур(бик). І серед малочисленого населення бувшого совка є армяшка -алікян.
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13.05.2024 10:27 Відповісти
нахера тут ці рожі? ліквідуйте їх а не триндіть, це ваш фах - диверсійна робота у тилу ворога 😎
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13.05.2024 10:56 Відповісти
і що з того має Україна? на майбутнє? ніт, треба зараз цих злочинців вбивати і розповсюджовати на всіх пабліках про страту кацапів-літунів. де український мосад?
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13.05.2024 11:21 Відповісти
Відправляйте ліквітаторів з Казастану , Туречини...
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13.05.2024 11:27 Відповісти
це добре , ліквідовуйте
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13.05.2024 11:43 Відповісти
Неужелии нельзя нанять криминал , чтоб их заминусовали чисто за деньги ? Как помне намного проще , и нет риска для наших людей. Я не думаю что за этих ишаков ценник космический будет .
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13.05.2024 12:14 Відповісти
на всех этих убийц найдётся КАЛОЕВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. Да , попали их семьи как трусы в жопу
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13.05.2024 14:23 Відповісти
свинособаки товкають свій Іл-76 , замість того, щоб залучити спеціальну техніку. Командування ЗС РФ вирішило використати для цього живу силу.
https://www.youtube.com/watch?v=jbi5-zIzyIo
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13.05.2024 16:19 Відповісти
Ну що, треба "мочити" цих баранів?
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13.05.2024 19:43 Відповісти
 
 