В Украине задокументировали более 17 тысяч преступлений против национальной безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Офис Генерального прокурора задокументировал 17 369 преступлений против национальной безопасности.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, к преступлениям против национальной безопасности относятся: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, диверсия.

Кроме этого, в ведомстве сообщают, что с начала полномасштабного вторжения РФ зарегистрировано 131 996 военное преступление страны-агрессора.

Также, по данным ювенальных прокуроров, в результате агрессии России пострадали 1888 детей, из них 546 - погибли, 1342 - получили ранения различной степени тяжести. Однако, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных, а также - на освобожденных территориях.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что военные преступления россиян на Киевщине исследуются как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа.