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Новости Война
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В Украине задокументировали более 17 тысяч преступлений против национальной безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

В Україні задокументували 17 369 злочинів проти нацбезпеки

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Офис Генерального прокурора задокументировал 17 369 преступлений против национальной безопасности.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, к преступлениям против национальной безопасности относятся: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору, диверсия.

Кроме этого, в ведомстве сообщают, что с начала полномасштабного вторжения РФ зарегистрировано 131 996 военное преступление страны-агрессора.

Также, по данным ювенальных прокуроров, в результате агрессии России пострадали 1888 детей, из них 546 - погибли, 1342 - получили ранения различной степени тяжести. Однако, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных, а также - на освобожденных территориях.

В Україні задокументували 17 369 злочинів проти нацбезпеки

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что военные преступления россиян на Киевщине исследуются как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа.

Автор: 

военные преступления (1425) Офис Генпрокурора (2457)


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потужна робота. маю сумнів, чи потрібна але кількість людиногодин вражає
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16.05.2024 17:53 Ответить
невдалі 127 замахів на лідора сучясності і 18 вдалих врахували?
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16.05.2024 17:58 Ответить
ну поперше мало - інфографіка велике діло, а головне не перевіриш...
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16.05.2024 18:03 Ответить
То підрахуї жОПи статистику надали.
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16.05.2024 18:10 Ответить
і що? всі ці злочини, чи тільки переважна більшість з них були вчинені як членами правлячої партії так і її найвищими представниками у владі?
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16.05.2024 18:03 Ответить
Ого, скільки виявлено сепарів і любітєлєй "русского мира". І це тільки ті, що папалится. А скільки їх ще бродить серед нас?
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16.05.2024 18:16 Ответить
Десь там і справи на отих, стріляних шиферів…
А їх, і в Україні немає…уже… у них проблеми з изиком виявилися…, а слідчих завалили роботою, преЗЕдента, заставили аж з трибуни ООН, нести ротом про таке… Стенограми тепер залишиться в архівах ООН …
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16.05.2024 19:09 Ответить
 
 