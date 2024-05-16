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Новини Війна
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В Україні задокументували понад 17 тисяч злочинів проти національної безпеки від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

В Україні задокументували 17 369 злочинів проти нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 369 злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, до злочинів проти національної безпеки відносяться: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, диверсія.

Крім цього, у відомстві повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зареєстровано 131 996 воєнний злочин країни-агресорки.

Також, за даними ювенальних прокурорів, унаслідок агресії Росії постраждали 1888 дітей, з них 546 - загинули, 1342 - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Однак ці цифри не остаточні, оскільки оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих, а також на  звільнених територіях.

В Україні задокументували 17 369 злочинів проти нацбезпеки

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.

Автор: 

воєнні злочини (1849) Офіс Генпрокурора (3239)


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потужна робота. маю сумнів, чи потрібна але кількість людиногодин вражає
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16.05.2024 17:53 Відповісти
невдалі 127 замахів на лідора сучясності і 18 вдалих врахували?
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16.05.2024 17:58 Відповісти
ну поперше мало - інфографіка велике діло, а головне не перевіриш...
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16.05.2024 18:03 Відповісти
То підрахуї жОПи статистику надали.
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16.05.2024 18:10 Відповісти
і що? всі ці злочини, чи тільки переважна більшість з них були вчинені як членами правлячої партії так і її найвищими представниками у владі?
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16.05.2024 18:03 Відповісти
Ого, скільки виявлено сепарів і любітєлєй "русского мира". І це тільки ті, що папалится. А скільки їх ще бродить серед нас?
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16.05.2024 18:16 Відповісти
Десь там і справи на отих, стріляних шиферів…
А їх, і в Україні немає…уже… у них проблеми з изиком виявилися…, а слідчих завалили роботою, преЗЕдента, заставили аж з трибуни ООН, нести ротом про таке… Стенограми тепер залишиться в архівах ООН …
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16.05.2024 19:09 Відповісти
 
 