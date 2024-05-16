В Україні задокументували понад 17 тисяч злочинів проти національної безпеки від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 369 злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, до злочинів проти національної безпеки відносяться: посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, диверсія.

Крім цього, у відомстві повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зареєстровано 131 996 воєнний злочин країни-агресорки.

Також, за даними ювенальних прокурорів, унаслідок агресії Росії постраждали 1888 дітей, з них 546 - загинули, 1342 - дістали поранення різного ступеня тяжкості. Однак ці цифри не остаточні, оскільки оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих, а також на звільнених територіях.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що воєнні злочини росіян на Київщині досліджуються як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу.