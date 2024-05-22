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Ідентифіковано 357 військових РФ та представників окупаційної "влади", які вчиняли воєнні злочини, - Костін

Костін про військових РФ, які вчиняли воєнні злочини

На зустрічі зі Спеціальним доповідачем ООН Моррісом Тідбол-Бінцом Генпрокурор України повідомив, що ідентифікували 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади, яких підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, 83 особи вже засуджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч зі Спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи довільних страт, паном Моррісом Тідбол-Бінцом.

"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою", – зазначив Генпрокурор.

Як розповів Костін, станом на сьогодні вже ідентифіковано 357 військовослужбовців ЗС РФ та представників окупаційної "влади", підозрюваних у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими. 83 із них засуджено.

Також читайте: В Україні загинуло понад 12 тис. мирних жителів, серед яких 543 дитини, унаслідок повномасштабної агресії РФ, - Костін

"Та реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території Росії, є значно більшою", – зауважив Костін.

"Ми відкриті до посилення нашої співпраці для забезпечення ефективного розслідування цих та інших воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності", – додав він.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 254 злочинів проти національної безпеки. Крім цього, зареєстровано 131 124 воєнні злочини Російської Федерації.

Автор: 

армія рф (17277) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1855)


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Ситий локшинатор...
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22.05.2024 22:55 Відповісти
І що? Поїдеш їх відстрелювати?
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22.05.2024 23:06 Відповісти
Морду нажрав хоч прикутий,задокомендував він і що толку з того???
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22.05.2024 23:11 Відповісти
Костін їх досі в себе вдома,в князівстві Монако,ідентифіковує?
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23.05.2024 00:28 Відповісти
Шановні!Голосувавші за нові обличчя,чим ви думали.Військовими злочинами повинна займатися військова прокуратура.Костін-гражданский прокурор і не хто його не вповноважував займатися військовими злочинами.Вже більш двох років йде війна(повномаштабна) но ніхто навіть не заікнувся дати йому такі повноваження,ні рада,ні ОПг презідента.
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23.05.2024 06:20 Відповісти
"Кацапня" б'ють один одного харі: радник глави Республіки Крим Олег Крючков повідомив про бійку, яка сталася в Сімферополі. Він зазначив, що відео інциденту з'явилося у соцмережах та поширилося через телеграм-канали.
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23.05.2024 08:08 Відповісти
 
 