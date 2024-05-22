Ідентифіковано 357 військових РФ та представників окупаційної "влади", які вчиняли воєнні злочини, - Костін
На зустрічі зі Спеціальним доповідачем ООН Моррісом Тідбол-Бінцом Генпрокурор України повідомив, що ідентифікували 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади, яких підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, 83 особи вже засуджено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч зі Спеціальним доповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи довільних страт, паном Моррісом Тідбол-Бінцом.
"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою", – зазначив Генпрокурор.
Як розповів Костін, станом на сьогодні вже ідентифіковано 357 військовослужбовців ЗС РФ та представників окупаційної "влади", підозрюваних у вчиненні умисних вбивств, катуванні та жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими. 83 із них засуджено.
"Та реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території Росії, є значно більшою", – зауважив Костін.
"Ми відкриті до посилення нашої співпраці для забезпечення ефективного розслідування цих та інших воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності", – додав він.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Офіс Генерального прокурора задокументував 17 254 злочинів проти національної безпеки. Крім цього, зареєстровано 131 124 воєнні злочини Російської Федерації.
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