Предатель, готовивший ракетный удар по Николаевской ТЭЦ, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО
Российский агент, который готовил ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет за решеткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что среди основных целей врага была теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий областного центра.
Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, злоумышленник фотографировал периметр энергообъекта.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года.
Как установило расследование, осужденным является 74-летний житель Николаева, идеологический сторонник кремлевского режима, которого оккупанты дистанционно завербовали летом 2022 года.
За сотрудничество в пользу РФ предателю обещали денежное "вознаграждение" и лояльное отношение рашистов в случае захвата региона.
По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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https://ntec.mk.ua/istoriya-rozvytku/ Тут вся історія цієї ТЕЦ, починаючи з 1895-го року по 2020-й. Що будувалося, як змінювалось обладнання та потужність...
Геолокація, здається, теж статична і не змінює з часом свої координати...
То чим цей старий дурень міг допомогти кацапським 3,14дарам?