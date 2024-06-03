Предатель, готовивший ракетный удар по Николаевской ТЭЦ, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО

Российский агент, который готовил ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что среди основных целей врага была теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий областного центра.

Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, злоумышленник фотографировал периметр энергообъекта.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года.

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Как установило расследование, осужденным является 74-летний житель Николаева, идеологический сторонник кремлевского режима, которого оккупанты дистанционно завербовали летом 2022 года.

За сотрудничество в пользу РФ предателю обещали денежное "вознаграждение" и лояльное отношение рашистов в случае захвата региона.

По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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