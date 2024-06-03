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Предатель, готовивший ракетный удар по Николаевской ТЭЦ, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТО

Российский агент, который готовил ракетный удар по энергетической инфраструктуре Николаевщины, получил 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что среди основных целей врага была теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением почти половину жилых домов и промышленных предприятий областного центра.

Чтобы уточнить информацию о геолокации и технологических мощностях ТЭЦ, злоумышленник фотографировал периметр энергообъекта.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его разведактивность и задержали в сентябре 2022 года.

Російський агент у Миколаєві

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Как установило расследование, осужденным является 74-летний житель Николаева, идеологический сторонник кремлевского режима, которого оккупанты дистанционно завербовали летом 2022 года.

За сотрудничество в пользу РФ предателю обещали денежное "вознаграждение" и лояльное отношение рашистов в случае захвата региона.

По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: К 15 годам за решеткой приговорен агент российского ГРУ, готовивший удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Автор: 

Николаевская область (2131) приговор (1224) СБУ (19928)


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Топ комментарии
+6
"Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ"
https://ntec.mk.ua/istoriya-rozvytku/ Тут вся історія цієї ТЕЦ, починаючи з 1895-го року по 2020-й. Що будувалося, як змінювалось обладнання та потужність...
Геолокація, здається, теж статична і не змінює з часом свої координати...
То чим цей старий дурень міг допомогти кацапським 3,14дарам?
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03.06.2024 14:50
+4
и рожа у этого приговорённого наводчика замазана!?
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03.06.2024 14:58
+3
На зоні йогО вже чекають.
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03.06.2024 15:21
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вот и первый московит появился! сейчас начнёт зеленского расхваливать
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03.06.2024 14:55 Ответить
"Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ"
https://ntec.mk.ua/istoriya-rozvytku/ Тут вся історія цієї ТЕЦ, починаючи з 1895-го року по 2020-й. Що будувалося, як змінювалось обладнання та потужність...
Геолокація, здається, теж статична і не змінює з часом свої координати...
То чим цей старий дурень міг допомогти кацапським 3,14дарам?
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03.06.2024 14:50 Ответить
и рожа у этого приговорённого наводчика замазана!?
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03.06.2024 14:58 Ответить
"Граждане судьи, спасибо за доверие!"
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03.06.2024 14:53 Ответить
На зоні йогО вже чекають.
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03.06.2024 15:21 Ответить
найдется другой предатель, подозреваю , что к зиме придем вообще без тец
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03.06.2024 15:29 Ответить
 
 