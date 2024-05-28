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К 5 годам за решеткой приговорены три пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и оправдывали преступления РФ в Буче. ФОТО

По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили трое прокремлевских интернет-агитаторов из Прикарпатья, Черкасс и Николаевщины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины восхваляли Путина и поддерживали войну РФ против Украины. Кроме того, они героизировали российские оккупационные группировки и оправдывали их военные преступления. Также пропагандисты популяризировали российских ставленников, которые распространяют московский режим на временно захваченной части Украины. Для "разгона" деструктивного контента приспешники агрессора создали десятки профилей на видеохостинге YouTube и в соцсетях.

На Прикарпатье: осужден местный житель, который распространял видео в поддержку Путина и боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Он брал деструктивный контент на тематических TikTok-страницах и перепостил его через собственные аккаунты в популярных соцсетях.

Также смотрите: Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призывали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Проросійські агітатори

В Черкассах: тюремный срок получил администратор сети каналов и сообществ в YouTube, Telegram и Facebook, который призывал к захвату государственной власти в Украине. Среди прочего, он называл "постановкой" убийства и пытки рашистами людей в Буче.

Проросійські агітатори

На Николаевщине: осужден еще один вражеский агитатор. Им оказался учитель информатики в местной школе, который распространял кремлевские нарративы с рабочего компьютера в учебном заведении. На школьном устройстве он создал собственный аккаунт в "Одноклассниках", с которого призывал к захвату всей территории Украины и популяризировал предателя Сальдо.

Также смотрите: Задержаны 5 пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ, суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В СБУ отметили, что мужчинам назначен максимальный срок заключения за эти преступления в виде 5 лет тюрьмы.

Автор: 

агитация (508) приговор (1224) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+7
5 років відвертим ворогам України! Падалі прокацапської! Це ж що за міра така!!!
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28.05.2024 16:45
+6
Трьох?((Їх сотні тисяч(Багато з таких були дуже активні до гарячої фази(Достатньо подивитися на їх сторінки в аднаглазніках та в контакті((Чому СБУ таких не лапало раніше,а дало змогу їм повтікати з України,а частина просто знищила свої акаунти в цих соцмережах і зараз тихо сидять по дачах((
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28.05.2024 16:43
+5
Не всі втікли і не всі знищили акки. Частина тусується прямо на ресурсі.
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28.05.2024 16:49
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Правила форума Совет форумчан
Трьох?((Їх сотні тисяч(Багато з таких були дуже активні до гарячої фази(Достатньо подивитися на їх сторінки в аднаглазніках та в контакті((Чому СБУ таких не лапало раніше,а дало змогу їм повтікати з України,а частина просто знищила свої акаунти в цих соцмережах і зараз тихо сидять по дачах((
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28.05.2024 16:43 Ответить
Не всі втікли і не всі знищили акки. Частина тусується прямо на ресурсі.
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28.05.2024 16:49 Ответить
5 років відвертим ворогам України! Падалі прокацапської! Це ж що за міра така!!!
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28.05.2024 16:45 Ответить
дай, Боже, щоб таким зрадникам, як Татаров чи дермак по року впаяли...
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28.05.2024 17:00 Ответить
щось заслабке покарання, враховуючи наслідки такої діяльності, могли б і переглянути законодавство.
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28.05.2024 16:47 Ответить
хто відповів за розмінування півдня?
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28.05.2024 16:52 Ответить
Для таких треба окрему колонію. При уранових копальнях.
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28.05.2024 17:05 Ответить
А как обстоит дело с членами запрещённых партий про-российского характера, которые из Украины никуда не делись, как их лидеры?! Ну примеры: ОПЗЖ (Бойко, Рабинович), КПУ (Симоненко и его свора из бывшего КПСС)?! Это же все до единого, пропитаны лютой ненавистью к Украине! Почему они если не осуждены, то хотя бы не под наблюдением 24/7?! А представьте, если они попадут служить в ВСУ!! Уверена, даже рядовые члены этих вражеских партий, ведут активную про-российскую, деструктивною политику внутри государства. И это никто в Украине не отслеживает!!! Вот, на мой взгляд, где настоящий корень измены и зла! У нас бы ФБР давно с ними разделалось. Их бы просто выбросили из жизни. Нигде не дали бы устроится на нормальную работу (не зависимо от образования), постоянно полиция следила бы за социальными отношениями и кругом общения, вели контроль за жильём. С теми, кто ломился в Капитолию, было именно так. Для них жизнь в Америке закончилась после такого поступка!
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28.05.2024 17:15 Ответить
Это не обычные бандиты. Это сволочи, намного хуже Чикатило, Джека-патрошителя или даже такого душегуба Оноприенка, который убил и замучил по-моему больше 50 человек!!! Их нельзя содержать в камерах с живыми людьми. Они токсичны для Украины!
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28.05.2024 17:19 Ответить
Поки не буде покаране зло, доти ці ушльопки будуть себе почувати комфортно!
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28.05.2024 17:23 Ответить
Ни на что не намекаю,но при Сталине такого не было.
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28.05.2024 19:21 Ответить
 
 