К 5 годам за решеткой приговорены три пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и оправдывали преступления РФ в Буче. ФОТО

По материалам Службы безопасности реальные сроки заключения получили трое прокремлевских интернет-агитаторов из Прикарпатья, Черкасс и Николаевщины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины восхваляли Путина и поддерживали войну РФ против Украины. Кроме того, они героизировали российские оккупационные группировки и оправдывали их военные преступления. Также пропагандисты популяризировали российских ставленников, которые распространяют московский режим на временно захваченной части Украины. Для "разгона" деструктивного контента приспешники агрессора создали десятки профилей на видеохостинге YouTube и в соцсетях.



На Прикарпатье: осужден местный житель, который распространял видео в поддержку Путина и боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Он брал деструктивный контент на тематических TikTok-страницах и перепостил его через собственные аккаунты в популярных соцсетях.

Также смотрите: Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призывали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черкассах: тюремный срок получил администратор сети каналов и сообществ в YouTube, Telegram и Facebook, который призывал к захвату государственной власти в Украине. Среди прочего, он называл "постановкой" убийства и пытки рашистами людей в Буче.

На Николаевщине: осужден еще один вражеский агитатор. Им оказался учитель информатики в местной школе, который распространял кремлевские нарративы с рабочего компьютера в учебном заведении. На школьном устройстве он создал собственный аккаунт в "Одноклассниках", с которого призывал к захвату всей территории Украины и популяризировал предателя Сальдо.

Также смотрите: Задержаны 5 пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ, суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к захвату государственной власти); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

В СБУ отметили, что мужчинам назначен максимальный срок заключения за эти преступления в виде 5 лет тюрьмы.