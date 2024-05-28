До 5 років за ґратами засуджено трьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та виправдовували злочини РФ у Бучі. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали троє прокремлівських інтернет-агітаторів з Прикарпаття, Черкас та Миколаївщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіки вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти України. Крім того, вони героїзували російські окупаційні угруповання та виправдовували їхні воєнні злочини. Також пропагандисти популяризували російських ставлеників, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та в соцмережах.



На Прикарпатті: засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку Путіна та бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках і перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

Також дивіться: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Черкасах: тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні. Серед іншого, він називав "постановкою" вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

На Миколаївщині: засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютера в навчальному закладі. На шкільному пристрої він створив власний акаунт в "Однокласниках", з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував зрадника Сальдо.

Також дивіться: Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

У СБУ заначили, що чоловікам призначено максимальний термін ув’язнення за ці злочини у вигляді 5 років тюрми.