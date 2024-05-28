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До 5 років за ґратами засуджено трьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та виправдовували злочини РФ у Бучі. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали троє прокремлівських інтернет-агітаторів з Прикарпаття, Черкас та Миколаївщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіки вихваляли Путіна та підтримували війну РФ проти України. Крім того, вони героїзували російські окупаційні угруповання та виправдовували їхні воєнні злочини. Також пропагандисти популяризували російських ставлеників, які поширюють московський режим на тимчасово захопленій частині України. Для "розгону" деструктивного контенту поплічники агресора створили десятки профілів на відеохостингу YouTube та в соцмережах.

На Прикарпатті: засуджено місцевого жителя, який поширював відео на підтримку Путіна та бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Він брав деструктивний контент на тематичних TikTok-сторінках і перепощував його через власні акаунти в популярних соцмережах.

Також дивіться: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Проросійські агітатори

У Черкасах: тюремний строк отримав адміністратор мережі каналів та спільнот у YouTube, Telegram та Facebook, який закликав до захоплення державної влади в Україні. Серед іншого, він називав "постановкою" вбивства і катування рашистами людей у Бучі.

Проросійські агітатори

На Миколаївщині: засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився вчитель інформатики у місцевій школі, який поширював кремлівські наративи з робочого комп’ютера в навчальному закладі. На шкільному пристрої він створив власний акаунт в "Однокласниках", з якого закликав до захоплення всієї території України та популяризував зрадника Сальдо.

Також дивіться: Затримано 5 проросійських агітаторів, які виправдовували агресію РФ та закликали до захоплення Києва, - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

У СБУ заначили, що чоловікам призначено максимальний термін ув’язнення за ці злочини у вигляді 5 років тюрми.

Автор: 

агітація (202) вирок (1078) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+7
5 років відвертим ворогам України! Падалі прокацапської! Це ж що за міра така!!!
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28.05.2024 16:45
+6
Трьох?((Їх сотні тисяч(Багато з таких були дуже активні до гарячої фази(Достатньо подивитися на їх сторінки в аднаглазніках та в контакті((Чому СБУ таких не лапало раніше,а дало змогу їм повтікати з України,а частина просто знищила свої акаунти в цих соцмережах і зараз тихо сидять по дачах((
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28.05.2024 16:43
+5
Не всі втікли і не всі знищили акки. Частина тусується прямо на ресурсі.
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28.05.2024 16:49
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Трьох?((Їх сотні тисяч(Багато з таких були дуже активні до гарячої фази(Достатньо подивитися на їх сторінки в аднаглазніках та в контакті((Чому СБУ таких не лапало раніше,а дало змогу їм повтікати з України,а частина просто знищила свої акаунти в цих соцмережах і зараз тихо сидять по дачах((
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28.05.2024 16:43 Відповісти
Не всі втікли і не всі знищили акки. Частина тусується прямо на ресурсі.
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28.05.2024 16:49 Відповісти
5 років відвертим ворогам України! Падалі прокацапської! Це ж що за міра така!!!
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28.05.2024 16:45 Відповісти
дай, Боже, щоб таким зрадникам, як Татаров чи дермак по року впаяли...
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28.05.2024 17:00 Відповісти
щось заслабке покарання, враховуючи наслідки такої діяльності, могли б і переглянути законодавство.
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28.05.2024 16:47 Відповісти
хто відповів за розмінування півдня?
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28.05.2024 16:52 Відповісти
Для таких треба окрему колонію. При уранових копальнях.
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28.05.2024 17:05 Відповісти
А как обстоит дело с членами запрещённых партий про-российского характера, которые из Украины никуда не делись, как их лидеры?! Ну примеры: ОПЗЖ (Бойко, Рабинович), КПУ (Симоненко и его свора из бывшего КПСС)?! Это же все до единого, пропитаны лютой ненавистью к Украине! Почему они если не осуждены, то хотя бы не под наблюдением 24/7?! А представьте, если они попадут служить в ВСУ!! Уверена, даже рядовые члены этих вражеских партий, ведут активную про-российскую, деструктивною политику внутри государства. И это никто в Украине не отслеживает!!! Вот, на мой взгляд, где настоящий корень измены и зла! У нас бы ФБР давно с ними разделалось. Их бы просто выбросили из жизни. Нигде не дали бы устроится на нормальную работу (не зависимо от образования), постоянно полиция следила бы за социальными отношениями и кругом общения, вели контроль за жильём. С теми, кто ломился в Капитолию, было именно так. Для них жизнь в Америке закончилась после такого поступка!
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28.05.2024 17:15 Відповісти
Это не обычные бандиты. Это сволочи, намного хуже Чикатило, Джека-патрошителя или даже такого душегуба Оноприенка, который убил и замучил по-моему больше 50 человек!!! Их нельзя содержать в камерах с живыми людьми. Они токсичны для Украины!
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28.05.2024 17:19 Відповісти
Поки не буде покаране зло, доти ці ушльопки будуть себе почувати комфортно!
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28.05.2024 17:23 Відповісти
Ни на что не намекаю,но при Сталине такого не было.
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28.05.2024 19:21 Відповісти
 
 