К 15 годам за решеткой приговорен агент российского ГРУ, готовивший удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил гражданин Беларуси, который по заданию российской военной разведки (более известной как ГРУ) приехал в Украину для корректировки ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчину задержали в январе 2024 года, когда он пытался закрепить GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию. По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в частности - с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

В СБУ установили, что с 2014 до 2017 года иностранец находился в составе террористических группировок "Л/ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую ЧВК "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки. Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора из военной разведки РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

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По прибытии в Ривненскую область из Беларуси, его задержала СБУ. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Он признан виновным по ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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