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Новини
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До 15 років за ґратами засуджено агента російського ГРУ, який готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

тюрьма,в'язниця,ґрати

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин Білорусі, який за завданням російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) приїхав до України для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіка затримали в січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

У СБУ встановили, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань "Л/ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської ПВК "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Також читайте: До 15 років за ґратами засуджено бойовиків, які намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині, - СБУ

Після прибуття на Рівненщину із Білорусі його затримала СБУ. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Читайте: По 15 років в’язниці отримали троє зрадників, які приєдналися до лав окупантів та стріляли в наших захисників, - СБУ

Автор: 

вирок (1064) СБУ (12790) ГРУ (86)


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А казали люди, що він після такого ЗЛОЧИНУ проти Українців, руки на себе наклав… Невже відкачали…
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22.05.2024 16:43 Відповісти
А воно хіба протиречіть? Спочатку отримав, потім наклав чи навпаки. Головне , щоб здох.
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22.05.2024 17:02 Відповісти
Такі скоти мають зкопититись при спробі втечі від охорони ... ОБОВ'ЯЗКОВО!!! За вбивство людей 15 років санаторного перебування??? Кощунство!!!
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22.05.2024 17:13 Відповісти
А як громадянин ********** "прибув на Рівнинщину"? Через Польщу? Без перевірки?
Уявляю діалог на кордоні:
- цель паєсткі?
- турізм!
- дабро пажалавать в Украіну!
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22.05.2024 18:11 Відповісти
 
 