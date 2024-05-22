До 15 років за ґратами засуджено агента російського ГРУ, який готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав громадянин Білорусі, який за завданням російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) приїхав до України для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіка затримали в січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

У СБУ встановили, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань "Л/ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської ПВК "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

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Після прибуття на Рівненщину із Білорусі його затримала СБУ. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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