Сообщено о подозрении спецназовцу ГРУ, под прикрытием статуса "добровольца" захватывавшего Кинбурнскую косу в 2022 году, - СБУ

Служба безопасности установила личность еще одного оккупанта, совершавшего военные преступления в период захвата части Николаевщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет об уроженце российского города Кемерово Евгение Дели. По имеющейся информации, до начала полномасштабного вторжения в РФ он проходил службу в 10-й отдельной бригаде спецназначения главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

После 24 февраля 2022 года он действовал под прикрытием командира артиллерийского подразделения "добровольческого штурмового корпуса", участвовавшего в захвате Кинбурнского полуострова. Находясь на территории временно захваченной громады, он отвечал за подавление сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей.

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"Задокументировано, что в августе 2022 года фигурант вместе с подчиненными приехал в дом местного жителя. Во дворе рашисты схватили мужчину, связали его и бросили в грузовик. Затем пострадавшего привезли в российский застенок, где, по меньшей мере, 6 дней избивали, гасили на его теле окурки и угрожали убийством.Таким образом, оккупанты пытались "выбить" из него подтверждение сотрудничества с воинами Сил обороны. Не получив "признаний", мужчину с множественными забоями, травмами позвоночника и внутренних органов вывезли и выбросили почти без сознания около оккупированного тогда Херсона", - говорится в сообщении.

Также по приказу Дели захватчики похитили жительницу поселка Покровское и в течение суток держали ее прикованной к стулу в одном из захваченных домов. Затем пострадавшую в багажнике авто вывезли в застенки на временно оккупированной части Херсонщины, где в течение 3-х дней держали без еды и воды. Несмотря на жестокую пытку, рашисты не услышали от женщины никаких "признаний" и после этого выбросили ее на открытой местности полуострова.

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Следователи Службы безопасности сообщили Дели о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за совершенные военные преступления. Злоумышленник полностью идентифицирован, в дальнейшем он будет найден и наказан.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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