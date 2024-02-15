Уведомлено о подозрении российскому олигарху Дерипаске. Задержаны его топ-менеджеры, поставлявшие в РФ сырье для производства "Искандеров", - СБУ. ФОТОрепортаж
Российскому олигарху Олегу Дерипаске и двум его топ-менеджерам в Украине сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, Дерипаске заочно сообщено о подозрении, а его два топ-менеджера задержали в разных областях Украины.
"Речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в рф. По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из рф присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. С тех пор и до начала полномасштабного вторжения рф руководство добывающей компании поставляло в рф оптовые партии горных пород для выплавки стали.
Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности - типа "Искандер". Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем", - говорится в сообщении.
Дерипаске заочно уведомлено о подозрении по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);
- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Его сообщнику - куратору - уведомлено о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.
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"бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році"
Ви про це питали?
Дерипаска, його за це поцілує, мабуть у десна…
1. "куратор від олігарха" - це "службове становище", тобто посада?
2. як громадянка Кіпру сприяла відчуженню українського підприємства?