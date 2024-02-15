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Уведомлено о подозрении российскому олигарху Дерипаске. Задержаны его топ-менеджеры, поставлявшие в РФ сырье для производства "Искандеров", - СБУ. ФОТОрепортаж

Российскому олигарху Олегу Дерипаске и двум его топ-менеджерам в Украине сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Дерипаске заочно сообщено о подозрении, а его два топ-менеджера задержали в разных областях Украины.

"Речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в рф. По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из рф присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. С тех пор и до начала полномасштабного вторжения рф руководство добывающей компании поставляло в рф оптовые партии горных пород для выплавки стали.

Кар'єр кварцитів

Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности - типа "Искандер". Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем", - говорится в сообщении.

Кар'єр кварцитів

Дерипаске заочно уведомлено о подозрении по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Его сообщнику - куратору - уведомлено о подозрении по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.

Читайте также: Большинство российских олигархов увеличили свое состояние в течение года, - Bloomberg

Менеджери Дерипаски
Менеджери Дерипаски

Автор: 

Дерипаска Олег (82) олигарх (1026) россия (95687) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+7
Ой вей, навіщо ж так поспішати, тільки чотири роки пройшло...
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15.02.2024 14:23
+6
це пздц, шо за блдство тут робилося, то ж якась влада була, на кого вона працювала? на кацапів?
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15.02.2024 14:25
+6
при попереднику , микито , іскандери по Україні не літали , чи ви тупоголові зеленоватні телепки не в курсі ?
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15.02.2024 14:52
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Ой вей, навіщо ж так поспішати, тільки чотири роки пройшло...
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15.02.2024 14:23 Ответить
І 5 при попереднику. Тільки чогось попередник із цією справою не поспішав. Підкажіть у чому справа?
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15.02.2024 14:33 Ответить
при попереднику , микито , іскандери по Україні не літали , чи ви тупоголові зеленоватні телепки не в курсі ?
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15.02.2024 14:52 Ответить
і що? Олігарху Дерипасці можна було грошей рубати з України щоб кацапам запасатися озброєнням? Прекрасна політика була у попередника.
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15.02.2024 14:58 Ответить
думка рос . свині не цікавить , рило і пнх.
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15.02.2024 15:05 Ответить
чи є інфа про такі факти?
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15.02.2024 16:16 Ответить
У вас погано з математикою:

"бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році"
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15.02.2024 14:52 Ответить
2012 - часи проросійських ригів, тому я відраховував від 2020
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15.02.2024 16:15 Ответить
риги були до 2020?
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15.02.2024 17:22 Ответить
Є інфа що за часів пороха продавали продукцію в залісся?
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15.02.2024 20:28 Ответить
Була. Я десь тиждень тому надибав випадково і як я зрозумів не тільки при Пороху, а й при нинішніх. Також повідомлялось, що кар'єр націоналізували тільки десь в другій половині 23-го, тобто дуже вірогідно, що й після вторгнення вивозили, бо там кар'єр ніби на самому кордоні тільки з нашого боку.
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15.02.2024 23:29 Ответить
Стосовно поточної влади, не має ніяких сумнівів що експорт до каців був. Ця історія може бути подібна до історії Богуслаєва, дозвіл на експорт в країну берізок якому надав уряд зе. Проте при минулій владі моторсіч здається не експортувала продукцію північним "братам", принаймні я не пам'ятаю повідомлень про таке.
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16.02.2024 07:13 Ответить
Не знаю про Мотор Січ, але вони ж не напряму поставляли двигуни, а через македонії чи казахстани і схема була відпрацьована роками, а на рахунок кварциту, взагалі ніяких сумнівів не маю.
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16.02.2024 19:11 Ответить
"С начала 2000-х годов «Крымский титан» контролировала компания Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. После российской аннексии Крыма в этой компании заявили, что сдали мощности завода в аренду ООО «Титановые инвестиции», которое зарегистрировано в Москве. Украинские власти ввели против него санкции, однако независимые журналисты-расследователи утверждают: после 2014 года ильменитовый концентрат для «Крымского титана» продолжают поставлять с материковой Украины, несмотря на все ограничения."

Ви про це питали?
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16.02.2024 10:34 Ответить
"ильменитовый концентрат" - це руда для виробництва тітана, і мені здається що вищезгадана речовина це дещо інше ніж концентрований кварцит. Наскільки я пам'ятаю мова йшла про постачання сировини з глухівського кар'єру кварцитів до каців за часів пороха.
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16.02.2024 13:27 Ответить
"ильменитовый концентрат" можна, а от "концентрований кварцит" це вже зовсім інше....
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16.02.2024 15:11 Ответить
Я зрозумів контекст Вашого повідомлення, мені нічого добавити.
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16.02.2024 15:38 Ответить
А як що до миколаївського глиноземного ?
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15.02.2024 14:24 Ответить
На ньому чверть місцевого бюджету трималась, якщо не більше...
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15.02.2024 14:27 Ответить
це пздц, шо за блдство тут робилося, то ж якась влада була, на кого вона працювала? на кацапів?
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15.02.2024 14:25 Ответить
"За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі"
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15.02.2024 14:28 Ответить
Кварцит в якому більше 90% кремнію. Не знаю на рахунок сталі, можливо при виробництві броні він потрібен, але точно, що він використовується для детонаторів і навіть патронних капсулів.
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15.02.2024 23:38 Ответить
в наручниках це топ-менеджер?! мабудь справи на підприємстві дуже погані, бо зовнішній вигляд та обстановка в хаті відповідає посаді майстра на тому заводі або шофера... може я прискіпуюсь, але якось підозріло.
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15.02.2024 14:29 Ответить
там до кордону з росією менше 20 км, можливо, тому зараз це так виглядає
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15.02.2024 14:38 Ответить
Нарешті!!!
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15.02.2024 14:35 Ответить
Чекаємо на аброхамію з листом та підписами з ВРУ до ООН ….
Дерипаска, його за це поцілує, мабуть у десна…
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15.02.2024 14:37 Ответить
у Ляшко(скотиняки) сюжети з затриманням були гарніші... невже до повязочки СБУ не знайшлося гарнюсеньких галіфе?
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15.02.2024 14:40 Ответить
Стісняюсь спитать:
1. "куратор від олігарха" - це "службове становище", тобто посада?
2. як громадянка Кіпру сприяла відчуженню українського підприємства?
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15.02.2024 14:43 Ответить
Як гучно,так як і з коломойським:потім все здується,все розсосеться.№6-самий паскудний!
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15.02.2024 14:43 Ответить
Вішать бл*дей на тих будинках, куди їхні ракети поцілили!!!
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15.02.2024 14:56 Ответить
Тільки цих? Стрілочники. Без кварциту навіть капсуль для патрона не зробиш, а такий кар'єр, наскільки мені відомо, єдиний на пострадянських територіях. Може ще десь є, але точно не з такою якісною складовою кремнію. Не могли наші міністри, прем'єри, члени РНБО і прези про нього не знати, особливо це стосується Петі і Вови. Про розвідку і контрозвідку мови взагалі нема, бо їх нема в тому розумінні, якими вони повинні бути і які функції виконувати, замість стеження за бігусами-наркоманами.
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15.02.2024 23:57 Ответить
Ойц, ***********, тільки зараз пойняли, що Деріпіська - то враг?
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15.02.2024 15:30 Ответить
Деричну Паску можна кидати до буцегарні тільки за саму лише огидну пику!
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15.02.2024 16:33 Ответить
....закінчувався 9-й рік війни...СБУ ім.Ванюші Баканова,ви кращі!
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15.02.2024 17:24 Ответить
І Баканова, і до Баканова.
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16.02.2024 00:00 Ответить
 
 