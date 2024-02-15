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Повідомлено про підозру російському олігарху Дерипасці. Затримано його топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів", - СБУ. ФОТОрепортаж

Російському олігарху Олегу Дерипасці та двом його топменеджерам в Україні повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, Дерипасці заочно повідомлено про підозру, а його двох топменеджерів затримано у різних областях України.

"Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф. За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Кар'єр кварцитів

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем", - йдеться в повідомленні.

Кар'єр кварцитів

Дерипасці заочно повідомлено про підозру за такими статтями:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Його спільнику - куратору - повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зрадниці Повалій, яка закликала захопити всю Україну, заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Менеджери Дерипаски
Менеджери Дерипаски

Автор: 

Дерипаска Олег (238) олігарх (932) росія (65394) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+7
Ой вей, навіщо ж так поспішати, тільки чотири роки пройшло...
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15.02.2024 14:23
+6
це пздц, шо за блдство тут робилося, то ж якась влада була, на кого вона працювала? на кацапів?
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15.02.2024 14:25
+6
при попереднику , микито , іскандери по Україні не літали , чи ви тупоголові зеленоватні телепки не в курсі ?
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15.02.2024 14:52
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Ой вей, навіщо ж так поспішати, тільки чотири роки пройшло...
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15.02.2024 14:23 Відповісти
І 5 при попереднику. Тільки чогось попередник із цією справою не поспішав. Підкажіть у чому справа?
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15.02.2024 14:33 Відповісти
при попереднику , микито , іскандери по Україні не літали , чи ви тупоголові зеленоватні телепки не в курсі ?
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15.02.2024 14:52 Відповісти
і що? Олігарху Дерипасці можна було грошей рубати з України щоб кацапам запасатися озброєнням? Прекрасна політика була у попередника.
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15.02.2024 14:58 Відповісти
думка рос . свині не цікавить , рило і пнх.
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15.02.2024 15:05 Відповісти
чи є інфа про такі факти?
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15.02.2024 16:16 Відповісти
У вас погано з математикою:

"бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році"
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15.02.2024 14:52 Відповісти
2012 - часи проросійських ригів, тому я відраховував від 2020
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15.02.2024 16:15 Відповісти
риги були до 2020?
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15.02.2024 17:22 Відповісти
Є інфа що за часів пороха продавали продукцію в залісся?
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15.02.2024 20:28 Відповісти
Була. Я десь тиждень тому надибав випадково і як я зрозумів не тільки при Пороху, а й при нинішніх. Також повідомлялось, що кар'єр націоналізували тільки десь в другій половині 23-го, тобто дуже вірогідно, що й після вторгнення вивозили, бо там кар'єр ніби на самому кордоні тільки з нашого боку.
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15.02.2024 23:29 Відповісти
Стосовно поточної влади, не має ніяких сумнівів що експорт до каців був. Ця історія може бути подібна до історії Богуслаєва, дозвіл на експорт в країну берізок якому надав уряд зе. Проте при минулій владі моторсіч здається не експортувала продукцію північним "братам", принаймні я не пам'ятаю повідомлень про таке.
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16.02.2024 07:13 Відповісти
Не знаю про Мотор Січ, але вони ж не напряму поставляли двигуни, а через македонії чи казахстани і схема була відпрацьована роками, а на рахунок кварциту, взагалі ніяких сумнівів не маю.
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16.02.2024 19:11 Відповісти
"С начала 2000-х годов «Крымский титан» контролировала компания Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. После российской аннексии Крыма в этой компании заявили, что сдали мощности завода в аренду ООО «Титановые инвестиции», которое зарегистрировано в Москве. Украинские власти ввели против него санкции, однако независимые журналисты-расследователи утверждают: после 2014 года ильменитовый концентрат для «Крымского титана» продолжают поставлять с материковой Украины, несмотря на все ограничения."

Ви про це питали?
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16.02.2024 10:34 Відповісти
"ильменитовый концентрат" - це руда для виробництва тітана, і мені здається що вищезгадана речовина це дещо інше ніж концентрований кварцит. Наскільки я пам'ятаю мова йшла про постачання сировини з глухівського кар'єру кварцитів до каців за часів пороха.
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16.02.2024 13:27 Відповісти
"ильменитовый концентрат" можна, а от "концентрований кварцит" це вже зовсім інше....
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16.02.2024 15:11 Відповісти
Я зрозумів контекст Вашого повідомлення, мені нічого добавити.
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16.02.2024 15:38 Відповісти
А як що до миколаївського глиноземного ?
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15.02.2024 14:24 Відповісти
На ньому чверть місцевого бюджету трималась, якщо не більше...
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15.02.2024 14:27 Відповісти
це пздц, шо за блдство тут робилося, то ж якась влада була, на кого вона працювала? на кацапів?
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15.02.2024 14:25 Відповісти
"За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі"
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15.02.2024 14:28 Відповісти
Кварцит в якому більше 90% кремнію. Не знаю на рахунок сталі, можливо при виробництві броні він потрібен, але точно, що він використовується для детонаторів і навіть патронних капсулів.
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15.02.2024 23:38 Відповісти
в наручниках це топ-менеджер?! мабудь справи на підприємстві дуже погані, бо зовнішній вигляд та обстановка в хаті відповідає посаді майстра на тому заводі або шофера... може я прискіпуюсь, але якось підозріло.
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15.02.2024 14:29 Відповісти
там до кордону з росією менше 20 км, можливо, тому зараз це так виглядає
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15.02.2024 14:38 Відповісти
Нарешті!!!
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15.02.2024 14:35 Відповісти
Чекаємо на аброхамію з листом та підписами з ВРУ до ООН ….
Дерипаска, його за це поцілує, мабуть у десна…
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15.02.2024 14:37 Відповісти
у Ляшко(скотиняки) сюжети з затриманням були гарніші... невже до повязочки СБУ не знайшлося гарнюсеньких галіфе?
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15.02.2024 14:40 Відповісти
Стісняюсь спитать:
1. "куратор від олігарха" - це "службове становище", тобто посада?
2. як громадянка Кіпру сприяла відчуженню українського підприємства?
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15.02.2024 14:43 Відповісти
Як гучно,так як і з коломойським:потім все здується,все розсосеться.№6-самий паскудний!
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15.02.2024 14:43 Відповісти
Вішать бл*дей на тих будинках, куди їхні ракети поцілили!!!
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15.02.2024 14:56 Відповісти
Тільки цих? Стрілочники. Без кварциту навіть капсуль для патрона не зробиш, а такий кар'єр, наскільки мені відомо, єдиний на пострадянських територіях. Може ще десь є, але точно не з такою якісною складовою кремнію. Не могли наші міністри, прем'єри, члени РНБО і прези про нього не знати, особливо це стосується Петі і Вови. Про розвідку і контрозвідку мови взагалі нема, бо їх нема в тому розумінні, якими вони повинні бути і які функції виконувати, замість стеження за бігусами-наркоманами.
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15.02.2024 23:57 Відповісти
Ойц, ***********, тільки зараз пойняли, що Деріпіська - то враг?
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15.02.2024 15:30 Відповісти
Деричну Паску можна кидати до буцегарні тільки за саму лише огидну пику!
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15.02.2024 16:33 Відповісти
....закінчувався 9-й рік війни...СБУ ім.Ванюші Баканова,ви кращі!
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15.02.2024 17:24 Відповісти
І Баканова, і до Баканова.
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16.02.2024 00:00 Відповісти
 
 