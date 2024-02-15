Повідомлено про підозру російському олігарху Дерипасці. Затримано його топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів", - СБУ. ФОТОрепортаж

Російському олігарху Олегу Дерипасці та двом його топменеджерам в Україні повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, Дерипасці заочно повідомлено про підозру, а його двох топменеджерів затримано у різних областях України.

"Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф. За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем", - йдеться в повідомленні.

Дерипасці заочно повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (організація фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Його спільнику - куратору - повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

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