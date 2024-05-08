До 15 років за ґратами засуджено зрадника, який наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу, завдяки якій реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли в СБУ, зловмисник коригував удари агресора із використанням фосфорних боєприпасів, РСЗВ "Град" та дронів-камікадзе типу "Шахед" по Миколаївщині. Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.



У травні 2023 року в результаті спецоперації на території обласного центру співробітники СБУ затримали фігуранта. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

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Як встановило розслідування, засудженим виявився місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується в регіоні.



Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборанти.