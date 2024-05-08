УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4692 відвідувача онлайн
Новини
820 5

До 15 років за ґратами засуджено зрадника, який наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину, - СБУ

До 15 років засцджено навідника на Миколаївщину

Служба безпеки зібрала доказову базу, завдяки якій реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли в СБУ, зловмисник коригував удари агресора із використанням фосфорних боєприпасів, РСЗВ "Град" та дронів-камікадзе типу "Шахед" по Миколаївщині. Він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.

У травні 2023 року в результаті спецоперації на території обласного центру співробітники СБУ затримали фігуранта. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадницю, яка "зливала" рашистам геолокації опорних пунктів та блокпостів ЗСУ під час боїв за Київ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як встановило розслідування, засудженим виявився місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується в регіоні.

Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також: Наводили російські ракети на Херсон та працювали на ФСБ: СБУ затримала ексдепутата-зрадника та його спільницю. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборанти.

Автор: 

Миколаївська область (2261) СБУ (12783) державна зрада (1678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що таке?? Фосфорні? То не хімзброя?? Вони в нас з 2014 хлопців калічать!!

У центральному військовому шпиталі (Київ) є статистика. 100%
показати весь коментар
08.05.2024 16:42 Відповісти
навіщо 15 років? ложку того фосфору йому в пельку
показати весь коментар
08.05.2024 16:45 Відповісти
тобто реальний термін отримують далеко не всі ворожі агенти?
показати весь коментар
08.05.2024 16:46 Відповісти
Краще 15 хвилин на палі.
показати весь коментар
08.05.2024 17:15 Відповісти
І тепер ми його повинні годувати, лікувати за бюджетні кошти? Це не його покарали, а нас
показати весь коментар
08.05.2024 20:14 Відповісти
 
 