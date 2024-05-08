К 15 годам за решеткой приговорен предатель, наводивший фосфорные снаряды РФ на Николаевщину, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу, благодаря которой реальный срок заключения получил еще один агент российской разведки, действовавший на Николаевщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник корректировал удары агрессора с использованием фосфорных боеприпасов, РСЗО "Град" и дронов-камикадзе типа "Шахед" по Николаевской области. Он передавал информацию в виде координат объектов и местности со своими "рекомендациями" для новых или повторных ударов.



В мае 2023 года в результате спецоперации на территории областного центра сотрудники СБУ задержали фигуранта. У мужчины изъяли мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации потенциальных целей и переписки с агрессором.

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Как установило расследование, осужденным оказался местный житель, мобилизованный в воинскую часть, которая дислоцируется в регионе.



В конце 2022 года российская разведка дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами их соратник получал денежное "вознаграждение", которое поступало на его криптокошелек.

Так, на основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборациониста.