Предатель, во время оккупации Купянска вступивший в "МВД РФ", приговорен к 12 годам заключения, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один предатель, сотрудничавший с Россией во время оккупации Купянска на Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником является местный житель, который в период захвата громады поддержал рашистов, а впоследствии вступил в местный "отдел МВД РФ".
Там его назначили в состав "патрульного" подразделения, охранявшего здания, в которых базировались группировки российских захватчиков.
Также злоумышленник, вместе с вооруженными оккупантами, обходил территорию города и искал участников движения сопротивления.
После освобождения Купянска коллаборант пытался скрыться от правосудия, меняя адреса временного проживания.
Однако сотрудники СБУ разыскали его и задержали в мае 2023 года в результате стабилизационных мероприятий в деоккупированном районе.
По материалам Службы безопасности злоумышленник признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 12 лет лишения свободы.
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