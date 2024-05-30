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Новости Фото Война
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Предательницу из Славянска, "сливавшую" позиции ВСУ, приговорили к 11 годам тюрьмы, - Офис генпрокурора. ФОТО

11 лет тюрьмы получила жительница Славянска, которая распространяла информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины во вражеских Telegram-каналах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в декабре 2023 года женщина умышленно делилась данными военного характера с подписчиками пророссийского Telegram-канала, среди которых были и военные РФ. Жительница Славянска передавала информацию о размещении на территории города личного состава и техники ВСУ, а также сотрудников Национальной Гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Зрадниця зі Слов’янська отримала 11 років в’язниці

Кроме этого, во вражеском Telegram-канале предательница также распространяла карты местности с собственноручно сделанными отметками.

Во время судебных слушаний женщина неоднократно меняла показания и пыталась ввести суд в заблуждение. В суде прокуроры доказали вину гражданки в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Она приговорена к 11 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала двух предательниц, которые работали на РФ в период оккупации правобережной части Херсона. Одна из них участвовала в организации и проведении псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединения к России.

Читайте также: К 11 и 12 годам приговорены два предателя, сдававшие украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину, - СБУ

Автор: 

коллаборационизм (873) Славянск (2578)


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Топ комментарии
+9
Ніякоі толерантності до зрадників!

Якщо держава щось не до працювала- це зможуть виправити небайдужі громадяни…
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30.05.2024 19:09
+8
рассстрелять - "вчинила озброєний опір при затриманні"
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30.05.2024 19:07
+7
стара пердя буде 11 років сидіти на державному утриманні, коли молоді люди гинуть через таких путінських сук
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30.05.2024 19:24
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рассстрелять - "вчинила озброєний опір при затриманні"
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30.05.2024 19:07 Ответить
стара пердя буде 11 років сидіти на державному утриманні, коли молоді люди гинуть через таких путінських сук
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30.05.2024 19:24 Ответить
Таких потрібно віддавати людям на самосуд. Інакше нічого не зміниться
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30.05.2024 19:46 Ответить
Але спочатку залити їй монтажну піну. )))

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30.05.2024 19:59 Ответить
Ніякоі толерантності до зрадників!

Якщо держава щось не до працювала- це зможуть виправити небайдужі громадяни…
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30.05.2024 19:09 Ответить
А недопрацювала вона трохи більше, аніж дуже багато.
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30.05.2024 20:37 Ответить
Навіщо замурувати фейс-вона вже визнана судом винною, хай люди знають що то зрадниця. А щоб іншим не кортіло варто брати приклад з Ізраілю- руйнувати житло терористів та зрадників, щоб навіть смертники думали про тяжкі наслідки для своїх родин.
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30.05.2024 19:20 Ответить
Харю заблюрують для того, щоб кацапи не викреслювали своїх агентів зі списку. Може під виглядом цих гнид дають їм дезу ту що потрібна нашим ЗСУ.
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30.05.2024 19:26 Ответить
Що втік з позиції після 3 років від просто уже злома психіки - шо та що вбивала своїми діями десятки людей - один фіг. Круто
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30.05.2024 19:22 Ответить
Шо у неї з пикою?
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30.05.2024 19:27 Ответить
то від оковитої)))
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30.05.2024 20:35 Ответить
Точніше, стєкломой із за парєбріка. Таким чином розраховувалися з цією паскудою за інфу.
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30.05.2024 20:40 Ответить
Велика пляшка. Та поглибше.
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30.05.2024 21:43 Ответить
Чому у них всіх пздаки як у середньостатистичних виборців жоповтіка? Може тому що це вони і є?
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30.05.2024 22:32 Ответить
треба відправити її на розмінування.
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31.05.2024 09:02 Ответить
 
 