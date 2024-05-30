Предательницу из Славянска, "сливавшую" позиции ВСУ, приговорили к 11 годам тюрьмы, - Офис генпрокурора. ФОТО

11 лет тюрьмы получила жительница Славянска, которая распространяла информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины во вражеских Telegram-каналах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в декабре 2023 года женщина умышленно делилась данными военного характера с подписчиками пророссийского Telegram-канала, среди которых были и военные РФ. Жительница Славянска передавала информацию о размещении на территории города личного состава и техники ВСУ, а также сотрудников Национальной Гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Кроме этого, во вражеском Telegram-канале предательница также распространяла карты местности с собственноручно сделанными отметками.

Во время судебных слушаний женщина неоднократно меняла показания и пыталась ввести суд в заблуждение. В суде прокуроры доказали вину гражданки в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Она приговорена к 11 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала двух предательниц, которые работали на РФ в период оккупации правобережной части Херсона. Одна из них участвовала в организации и проведении псевдореферендума по выходу Херсонщины из состава Украины и присоединения к России.

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