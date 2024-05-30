Зрадницю зі Слов’янська, яка "зливала" позиції ЗСУ, засудили до 11 років в’язниці, - Офіс генпрокурора. ФОТО
11 років в’язниці отримала мешканка Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у ворожих Telegram-каналах.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у грудні 2023 року жінка умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського Telegram-каналу, серед яких були і військові РФ. Мешканка Слов’янська передавала інформацію про розміщення на території міста особового складу й техніки ЗСУ, а також співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України.
Крім цього, у ворожому Telegram-каналі зрадниця також поширювала карти місцевості із власноруч зробленими позначками.
Під час судових слухань жінка неодноразово змінювала свідчення та намагалася ввести суд в оману. У суді прокурори довели провину громадянки у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 11 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала двох зрадниць, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона. Одна з них брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо виходу Херсонщини зі складу України та приєднання до Росії.
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