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Новини Фото Війна
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Зрадницю зі Слов’янська, яка "зливала" позиції ЗСУ, засудили до 11 років в’язниці, - Офіс генпрокурора. ФОТО

11 років в’язниці отримала мешканка Слов’янська, яка поширювала інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у ворожих Telegram-каналах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у грудні 2023 року жінка умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського Telegram-каналу, серед яких були і військові РФ. Мешканка Слов’янська передавала інформацію про розміщення на території міста особового складу й техніки ЗСУ, а також співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України.

Зрадниця зі Слов’янська отримала 11 років в’язниці

Крім цього, у ворожому Telegram-каналі зрадниця також поширювала карти місцевості із власноруч зробленими позначками.

Під час судових слухань жінка неодноразово змінювала свідчення та намагалася ввести суд в оману. У суді прокурори довели провину громадянки у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 11 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала двох зрадниць, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона. Одна з них брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо виходу Херсонщини зі складу України та приєднання до Росії.

Читайте також: До 11 і 12 років засуджено двох зрадників, які здавали українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину, - СБУ

Автор: 

колабораціонізм (1158) Слов’янськ (600)


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Топ коментарі
+9
Ніякоі толерантності до зрадників!

Якщо держава щось не до працювала- це зможуть виправити небайдужі громадяни…
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30.05.2024 19:09
+8
рассстрелять - "вчинила озброєний опір при затриманні"
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30.05.2024 19:07
+7
стара пердя буде 11 років сидіти на державному утриманні, коли молоді люди гинуть через таких путінських сук
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30.05.2024 19:24
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рассстрелять - "вчинила озброєний опір при затриманні"
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30.05.2024 19:07 Відповісти
стара пердя буде 11 років сидіти на державному утриманні, коли молоді люди гинуть через таких путінських сук
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30.05.2024 19:24 Відповісти
Таких потрібно віддавати людям на самосуд. Інакше нічого не зміниться
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30.05.2024 19:46 Відповісти
Але спочатку залити їй монтажну піну. )))

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30.05.2024 19:59 Відповісти
Ніякоі толерантності до зрадників!

Якщо держава щось не до працювала- це зможуть виправити небайдужі громадяни…
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30.05.2024 19:09 Відповісти
А недопрацювала вона трохи більше, аніж дуже багато.
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30.05.2024 20:37 Відповісти
Навіщо замурувати фейс-вона вже визнана судом винною, хай люди знають що то зрадниця. А щоб іншим не кортіло варто брати приклад з Ізраілю- руйнувати житло терористів та зрадників, щоб навіть смертники думали про тяжкі наслідки для своїх родин.
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30.05.2024 19:20 Відповісти
Харю заблюрують для того, щоб кацапи не викреслювали своїх агентів зі списку. Може під виглядом цих гнид дають їм дезу ту що потрібна нашим ЗСУ.
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30.05.2024 19:26 Відповісти
Що втік з позиції після 3 років від просто уже злома психіки - шо та що вбивала своїми діями десятки людей - один фіг. Круто
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30.05.2024 19:22 Відповісти
Шо у неї з пикою?
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30.05.2024 19:27 Відповісти
то від оковитої)))
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30.05.2024 20:35 Відповісти
Точніше, стєкломой із за парєбріка. Таким чином розраховувалися з цією паскудою за інфу.
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30.05.2024 20:40 Відповісти
Велика пляшка. Та поглибше.
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30.05.2024 21:43 Відповісти
Чому у них всіх пздаки як у середньостатистичних виборців жоповтіка? Може тому що це вони і є?
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30.05.2024 22:32 Відповісти
треба відправити її на розмінування.
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31.05.2024 09:02 Відповісти
 
 