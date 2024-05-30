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Новини Фото Війна
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Затримано двох зрадниць, які працювали на ворога під час окупації Херсону: одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох зрадниць, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона. Одна з них брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо виходу Херсонщини зі складу України та приєднання до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, одна із зрадниць - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування.

Під час захоплення обласного центру вона підтримала рашистів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації РФ. Там за протекції зрадника Сальдо фігурантка очолила так званий "відділ соцполітики".

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Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу.

Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

СБУ затримала двох колаборанток на Херсонщині

Для конспірації ворожа поплічниця використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи.

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Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

Інша зрадниця вступила до "виборчкому" окупантів

Ще одна викрита колаборантка - мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" рашистів.

Там вона агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.

СБУ затримала двох колаборанток на Херсонщині

Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ексохоронця російської катівні у Херсоні, який намагався сховатися від правосуддя у лавах ЗСУ, - СБУ

Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Підозри

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано зрадницю, яка агітувала мешканців Херсону "приєднатися" до РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12851) Херсон (3381) колабораціонізм (1161)


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Топ коментарі
+24
І скільки ще цього сміття підкацапного по Україні сидить і чекає свого часу,страшно подумати
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30.05.2024 10:16
+17
А що Ви хотіли, коли навіть Президент ще донедавна створив "творчий" колектив під назвою "95 квартал" і більше 10 років втирили наріду славу про "русский мир", топталися по наших традиціях, культурі, мові... Крім малоросійського "кврталу" створили ще за гроші платників податків України проросійські кіностудії і знімали фільми про "сватів" та інше сміття. Але вумний нарід 73% розібрався і дав їм кермо, всю владу і казну.
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30.05.2024 10:27
+10
Ці тьотки невиліковні.
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30.05.2024 10:31
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І скільки ще цього сміття підкацапного по Україні сидить і чекає свого часу,страшно подумати
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30.05.2024 10:16 Відповісти
А що Ви хотіли, коли навіть Президент ще донедавна створив "творчий" колектив під назвою "95 квартал" і більше 10 років втирили наріду славу про "русский мир", топталися по наших традиціях, культурі, мові... Крім малоросійського "кврталу" створили ще за гроші платників податків України проросійські кіностудії і знімали фільми про "сватів" та інше сміття. Але вумний нарід 73% розібрався і дав їм кермо, всю владу і казну.
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30.05.2024 10:27 Відповісти
Та я й сам не розумію як це ми ще не знищені кацапами при таких розкладах.Бог нас береже
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30.05.2024 11:08 Відповісти
Вони вже починаютт піднімати голову і кричати" ми хатим мира" звісно що на умовах х..ла
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30.05.2024 10:40 Відповісти
Ви вірите СБУ? А не думали, що у них просто могли бізнес або нерухомість віджати таким ось паскудним чином. Я виїхав з України в 2023 році. У нас в Чернігові таке було всюди.
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30.05.2024 14:45 Відповісти
насрато дамам у башті тупорилим совком по повній
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30.05.2024 10:19 Відповісти
Під час обміну полоненими відправити їх до паРаші щоб вона їх годувала. А вони РФ і даром не потрібні
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30.05.2024 11:11 Відповісти
Дехто скаже, що це боротьба з "тьотками в той час, коли...", але прибираючи дім потрбно вичищати й дрібне сміття...
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30.05.2024 10:26 Відповісти
Людина інфікується не банками коробками,і старими ганчірками,а невидимими,але існуючими бактеріями і вірусами...
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30.05.2024 11:10 Відповісти
Ці тьотки невиліковні.
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30.05.2024 10:31 Відповісти
Пару місяців з туберкульозницею з Бамбасу в одній камері швидко вилікують..
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30.05.2024 11:18 Відповісти
І знову пенсіонні бабіщі з піонєрством гіпоталамуса.
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30.05.2024 10:33 Відповісти
И опять их морды замылины …😡
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30.05.2024 10:44 Відповісти
чергові падлюки бомжацього вигляду. Вбийте сук!
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30.05.2024 10:48 Відповісти
Довічне ув,язнення і того мало
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30.05.2024 10:49 Відповісти
Як на мене, то ці манкуртки, або привезені кацапки поситдять рік-два, а потім вийде амністія. Ми ж такі толерантні. Прикладів багато.
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30.05.2024 10:58 Відповісти
на гіляку запроданок !!!
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30.05.2024 10:49 Відповісти
Сначала запенить, чтобы сквозняком не продуло.
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30.05.2024 11:02 Відповісти
І нахера ті фотки якщо морди не видно?! Для демонстрації модельної фігури й модного одягу?!
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30.05.2024 10:50 Відповісти
А як вони їх знайшли за замиленими обличчями?
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30.05.2024 11:21 Відповісти
Njenado kormitj eto ruzzskoje bidlo 10 ljet, prosto pulju v lob! - po zakonam vojeennovo vremenji.
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30.05.2024 11:47 Відповісти
"po zakonam vojeennovo vremenji" - Где мона ознакомится с етим "законом" и его статьями???
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30.05.2024 12:55 Відповісти
Тю , агент фсб " козир" не ховається взагалі, навпаки світить неголеним фейсом і що?
А тут наловили якихось дуреп і радіють , галочку заробили...
По фсб-м гнидникам - "церквам" мацковського сатанату віра не дозволяє пройтися?
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30.05.2024 12:15 Відповісти
Саме так. Віра в рускій мір.
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30.05.2024 12:33 Відповісти
Не понімаю! Чого в них ховають морди. Це запроданці .
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30.05.2024 12:53 Відповісти
 
 