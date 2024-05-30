Затримано двох зрадниць, які працювали на ворога під час окупації Херсону: одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох зрадниць, які працювали на РФ у період окупації правобережної частини Херсона. Одна з них брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму щодо виходу Херсонщини зі складу України та приєднання до Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, одна із зрадниць - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування.

Під час захоплення обласного центру вона підтримала рашистів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації РФ. Там за протекції зрадника Сальдо фігурантка очолила так званий "відділ соцполітики".

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Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу.

Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі.

Для конспірації ворожа поплічниця використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи.

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Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

Інша зрадниця вступила до "виборчкому" окупантів

Ще одна викрита колаборантка - мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" рашистів.

Там вона агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.

Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь РФ.

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Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Підозри

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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