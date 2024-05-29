СБУ повідомила про підозру "начальнику райвідділу МВС РФ" та ще двом окупаційних "поліцейським" на Луганщині

СБУ розслідує колабораційну діяльність начальника райвідділу МВС РФ в окупованому Луганську та ще двох окупаційних "поліцейських".

Про це Третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ задокументувала незаконну діяльність так зв. "правоохоронців", які захищають окупаційний режим у лавах створеної агресором поліцейської системи на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Один з колаборантів - мешканець Антрациту, який у 2023 році очолив підрозділ російської поліції у тимчасово окупованому Луганську - так званий "відділ МВС РФ "Кам’янобрідський". Наразі правопорушник продовжує керувати незаконною силовою структурою.

"Також ідентифіковано особи жителів Старобільського району та міста Хрустального, які у минулому році присягнули на вірність агресору й відтоді служать окупантам у так званих "відділах внутрішніх справ МВС РФ "Старобільський" та "Краснолуцький", - зазначають в Службі безпеки.

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Колаборанти допомагають підтримувати встановлений агресором "порядок" на захопленій Луганщині та незаконно здійснюють "кримінальне переслідування" місцевих мешканців на підставі законодавства РФ.

Правопорушникам загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.

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