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Луганщина (4811) СБУ (12507) колабораціонізм (1120)

СБУ повідомила про підозру "начальнику райвідділу МВС РФ" та ще двом окупаційних "поліцейським" на Луганщині

СБУ розслідує діяльність поліцейських колаборантів на ТОТ Луганщини

СБУ розслідує колабораційну діяльність начальника райвідділу МВС РФ в окупованому Луганську та ще двох окупаційних "поліцейських".

Про це Третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях пише у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ задокументувала незаконну діяльність так зв. "правоохоронців", які захищають окупаційний режим у лавах створеної агресором поліцейської системи на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Один з колаборантів - мешканець Антрациту, який у 2023 році очолив підрозділ російської поліції у тимчасово окупованому Луганську - так званий "відділ МВС РФ "Кам’янобрідський". Наразі правопорушник продовжує керувати незаконною силовою структурою.

"Також ідентифіковано особи жителів Старобільського району та міста Хрустального, які у минулому році присягнули на вірність агресору й відтоді служать окупантам у так званих "відділах внутрішніх справ МВС РФ "Старобільський" та "Краснолуцький", - зазначають в Службі безпеки.

Читайте: Затримано ексохоронця російської катівні у Херсоні, який намагався сховатися від правосуддя у лавах ЗСУ, - СБУ

Колаборанти допомагають підтримувати встановлений агресором "порядок" на захопленій Луганщині та незаконно здійснюють "кримінальне переслідування" місцевих мешканців на підставі законодавства РФ.

Правопорушникам загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.

Також читайте: Шістьом бойовикам, які захоплювали Соледар та хотіли прорватися до Куп’янська, повідомлено про підозру, - СБУ

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Вибачяння, шо не по темі...
своїм незвертанням до Констітуційного Суду, на підтверження своїх повноважень як Президента України,
зеленський дав підстави і на ********** вирази на його адресу,
і на сумнів західу та і всіх, щодо його легітімності.
все як завжди - клован вочредне підставив Україну...
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29.05.2024 05:27 Відповісти
",,,і на сумнів західу та і всіх,,"-- окрім *****, тай вас посіпак!(,,,КОГО блєть усіх????,, ((,
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29.05.2024 05:57 Відповісти
притомних, але це точно не про вас...
ви зранку якоcь невдачно на клаву облокотилися?
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29.05.2024 06:00 Відповісти
казав А, кажи Б---кого вСІХ????
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29.05.2024 06:27 Відповісти
другий і останній раз "притомних" - в вас глазьями шо?
чи ви просто дурень?
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29.05.2024 06:31 Відповісти
уявляю як підпілля "надсилали підозри" нацистам у другу світову
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29.05.2024 05:49 Відповісти
Найкраща підозра - капронова (поліпропіленова) мотузка.
Чому? Не треба мила...
Або 400 гр С-4...
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29.05.2024 06:56 Відповісти
 
 