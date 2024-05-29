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Луганщина (6431) СБУ (19468) коллаборационизм (833)

СБУ сообщила о подозрении "начальнику райотдела МВД РФ" и еще двум оккупационным "полицейским" на Луганщине

СБУ розслідує діяльність поліцейських колаборантів на ТОТ Луганщини

СБУ расследует коллаборационную деятельность начальника райотдела МВД РФ в оккупированном Луганске и еще двух оккупационных "полицейских".

Об этом Третье управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ задокументировала незаконную деятельность так называемых "правоохранителей", которые защищают оккупационный режим в рядах созданной агрессором полицейской системы на Луганщине", - говорится в сообщении.

Один из коллаборационистов - житель Антрацита, который в 2023 году возглавил подразделение российской полиции во временно оккупированном Луганске - так называемый "отдел МВД РФ "Каменнобродский". Сейчас правонарушитель продолжает руководить незаконной силовой структурой.

"Также идентифицированы лица жителей Старобельского района и города Хрустального, которые в прошлом году присягнули на верность агрессору и с тех пор служат оккупантам в так называемых "отделах внутренних дел МВД РФ "Старобельский" и "Краснолучский", - отмечают в Службе безопасности.

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Коллаборационисты помогают поддерживать установленный агрессором "порядок" на захваченной Луганщине и незаконно осуществляют "уголовное преследование" местных жителей на основании законодательства РФ.

Правонарушителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что по меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях.

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Вибачяння, шо не по темі...
своїм незвертанням до Констітуційного Суду, на підтверження своїх повноважень як Президента України,
зеленський дав підстави і на ********** вирази на його адресу,
і на сумнів західу та і всіх, щодо його легітімності.
все як завжди - клован вочредне підставив Україну...
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29.05.2024 05:27 Ответить
",,,і на сумнів західу та і всіх,,"-- окрім *****, тай вас посіпак!(,,,КОГО блєть усіх????,, ((,
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29.05.2024 05:57 Ответить
притомних, але це точно не про вас...
ви зранку якоcь невдачно на клаву облокотилися?
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29.05.2024 06:00 Ответить
казав А, кажи Б---кого вСІХ????
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29.05.2024 06:27 Ответить
другий і останній раз "притомних" - в вас глазьями шо?
чи ви просто дурень?
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29.05.2024 06:31 Ответить
уявляю як підпілля "надсилали підозри" нацистам у другу світову
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29.05.2024 05:49 Ответить
Найкраща підозра - капронова (поліпропіленова) мотузка.
Чому? Не треба мила...
Або 400 гр С-4...
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29.05.2024 06:56 Ответить
 
 