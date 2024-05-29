СБУ сообщила о подозрении "начальнику райотдела МВД РФ" и еще двум оккупационным "полицейским" на Луганщине
СБУ расследует коллаборационную деятельность начальника райотдела МВД РФ в оккупированном Луганске и еще двух оккупационных "полицейских".
Об этом Третье управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ задокументировала незаконную деятельность так называемых "правоохранителей", которые защищают оккупационный режим в рядах созданной агрессором полицейской системы на Луганщине", - говорится в сообщении.
Один из коллаборационистов - житель Антрацита, который в 2023 году возглавил подразделение российской полиции во временно оккупированном Луганске - так называемый "отдел МВД РФ "Каменнобродский". Сейчас правонарушитель продолжает руководить незаконной силовой структурой.
"Также идентифицированы лица жителей Старобельского района и города Хрустального, которые в прошлом году присягнули на верность агрессору и с тех пор служат оккупантам в так называемых "отделах внутренних дел МВД РФ "Старобельский" и "Краснолучский", - отмечают в Службе безопасности.
Коллаборационисты помогают поддерживать установленный агрессором "порядок" на захваченной Луганщине и незаконно осуществляют "уголовное преследование" местных жителей на основании законодательства РФ.
Правонарушителям грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что по меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях.
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своїм незвертанням до Констітуційного Суду, на підтверження своїх повноважень як Президента України,
зеленський дав підстави і на ********** вирази на його адресу,
і на сумнів західу та і всіх, щодо його легітімності.
все як завжди - клован вочредне підставив Україну...
ви зранку якоcь невдачно на клаву облокотилися?
чи ви просто дурень?
Чому? Не треба мила...
Або 400 гр С-4...