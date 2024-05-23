По меньшей мере, 14 депутатов Мариупольского горсовета подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами
По меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационистских действиях.
Об этом сообщает "Свободное Радио", информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители проверяют деятельность 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета на предмет сотрудничества с врагом. Сейчас никто из них не осуществляет депутатские полномочия.
В Мариупольском горсовете в ответ на запрос "Свободного радио" назвали имена 12 депутатов, в отношении которых уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях. Это:
- Валерий Агибалов;
- Александр Баландин;
- Сергей Бурлаков;
- Александр Дмитриев;
- Константин Иващенко;
- Вадим Истратов;
- Виктория Калачева;
- Елена Карпенко;
- Валерий Онацкий;
- Наталья Сотникова;
- Дмитрий Хаджинов;
- Евгений Хармышев.
Еще двое депутатов, которые досрочно прекратили полномочия по народной инициативе, тоже вероятно пошли на сотрудничество с врагом.
К слову, ранее руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
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