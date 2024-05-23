По меньшей мере, 14 депутатов Мариупольского горсовета подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами

По меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационистских действиях.

Об этом сообщает "Свободное Радио", информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители проверяют деятельность 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета на предмет сотрудничества с врагом. Сейчас никто из них не осуществляет депутатские полномочия.

В Мариупольском горсовете в ответ на запрос "Свободного радио" назвали имена 12 депутатов, в отношении которых уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях. Это:

Валерий Агибалов;

Александр Баландин;

Сергей Бурлаков;

Александр Дмитриев;

Константин Иващенко;

Вадим Истратов;

Виктория Калачева;

Елена Карпенко;

Валерий Онацкий;

Наталья Сотникова;

Дмитрий Хаджинов;

Евгений Хармышев.

Еще двое депутатов, которые досрочно прекратили полномочия по народной инициативе, тоже вероятно пошли на сотрудничество с врагом.

К слову, ранее руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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