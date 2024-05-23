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По меньшей мере, 14 депутатов Мариупольского горсовета подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами

Щонайменше 14 депутатів Маріупольської міськради підозрюють у співпраці з російськими окупантами

По меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационистских действиях.

Об этом сообщает "Свободное Радио", информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители проверяют деятельность 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета на предмет сотрудничества с врагом. Сейчас никто из них не осуществляет депутатские полномочия.

В Мариупольском горсовете в ответ на запрос "Свободного радио" назвали имена 12 депутатов, в отношении которых уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях. Это:

  • Валерий Агибалов;
  • Александр Баландин;
  • Сергей Бурлаков;
  • Александр Дмитриев;
  • Константин Иващенко;
  • Вадим Истратов;
  • Виктория Калачева;
  • Елена Карпенко;
  • Валерий Онацкий;
  • Наталья Сотникова;
  • Дмитрий Хаджинов;
  • Евгений Хармышев.

Еще двое депутатов, которые досрочно прекратили полномочия по народной инициативе, тоже вероятно пошли на сотрудничество с врагом.

К слову, ранее руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Автор: 

Мариуполь (5708) государственная измена (1535) коллаборационизм (870)


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З 12 прізвищ 10 кацапські. І так всюди. Не голосуйте за кацапів. Більше 80 тисяч маріупольців заплатили за таку помилку своїм життям.
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23.05.2024 18:20 Ответить
Статистика річ вперта.Да і в Криму, і в лно з днр, таке саме. Навіть страшно подумать ,про інших їзбранніків.😂
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23.05.2024 18:23 Ответить
Стісняюсь спросіть,депутати якої партії в списку? Певен,що та сама картина,як і на херсонщині-СН,ОПЗЖ,та бувші комуняки!
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23.05.2024 18:35 Ответить
Ото мы стеснялись в 91 г---а воно ось як! Давно же ясно---весь донбалласт совки с кацапским кудрявым уклоном был, есть, будет ещё долго. И Мариуполь в том числе. Там эту цифру 12 можно на тысячу умножить и в куб возвести! В этом году по всему тому простору будет выпуск 10-класников. Они в 1 класс пошли в 14 г в сентябре. Как думаете что в башке у 17 летних??? Новеллы В Стефаника изучали в подлиннике? Или Энеиду Котляревского на распев читали на досуге!? Думаем быстрее. Скоро решать нам. В последний раз кстати. Мы долго тянули с моментом истинны. Он и настал---только ценой большой крови.
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23.05.2024 20:07 Ответить
Які 14?! Там поголовно було ригіАнальне кодло!
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23.05.2024 18:37 Ответить
Хм, а скільки подібних сидить у ВР?
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23.05.2024 18:38 Ответить
Ви подивіться на основний керівний орган країни - Офіс Президента( хоча по Конституції таким мав би бути парламент) одні бувші риги. То чого ви хочете від Маріуполя? А який репертуар був у Володі Херпіду? Тільки російська мова і прославляння всього російського. На українські гроші вирощував тут виключно малоросів. То і діти з Маріуполя і Києва, та і Харкова та Дніпра однаково дивилися "тамбовських вовків" "Лисих" з їх відвертими пропагандонськими концертами і обливанням лайном України.
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23.05.2024 23:36 Ответить
 
 