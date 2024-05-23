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Новини
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Щонайменше 14 депутатів Маріупольської міськради підозрюють у співпраці з російськими окупантами

Щонайменше 14 депутатів Маріупольської міськради підозрюють у співпраці з російськими окупантами

Щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.

Про це повідомляє "Вільне Радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці перевіряють діяльність 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради на предмет співпраці з ворогом. Наразі ніхто з них не здійснює депутатські повноваження.

У Маріупольській міськраді у відповідь на запит "Вільного радіо" назвали імена 12 депутатів, щодо яких уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії. Це:

  • Валерій Агібалов;
  • Олександр Баландін;
  • Сергій Бурлаков;
  • Олександр Дмитрієв;
  • Костянтин Іващенко;
  • Вадим Істратов;
  • Вікторія Калачова;
  • Олена Карпенко;
  • Валерій Онацький;
  • Наталя Сотнікова;
  • Дмитро Хаджинов;
  • Євген Хармишев.

Ще двоє депутатів, які достроково припинили повноваження за народною ініціативою, теж ймовірно пішли на співпрацю з ворогом. 

До слова, раніше керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Автор: 

Маріуполь (3226) державна зрада (1681) колабораціонізм (1158)


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З 12 прізвищ 10 кацапські. І так всюди. Не голосуйте за кацапів. Більше 80 тисяч маріупольців заплатили за таку помилку своїм життям.
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23.05.2024 18:20 Відповісти
Статистика річ вперта.Да і в Криму, і в лно з днр, таке саме. Навіть страшно подумать ,про інших їзбранніків.😂
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23.05.2024 18:23 Відповісти
Стісняюсь спросіть,депутати якої партії в списку? Певен,що та сама картина,як і на херсонщині-СН,ОПЗЖ,та бувші комуняки!
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23.05.2024 18:35 Відповісти
Ото мы стеснялись в 91 г---а воно ось як! Давно же ясно---весь донбалласт совки с кацапским кудрявым уклоном был, есть, будет ещё долго. И Мариуполь в том числе. Там эту цифру 12 можно на тысячу умножить и в куб возвести! В этом году по всему тому простору будет выпуск 10-класников. Они в 1 класс пошли в 14 г в сентябре. Как думаете что в башке у 17 летних??? Новеллы В Стефаника изучали в подлиннике? Или Энеиду Котляревского на распев читали на досуге!? Думаем быстрее. Скоро решать нам. В последний раз кстати. Мы долго тянули с моментом истинны. Он и настал---только ценой большой крови.
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23.05.2024 20:07 Відповісти
Які 14?! Там поголовно було ригіАнальне кодло!
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23.05.2024 18:37 Відповісти
Хм, а скільки подібних сидить у ВР?
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23.05.2024 18:38 Відповісти
Ви подивіться на основний керівний орган країни - Офіс Президента( хоча по Конституції таким мав би бути парламент) одні бувші риги. То чого ви хочете від Маріуполя? А який репертуар був у Володі Херпіду? Тільки російська мова і прославляння всього російського. На українські гроші вирощував тут виключно малоросів. То і діти з Маріуполя і Києва, та і Харкова та Дніпра однаково дивилися "тамбовських вовків" "Лисих" з їх відвертими пропагандонськими концертами і обливанням лайном України.
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23.05.2024 23:36 Відповісти
 
 