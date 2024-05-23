Щонайменше 14 депутатів Маріупольської міськради підозрюють у співпраці з російськими окупантами
Щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.
Про це повідомляє "Вільне Радіо", інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці перевіряють діяльність 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради на предмет співпраці з ворогом. Наразі ніхто з них не здійснює депутатські повноваження.
У Маріупольській міськраді у відповідь на запит "Вільного радіо" назвали імена 12 депутатів, щодо яких уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії. Це:
- Валерій Агібалов;
- Олександр Баландін;
- Сергій Бурлаков;
- Олександр Дмитрієв;
- Костянтин Іващенко;
- Вадим Істратов;
- Вікторія Калачова;
- Олена Карпенко;
- Валерій Онацький;
- Наталя Сотнікова;
- Дмитро Хаджинов;
- Євген Хармишев.
Ще двоє депутатів, які достроково припинили повноваження за народною ініціативою, теж ймовірно пішли на співпрацю з ворогом.
До слова, раніше керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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