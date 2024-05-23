Щонайменше 14 депутатів Маріупольської міськради підозрюють у співпраці з російськими окупантами

Щонайменше 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради ймовірно пішли на співпрацю з російськими окупантами. Щодо 12 з них уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії.

Про це повідомляє "Вільне Радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці перевіряють діяльність 14 колишніх і чинних депутатів Маріупольської міськради на предмет співпраці з ворогом. Наразі ніхто з них не здійснює депутатські повноваження.

У Маріупольській міськраді у відповідь на запит "Вільного радіо" назвали імена 12 депутатів, щодо яких уже порушені кримінальні провадження про колабораційні дії. Це:

Валерій Агібалов;

Олександр Баландін;

Сергій Бурлаков;

Олександр Дмитрієв;

Костянтин Іващенко;

Вадим Істратов;

Вікторія Калачова;

Олена Карпенко;

Валерій Онацький;

Наталя Сотнікова;

Дмитро Хаджинов;

Євген Хармишев.

Ще двоє депутатів, які достроково припинили повноваження за народною ініціативою, теж ймовірно пішли на співпрацю з ворогом.

До слова, раніше керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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