Депутату Маріупольської міськради повідомлено про підозру в державні зраді, - Офіс ГПУ
Керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-України, з посиланням на Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, депутат міської ради у м. Маріуполі, який наразі тимчасово окупований представниками збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з ворогом і зайняв посаду "заступника голови адміністрації м. Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що підозрюваний відповідає за фінансово-бюджетні питання, зокрема щодо виплати заробітних плат, фінансових розрахунків, закупівлі товарів та послуг, координуючи свою діяльність із так званим казначейством "ДНР".
Окрім того, він вербує жителів Маріуполя для участі у формуванні окупаційної влади.
У свою чергу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький у фейсбуці написав, що про підозру в державній зраді повідомлено депутату Маріупольської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".
"Третій пішов! Ще один зрадник з "ОПЗЖ" відповідатиме за свої діяння. Сьогодні заочно повідомив про підозру у державній зраді депутату Маріупольської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя", який добровільно співпрацює з ворогом в окупованому Маріуполі", - повідомив він.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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наверно картофельный всетаки решился, не зря к полудохлому ***** сьездил