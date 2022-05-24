Депутату Маріупольської міськради повідомлено про підозру в державні зраді, - Офіс ГПУ

Керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-України, з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, депутат міської ради у м. Маріуполі, який наразі тимчасово окупований представниками збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з ворогом і зайняв посаду "заступника голови адміністрації м. Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний відповідає за фінансово-бюджетні питання, зокрема щодо виплати заробітних плат, фінансових розрахунків, закупівлі товарів та послуг, координуючи свою діяльність із так званим казначейством "ДНР".

Окрім того, він вербує жителів Маріуполя для участі у формуванні окупаційної влади.

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У свою чергу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький у фейсбуці написав, що про підозру в державній зраді повідомлено депутату Маріупольської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Третій пішов! Ще один зрадник з "ОПЗЖ" відповідатиме за свої діяння. Сьогодні заочно повідомив про підозру у державній зраді депутату Маріупольської міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя", який добровільно співпрацює з ворогом в окупованому Маріуполі", - повідомив він.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.