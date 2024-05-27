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Задержаны бывшие "антимайдановцы", которые готовили атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Одесчины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области задержаны два российских агента, которые готовили российские атаки на железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів

Работники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая сливала россиянам координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе.

Так называемым "руководителем" группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана", который лично находился на связи с представителями российской спецслужбы.

Также он привлек своего близкого родственника.

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"По заданию фсб фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области. Рашисты планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей. Кроме того, фсб привлекла этих фигурантов к информационно-подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении.

"Глава" группы лично администрировал группу сторонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Там он организовал сбор средств для боевиков террористических организаций "Л/ДНР".

Также злоумышленник создавал и распространял в сети Интернет материалы, призывавшие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, он делал это через ресурс novorus.info - так называемое "Центральное информагентство новороссии".

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Российские агенты были задержаны. Во время обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.

Агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Его родственнику подозрение сообщено по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

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СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів
СБУ на Одещині затримала російських агентів

Автор: 

Одесская область (3580) СБУ (19916) антимайдан (200)


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Топ комментарии
+15
А головного антимайданівця єрмака коли затримаєте?
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27.05.2024 15:23
+11
Ось вам і приклад щодо передчасного ЗАВЕРШЕННЯ СПРАВ на убивць Майданівців!!
Татаров з ригоАНАЛАМИ, гадять МАЙДАНІВЦЯМ, як тільки його на посаду в ОПУ, припаркували приблуди95!!
Майданівці Україну захищали від московії, а приблуди95, захищають ригоАНАЛЬНИХ убивць МАЙДАНІВЦІВ !!
Тому Українці, самостійно мають час та право щодо ПОКАРАННЯ ригоАНАЛЬНОЇ нечисті в Україні!! Беркутню, суддівські уже давно відпустили…
Співпадіння…
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27.05.2024 15:33
+10
Нічого. ОПа своїх не кидає. Нагородять, вибачаться, і відправлять на Кацапію.
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27.05.2024 15:27
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А головного антимайданівця єрмака коли затримаєте?
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27.05.2024 15:23 Ответить
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27.05.2024 16:16 Ответить
Топаз команди ше не давав...
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27.05.2024 16:17 Ответить
Ой не всіх антимайданівців затримано...
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27.05.2024 15:26 Ответить
Нічого. ОПа своїх не кидає. Нагородять, вибачаться, і відправлять на Кацапію.
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27.05.2024 15:27 Ответить
Анє просто не хотіли ваювать. Просто не встигли втікти через Дністер. Адвокатура, налітай!
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27.05.2024 15:31 Ответить
Ось вам і приклад щодо передчасного ЗАВЕРШЕННЯ СПРАВ на убивць Майданівців!!
Татаров з ригоАНАЛАМИ, гадять МАЙДАНІВЦЯМ, як тільки його на посаду в ОПУ, припаркували приблуди95!!
Майданівці Україну захищали від московії, а приблуди95, захищають ригоАНАЛЬНИХ убивць МАЙДАНІВЦІВ !!
Тому Українці, самостійно мають час та право щодо ПОКАРАННЯ ригоАНАЛЬНОЇ нечисті в Україні!! Беркутню, суддівські уже давно відпустили…
Співпадіння…
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27.05.2024 15:33 Ответить
Так це ж падельнікі бандитів Єрмака -ларьочника Києва, бандити його підопічного у ВР імені Януковича
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27.05.2024 15:44 Ответить
щось зламалося у ЗЕЄрмакоборделі?
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27.05.2024 15:46 Ответить
Затримано колишніх "антимайданівців"

Намагаюся зрозуміти: вони справжні антимайданівці чи фальшиві - тобто "антимайданівці"?
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27.05.2024 15:46 Ответить
логічне запитання
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27.05.2024 15:54 Ответить
за цією логікою про "майданівців" треба так писати ...
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27.05.2024 15:55 Ответить
У 2019-му вони голосували за Зєлю. 100%.
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27.05.2024 15:53 Ответить
Антимайданівці колишніми не бувають.
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27.05.2024 17:44 Ответить
...у меня вопрос,кто скрывал списки бывших силовиков....все ж известны кто при туалетном ворюге служил...Второй вопрос,сколько скрывавшему заплатили...
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27.05.2024 18:13 Ответить
А ГДЕ ТОПАЗ !?)
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28.05.2024 18:44 Ответить
 
 