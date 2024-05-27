Задержаны бывшие "антимайдановцы", которые готовили атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Одесчины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области задержаны два российских агента, которые готовили российские атаки на железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.





Работники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая сливала россиянам координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе.

Так называемым "руководителем" группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана", который лично находился на связи с представителями российской спецслужбы.

Также он привлек своего близкого родственника.

Читайте также: Задержан информатор РФ, который шпионил за подразделениями ВСУ на Покровском и Краматорском направлениях, - СБУ. ФОТО

"По заданию фсб фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области. Рашисты планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей. Кроме того, фсб привлекла этих фигурантов к информационно-подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении.

"Глава" группы лично администрировал группу сторонников так называемой "Новороссии" в одной из соцсетей. Там он организовал сбор средств для боевиков террористических организаций "Л/ДНР".

Также злоумышленник создавал и распространял в сети Интернет материалы, призывавшие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, он делал это через ресурс novorus.info - так называемое "Центральное информагентство новороссии".

Также читайте: Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские агенты были задержаны. Во время обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации и средства связи с доказательствами преступных действий.

Агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Его родственнику подозрение сообщено по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении заместителю министра обороны РФ Криворучко, - СБУ







