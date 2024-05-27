Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области задержан российский агент, который шпионил за Силами обороны и готовил захват Красногоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Россиян интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Эти данные были нужны рашистам для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшего продвижения на Кураховском направлении.

Спецслужба РФ привлекла местного разнорабочего для выявления пунктов базирования Сил обороны.

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"Под видом выполнения подсобных работ, он обходил территорию громады, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы "отчитаться" о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере. СБУ своевременно разоблачила вражеские планы, задержала информатора и провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Мужчина находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ РФ, которого уже также идентифицировали.

Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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