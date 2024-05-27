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Новости Фото Война
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Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Донецкой области задержан российский агент, который шпионил за Силами обороны и готовил захват Красногоровки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Россиян интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Эти данные были нужны рашистам для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшего продвижения на Кураховском направлении.

СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки

Спецслужба РФ привлекла местного разнорабочего для выявления пунктов базирования Сил обороны.

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"Под видом выполнения подсобных работ, он обходил территорию громады, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы "отчитаться" о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере. СБУ своевременно разоблачила вражеские планы, задержала информатора и провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск", - говорится в сообщении.

Мужчина находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ РФ, которого уже также идентифицировали.

Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела войсками РФ Донетчины погибли три человека, еще два получили ранения

СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки

Автор: 

СБУ (19901) Донецкая область (9656) Ясногоровка (102)


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Топ комментарии
+10
Поки немає для такої падалі смертної кари - ладу не буде!!
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27.05.2024 10:29
+8
Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіні...
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27.05.2024 10:19
+8
Вішати треба..
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27.05.2024 10:24
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Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіні...
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27.05.2024 10:19 Ответить
Вішати треба..
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27.05.2024 10:24 Ответить
Поки немає для такої падалі смертної кари - ладу не буде!!
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27.05.2024 10:29 Ответить
Обміняти б на наших хлопців,це найважливіше.Те що ця гидота буде сидіти на пожиттєвому,нам,Україні,тільки гірше
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27.05.2024 10:46 Ответить
Це якщо оте лайно потрібне мокшам, але, скоріш за все - це просто витратний матеріал..
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27.05.2024 11:30 Ответить
Ви що знущаєтесь , до смерті його утримувати . Посадити на15 хвилин на палю (ми йому не казали туда сідати )
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27.05.2024 11:30 Ответить
Треба скористатися досвідом комуністичної влади часів другої світової війни, а саме для боротьби з покидьками, подібними на нього, реанімувати, так званий, Смерш, коли інтервал між виявленням злочину і вироком-смертна кара, був мінімальний, через відсутність судових формальностей.
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27.05.2024 11:32 Ответить
Завтра Ви комусь не сподобаєтесь,і все.Або хтось досить багатенький,і все
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27.05.2024 13:00 Ответить
А ми раді що нарешті ублюдину схопили і щоб він здох, то єсть став не живий.
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27.05.2024 11:38 Ответить
Ось скільки бачив переселенців з луганди, мало серед них патріотів України, дуже мало… нещодавно у нашому будинку одному такому поцу, який стверджував що в лугандоні люди «стоять за правду», дуже добре натовкли пику. А два дні тому йому повістку принесли, цікаво за яку правду тепер він стоятиме? Хоча як таких в ЗСУ не брав, привезти на кордон і підсрачниками у рашку!!!!
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27.05.2024 11:58 Ответить
Ахах... Ошибок ... Тьма
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27.05.2024 12:07 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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27.05.2024 12:15 Ответить
Разведос, попандос, поцсаны цифры падагнали... Чушкарь/парашник/вафлабан и с телефоном, и в сетях... Таких уйобків просто с 1,5 км на биомусор...
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27.05.2024 12:21 Ответить
Пошматувати на п'ятаки курву!
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27.05.2024 12:23 Ответить
 
 