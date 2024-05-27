Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Донецкой области задержан российский агент, который шпионил за Силами обороны и готовил захват Красногоровки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Россиян интересовали координаты боевых позиций артиллерии и подразделений беспилотных систем ВСУ, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Эти данные были нужны рашистам для подготовки боевых операций, направленных на захват города и дальнейшего продвижения на Кураховском направлении.
Спецслужба РФ привлекла местного разнорабочего для выявления пунктов базирования Сил обороны.
"Под видом выполнения подсобных работ, он обходил территорию громады, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. После разведывательных вылазок фигурант возвращался домой, чтобы "отчитаться" о них оккупантам через анонимный чат в мессенджере. СБУ своевременно разоблачила вражеские планы, задержала информатора и провела комплексные меры для обеспечения безопасности позиций украинских войск", - говорится в сообщении.
Мужчина находился на прямой связи с кадровым сотрудником ГРУ РФ, которого уже также идентифицировали.
Военная разведка РФ дистанционно завербовала мужчину из-за его прокремлевских взглядов, которые он распространял среди знакомых.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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