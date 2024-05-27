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Новини Фото Війна
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Готував захоплення Красногорівки: СБУ затримала агента на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині затримано російського агента, який шпигував за Силами оборони та готував захоплення Красногорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Росіян цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Ці дані були потрібні рашистам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку.

СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки

Спецслужба РФ залучила місцевого різноробочого для виявлення пунктів базування Сил оборони.

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"Під виглядом виконання підсобних робіт, він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок фігурант повертався додому, щоб "відзвітувати" про них окупантам через анонімний чат у месенджері. СБУ своєчасно викрила ворожі плани, затримала інформатора та провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ РФ, якого вже також ідентифікували.

Воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки
СБУ затримала агента РФ, який готував захоплення Красногорівки

Автор: 

СБУ (12821) Донецька область (8467) Красногорівка (108)


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Топ коментарі
+10
Поки немає для такої падалі смертної кари - ладу не буде!!
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27.05.2024 10:29
+8
Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіні...
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27.05.2024 10:19
+8
Вішати треба..
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27.05.2024 10:24
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Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіні...
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27.05.2024 10:19 Відповісти
Вішати треба..
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27.05.2024 10:24 Відповісти
Поки немає для такої падалі смертної кари - ладу не буде!!
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27.05.2024 10:29 Відповісти
Обміняти б на наших хлопців,це найважливіше.Те що ця гидота буде сидіти на пожиттєвому,нам,Україні,тільки гірше
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27.05.2024 10:46 Відповісти
Це якщо оте лайно потрібне мокшам, але, скоріш за все - це просто витратний матеріал..
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27.05.2024 11:30 Відповісти
Ви що знущаєтесь , до смерті його утримувати . Посадити на15 хвилин на палю (ми йому не казали туда сідати )
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27.05.2024 11:30 Відповісти
Треба скористатися досвідом комуністичної влади часів другої світової війни, а саме для боротьби з покидьками, подібними на нього, реанімувати, так званий, Смерш, коли інтервал між виявленням злочину і вироком-смертна кара, був мінімальний, через відсутність судових формальностей.
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27.05.2024 11:32 Відповісти
Завтра Ви комусь не сподобаєтесь,і все.Або хтось досить багатенький,і все
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27.05.2024 13:00 Відповісти
А ми раді що нарешті ублюдину схопили і щоб він здох, то єсть став не живий.
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27.05.2024 11:38 Відповісти
Ось скільки бачив переселенців з луганди, мало серед них патріотів України, дуже мало… нещодавно у нашому будинку одному такому поцу, який стверджував що в лугандоні люди «стоять за правду», дуже добре натовкли пику. А два дні тому йому повістку принесли, цікаво за яку правду тепер він стоятиме? Хоча як таких в ЗСУ не брав, привезти на кордон і підсрачниками у рашку!!!!
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27.05.2024 11:58 Відповісти
Ахах... Ошибок ... Тьма
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27.05.2024 12:07 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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27.05.2024 12:15 Відповісти
Разведос, попандос, поцсаны цифры падагнали... Чушкарь/парашник/вафлабан и с телефоном, и в сетях... Таких уйобків просто с 1,5 км на биомусор...
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27.05.2024 12:21 Відповісти
Пошматувати на п'ятаки курву!
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27.05.2024 12:23 Відповісти
 
 