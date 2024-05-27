Готував захоплення Красногорівки: СБУ затримала агента на Донеччині. ФОТОрепортаж

На Донеччині затримано російського агента, який шпигував за Силами оборони та готував захоплення Красногорівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Росіян цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Ці дані були потрібні рашистам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку.

Спецслужба РФ залучила місцевого різноробочого для виявлення пунктів базування Сил оборони.

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"Під виглядом виконання підсобних робіт, він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок фігурант повертався додому, щоб "відзвітувати" про них окупантам через анонімний чат у месенджері. СБУ своєчасно викрила ворожі плани, затримала інформатора та провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником ГРУ РФ, якого вже також ідентифікували.

Воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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