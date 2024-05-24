Голові Радфеду РФ Матвієнко, яка поширювала фейки про ЗСУ та санкціонувала війну, повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України. Вона публічно поширювала і продовжує розповсюджувати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовиця входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ проти України.

Нові обвинувачення

Для цього Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію нашої держави.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

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Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії.

Поширює фейки про ЗСУ та ситуацію на полі бою

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.

Як зазначили в СБУ, під час численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, Матвієнко заперечує існування України як суверенної держави й закликає до її повного захоплення.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності фігурантки проти нашої держави.

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Підозри посадовиці

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ нагадали, що раніше Матвієнко отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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