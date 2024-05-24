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Голові Радфеду РФ Матвієнко, яка поширювала фейки про ЗСУ та санкціонувала війну, повідомлено про підозру, - СБУ

Володимир Путін та Валентина Матвієнко

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України. Вона публічно поширювала і продовжує розповсюджувати фейки про Сили оборони України та ситуацію на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовиця входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ проти України.

Нові обвинувачення

Для цього Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію нашої держави.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Федерацій направила доповідь про американських "бойових комарів" в Україні до всіх парламентів світу, - Матвієнко

Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" Росії.

Підозра Валентині Матвієнко від СБУ

Поширює фейки про ЗСУ та ситуацію на полі бою

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.

Як зазначили в СБУ, під час численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, Матвієнко заперечує існування України як суверенної держави й закликає до її повного захоплення.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності фігурантки проти нашої держави.

Читайте також: Повідомлено про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає до захоплення Києва й Харкова, - СБУ

Підозри посадовиці

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ нагадали, що раніше Матвієнко отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Автор: 

путін володимир (23785) СБУ (12793) Матвієнко Валентина (42) підозра (759)


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Топ коментарі
+7
цікаво, скільки бюджетів попиляно під цю *****?
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24.05.2024 13:21
+3
А оголосити хоча б підозру, наприклад, бойку слабо, бо ще не втік?
А як там справи з чиїмось другом дитинства бакановим?
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24.05.2024 13:26
+2
Посадити вальку на стакан. Буквально. Бо фігурально вона вже давно на ньому.
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24.05.2024 13:34
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цікаво, скільки бюджетів попиляно під цю *****?
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24.05.2024 13:21 Відповісти
тютіна онє...
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24.05.2024 13:23 Відповісти
Вона сама родом з Донбаса, ну походу еврейка, польська.
У мене був знакомий Тютин, так вiн як випье i меле шо вiн "польскiх кровей".
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24.05.2024 13:40 Відповісти
Нє, тамбовскій волк папка єйньій.
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24.05.2024 13:45 Відповісти
До Черкас збіг з ******...
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24.05.2024 13:46 Відповісти
Валька Матвієнко з Шепетівки родом.
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24.05.2024 13:57 Відповісти
Да, ошибся, перепутал з Кобзоном.
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24.05.2024 14:05 Відповісти
А оголосити хоча б підозру, наприклад, бойку слабо, бо ще не втік?
А як там справи з чиїмось другом дитинства бакановим?
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24.05.2024 13:26 Відповісти
Клоуни.
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24.05.2024 13:27 Відповісти
Клоун ты
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24.05.2024 13:38 Відповісти
Посадити вальку на стакан. Буквально. Бо фігурально вона вже давно на ньому.
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24.05.2024 13:34 Відповісти
Стакан со свистом исчезнет в ее бездне - в этой комсомолке не одна комсомольская оргпнизация побывала всем составом.
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24.05.2024 13:42 Відповісти
І партійна райкомівська -горкомівська-обкомівська ...теж...інакше там наверх не пролазили...
Або навпаки вона донька-мажорка (племінниця мехліса) і до неї причепився студент льоня брежнєв
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24.05.2024 13:47 Відповісти
Як це буде собачою: "Пєдсовєта"?
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24.05.2024 13:43 Відповісти
Валюшка Полстакана в силу возраста и бурной комсомольской "деятельности" сама "окопытится" в недалёком будущем,зачем на эту курву ресурсы тратить?
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24.05.2024 13:46 Відповісти
Умора. Два з половиною роки війни з рашистами,а тільки зараз вирішили обявити в розшук цю курву запойну...
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24.05.2024 13:50 Відповісти
Чергова серія пАтужнава серіальчіка "ну хоч пАржом".
Майже рік тому підозри оголосили Тандиру та Коломойському. Обидва начебто в Україні, брешуть навіть в СІЗО.
І шо? Як там "пАтужні пасадки"?
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24.05.2024 14:20 Відповісти
та їй можна висунути звинувачення і по статті з КК рф - про фейки про збройні сили рф ))
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24.05.2024 14:41 Відповісти
Не можеш ударити- не бий, не можеш посадити- не оголошуй підозри бо виглядаєш терпілом.
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24.05.2024 14:42 Відповісти
Не повідомлено, а винесено постанову про оголошення підозри. Це різні речі. Коли вже журналісти це усвідомлять перед тим як шось писати
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24.05.2024 14:42 Відповісти
Сколько получили бюджетных денег Украины "герои"?
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24.05.2024 15:07 Відповісти
... сумка з обірваними з обірваними ручками ,пора вже до Кобзона.
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24.05.2024 15:11 Відповісти
 
 