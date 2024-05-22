Повідомлено про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає до захоплення Києва й Харкова, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну Росії проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ще на початку повномасштабного вторгнення він втік до РФ, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантівЗ цією метою Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube.

Служба безпеки ініціювала експертизи, які підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

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Таким чином, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.