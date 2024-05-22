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Новини
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Повідомлено про підозру продюсеру Бардашу, який втік до РФ та закликає до захоплення Києва й Харкова, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну Росії проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ще на початку повномасштабного вторгнення він втік до РФ, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку окупантівЗ цією метою Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube.

Служба безпеки ініціювала експертизи, які підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

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Юрій Бардаш

Таким чином, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Також дивіться: Написав понад 60 антиукраїнських статей на замовлення РФ: Зрадника засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в Україні засуджено 326 державних зрадників та 793 колаборантів.

Автор: 

СБУ (12790) державна зрада (1680) підозра (759)


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Топ коментарі
+6
Тут не підозри треба робити а ліквітаторів відправляти.
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22.05.2024 13:27
+6
Кварталівець?
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22.05.2024 13:34
+4
кому это говно всратое надо?на что оно влияет?ни на что,бесполезный биомусор даже для упоротой кацапской пропаганды.
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22.05.2024 13:28
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Тут не підозри треба робити а ліквітаторів відправляти.
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22.05.2024 13:27 Відповісти
Тим більше це не х@йло і навіть не ківа, охорони там нема...
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22.05.2024 13:29 Відповісти
кому это говно всратое надо?на что оно влияет?ни на что,бесполезный биомусор даже для упоротой кацапской пропаганды.
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22.05.2024 13:28 Відповісти
Он влияет на размер бюджетов, которые пилит СБУ на такую вот *****
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22.05.2024 13:32 Відповісти
Пилять, ну чому у них всіх такі огидні рила??
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22.05.2024 13:29 Відповісти
Буває - може шось з головою
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22.05.2024 13:29 Відповісти
Він любітель АУЕ культури, тому не дивно чому він вибрав ту сторону.
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22.05.2024 13:54 Відповісти
Він, певно, готувався до української тюрми.
"Обрілі уже!" (с)

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22.05.2024 15:04 Відповісти
Кварталівець?
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22.05.2024 13:34 Відповісти
а цікаво у кабздона зараз вакантна посада продьюсера
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22.05.2024 13:35 Відповісти
Заваліть по-тихому а якщо не можете, то нічого ганьбитись якимись підозрами.
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22.05.2024 13:37 Відповісти
А хто це бл...такий ..вперше чую
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22.05.2024 13:37 Відповісти
як так
це ж товариш просроченого..
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22.05.2024 13:48 Відповісти
Вот дебил!
На фига было сваливать?
Президент все бы порешал
Вон как у него продюсеры - то зарабатывают !
И не на кино,а на войне!!!
Голливуд ,небось ,обзавидовался
Деньги текут рекой....
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22.05.2024 14:18 Відповісти
 
 