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Новости
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Сообщено о подозрении бежавшему в РФ продюсеру Бардашу, призывающему к захвату Киева и Харькова, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, оправдывающего войну России против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что еще в начале полномасштабного вторжения он сбежал в РФ, где начал широкую информационную кампанию в поддержку оккупантов. С этой целью Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах своего телеграм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. Среди прочего, фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube.

Служба безопасности инициировала экспертизы, которые подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшему украинскому музыканту Джанго, поддержавшему вторжение РФ, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Юрій Бардаш

Таким образом, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборациониста.

Автор: 

СБУ (19871) государственная измена (1535) подозрение (485)


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Топ комментарии
+6
Тут не підозри треба робити а ліквітаторів відправляти.
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22.05.2024 13:27
+6
Кварталівець?
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22.05.2024 13:34
+4
кому это говно всратое надо?на что оно влияет?ни на что,бесполезный биомусор даже для упоротой кацапской пропаганды.
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22.05.2024 13:28
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Тут не підозри треба робити а ліквітаторів відправляти.
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22.05.2024 13:27 Ответить
Тим більше це не х@йло і навіть не ківа, охорони там нема...
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22.05.2024 13:29 Ответить
кому это говно всратое надо?на что оно влияет?ни на что,бесполезный биомусор даже для упоротой кацапской пропаганды.
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22.05.2024 13:28 Ответить
Он влияет на размер бюджетов, которые пилит СБУ на такую вот *****
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22.05.2024 13:32 Ответить
Пилять, ну чому у них всіх такі огидні рила??
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22.05.2024 13:29 Ответить
Буває - може шось з головою
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22.05.2024 13:29 Ответить
Він любітель АУЕ культури, тому не дивно чому він вибрав ту сторону.
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22.05.2024 13:54 Ответить
Він, певно, готувався до української тюрми.
"Обрілі уже!" (с)

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22.05.2024 15:04 Ответить
Кварталівець?
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22.05.2024 13:34 Ответить
а цікаво у кабздона зараз вакантна посада продьюсера
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22.05.2024 13:35 Ответить
Заваліть по-тихому а якщо не можете, то нічого ганьбитись якимись підозрами.
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22.05.2024 13:37 Ответить
А хто це бл...такий ..вперше чую
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22.05.2024 13:37 Ответить
як так
це ж товариш просроченого..
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22.05.2024 13:48 Ответить
Вот дебил!
На фига было сваливать?
Президент все бы порешал
Вон как у него продюсеры - то зарабатывают !
И не на кино,а на войне!!!
Голливуд ,небось ,обзавидовался
Деньги текут рекой....
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22.05.2024 14:18 Ответить
 
 