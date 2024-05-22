Сообщено о подозрении бежавшему в РФ продюсеру Бардашу, призывающему к захвату Киева и Харькова, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, оправдывающего войну России против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что еще в начале полномасштабного вторжения он сбежал в РФ, где начал широкую информационную кампанию в поддержку оккупантов. С этой целью Бардаш регулярно публикует антиукраинские сообщения на страницах своего телеграм-канала с общей аудиторией почти 50 тыс. пользователей. Среди прочего, фигурант призывает к захвату Киева и Харькова. Также Бардаш регулярно повторяет тезисы российской пропаганды в эфирах рупоров Кремля на видеохостинге YouTube.

Служба безопасности инициировала экспертизы, которые подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

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Таким образом, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Бардашу о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий); чч. 1, 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ст. 436 (пропаганда войны); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).



Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине осуждены 326 государственных изменников и 793 коллаборациониста.