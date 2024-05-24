РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7825 посетителей онлайн
Новости
1 899 22

Председателю Совфеда РФ Матвиенко, которая распространяла фейки об ВСУ и санкционировала войну, извещено о подозрении, - СБУ

Володимир Путін та Валентина Матвієнко

Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко - председателя Совета федерации федерального собрания РФ, которая способствует российской войне против Украины. Она публично распространяла и продолжает распространять фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновница входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ против Украины.

Новые обвинения

Для этого Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию нашего государства.

Кроме того, чиновница согласовала ратификацию соглашений о "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет Федераций направил доклад об американских "боевых комарах" в Украине во все парламенты мира, - Матвиенко

Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России.

Підозра Валентині Матвієнко від СБУ

Распространяет фейки о ВСУ и ситуации на поле боя

Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте.

Как отметили в СБУ, во время многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, Матвиенко отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности фигурантки против нашего государства.

Читайте также: Сообщено о подозрении продюсеру Бардашу, который сбежал в РФ и призывает к захвату Киева и Харькова, - СБУ

Подозрения чиновницы

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ напомнили, что ранее Матвиенко получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.

Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ объявила Медведева, Бортникова, Володина, Золотова, Матвиенко, Нарышкина, Шойгу и Патрушева в розыск (обновлено)

Автор: 

путин владимир (31236) СБУ (19878) Матвиенко Валентина (43) подозрение (486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
цікаво, скільки бюджетів попиляно під цю *****?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:21
+3
А оголосити хоча б підозру, наприклад, бойку слабо, бо ще не втік?
А як там справи з чиїмось другом дитинства бакановим?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:26
+2
Посадити вальку на стакан. Буквально. Бо фігурально вона вже давно на ньому.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво, скільки бюджетів попиляно під цю *****?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:21 Ответить
тютіна онє...
показать весь комментарий
24.05.2024 13:23 Ответить
Вона сама родом з Донбаса, ну походу еврейка, польська.
У мене був знакомий Тютин, так вiн як випье i меле шо вiн "польскiх кровей".
показать весь комментарий
24.05.2024 13:40 Ответить
Нє, тамбовскій волк папка єйньій.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:45 Ответить
До Черкас збіг з ******...
показать весь комментарий
24.05.2024 13:46 Ответить
Валька Матвієнко з Шепетівки родом.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:57 Ответить
Да, ошибся, перепутал з Кобзоном.
показать весь комментарий
24.05.2024 14:05 Ответить
А оголосити хоча б підозру, наприклад, бойку слабо, бо ще не втік?
А як там справи з чиїмось другом дитинства бакановим?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:26 Ответить
Клоуни.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:27 Ответить
Клоун ты
показать весь комментарий
24.05.2024 13:38 Ответить
Посадити вальку на стакан. Буквально. Бо фігурально вона вже давно на ньому.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:34 Ответить
Стакан со свистом исчезнет в ее бездне - в этой комсомолке не одна комсомольская оргпнизация побывала всем составом.
показать весь комментарий
24.05.2024 13:42 Ответить
І партійна райкомівська -горкомівська-обкомівська ...теж...інакше там наверх не пролазили...
Або навпаки вона донька-мажорка (племінниця мехліса) і до неї причепився студент льоня брежнєв
показать весь комментарий
24.05.2024 13:47 Ответить
Як це буде собачою: "Пєдсовєта"?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:43 Ответить
Валюшка Полстакана в силу возраста и бурной комсомольской "деятельности" сама "окопытится" в недалёком будущем,зачем на эту курву ресурсы тратить?
показать весь комментарий
24.05.2024 13:46 Ответить
Умора. Два з половиною роки війни з рашистами,а тільки зараз вирішили обявити в розшук цю курву запойну...
показать весь комментарий
24.05.2024 13:50 Ответить
Чергова серія пАтужнава серіальчіка "ну хоч пАржом".
Майже рік тому підозри оголосили Тандиру та Коломойському. Обидва начебто в Україні, брешуть навіть в СІЗО.
І шо? Як там "пАтужні пасадки"?
показать весь комментарий
24.05.2024 14:20 Ответить
та їй можна висунути звинувачення і по статті з КК рф - про фейки про збройні сили рф ))
показать весь комментарий
24.05.2024 14:41 Ответить
Не можеш ударити- не бий, не можеш посадити- не оголошуй підозри бо виглядаєш терпілом.
показать весь комментарий
24.05.2024 14:42 Ответить
Не повідомлено, а винесено постанову про оголошення підозри. Це різні речі. Коли вже журналісти це усвідомлять перед тим як шось писати
показать весь комментарий
24.05.2024 14:42 Ответить
Сколько получили бюджетных денег Украины "герои"?
показать весь комментарий
24.05.2024 15:07 Ответить
... сумка з обірваними з обірваними ручками ,пора вже до Кобзона.
показать весь комментарий
24.05.2024 15:11 Ответить
 
 