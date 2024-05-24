Председателю Совфеда РФ Матвиенко, которая распространяла фейки об ВСУ и санкционировала войну, извещено о подозрении, - СБУ
Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко - председателя Совета федерации федерального собрания РФ, которая способствует российской войне против Украины. Она публично распространяла и продолжает распространять фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, чиновница входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ против Украины.
Новые обвинения
Для этого Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию нашего государства.
Кроме того, чиновница согласовала ратификацию соглашений о "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России.
Распространяет фейки о ВСУ и ситуации на поле боя
Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте.
Как отметили в СБУ, во время многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, Матвиенко отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности фигурантки против нашего государства.
Подозрения чиновницы
На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ напомнили, что ранее Матвиенко получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.
Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
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У мене був знакомий Тютин, так вiн як випье i меле шо вiн "польскiх кровей".
А як там справи з чиїмось другом дитинства бакановим?
Або навпаки вона донька-мажорка (племінниця мехліса) і до неї причепився студент льоня брежнєв
Майже рік тому підозри оголосили Тандиру та Коломойському. Обидва начебто в Україні, брешуть навіть в СІЗО.
І шо? Як там "пАтужні пасадки"?