Председателю Совфеда РФ Матвиенко, которая распространяла фейки об ВСУ и санкционировала войну, извещено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко - председателя Совета федерации федерального собрания РФ, которая способствует российской войне против Украины. Она публично распространяла и продолжает распространять фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, чиновница входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ против Украины.

Новые обвинения

Для этого Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию нашего государства.

Кроме того, чиновница согласовала ратификацию соглашений о "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

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Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России.

Распространяет фейки о ВСУ и ситуации на поле боя

Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте.

Как отметили в СБУ, во время многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, Матвиенко отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности фигурантки против нашего государства.

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Подозрения чиновницы

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ напомнили, что ранее Матвиенко получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.

Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

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