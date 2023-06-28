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Рада Федерацій направила доповідь про американських "бойових комарів" в Україні до всіх парламентів світу, - Матвієнко

комар,малярия

У Російській Федерації підготували доповідь парламентської комісії щодо роботи американських біолабораторій в Україні.

Про це заявила спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Ми направили доповідь нашої комісії до конгресу США, і до всіх парламентів світу, щоб вони все-таки замислилися і стривожилися. Це дуже велика загроза і велика небезпека, — заявила Матвієнко.

У документі написано, що Міністерство оборони США нібито ініціювало проєкт "Комахи союзники", який займається оцінкою можливого залучення комах для зараження "генномодифікованими вірусами".

"Передбачалося розробити механізм застосування комахами-переносниками корисних генів для поширення на певних територіях з метою передання такого генетичного матеріалу сільськогосподарським культурам", — стверджують у РФ.

Автори доповіді також заявили, що Агентство США з патентів і товарних знаків видало патент на БПЛА, призначений для поширення в повітрі заражених комарів.

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Нагадаємо, раніше начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов заявив, що у США готують малярійних комарів, щоб скидати їх безпілотниками на позиції російських окупантів в Україні.

Автор: 

пропаганда (2818) біологічна зброя (28) Матвієнко Валентина (42)


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Топ коментарі
+55
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28.06.2023 21:21
+35
Хоть все увидят какие вы придурки ))
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28.06.2023 21:21
+28
І всі парламенти світу дізнаються наскільки чокнуті істоти живуть на території мордору.
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28.06.2023 21:24
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Десь в інтернеті гуляє відео, де наш військовий по телефону розказує про бойових комарів, жуків, качок. Там так хлопці ржуть за кадром, що і у мене сльози від сміху побігли. То треба перекласти і слідом за отим брудом відправити до парламентів тих країн. Хай люди потішаться
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29.06.2023 06:57 Відповісти
Ну,Валя-пол-стакана вже давно перестала дивувати своїм хриплим басом адекватних людей.
Я думаю,що це не горілка і навіть не "боярка". Ті так не "пігрібають!" Це щось на кшталт клею Момент+дихлофос.
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29.06.2023 08:40 Відповісти
А нашим надо отправить во все парламенты мира последствия удара руцкими мразями по пиццерии в Краматорске. Кулеба явно недорабатывает.
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29.06.2023 10:13 Відповісти
Ну, Валька, теперь переходи с водки на дихлофос! 💀
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29.06.2023 13:09 Відповісти
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