Рада Федерацій направила доповідь про американських "бойових комарів" в Україні до всіх парламентів світу, - Матвієнко

У Російській Федерації підготували доповідь парламентської комісії щодо роботи американських біолабораторій в Україні.

Про це заявила спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Ми направили доповідь нашої комісії до конгресу США, і до всіх парламентів світу, щоб вони все-таки замислилися і стривожилися. Це дуже велика загроза і велика небезпека, — заявила Матвієнко.

У документі написано, що Міністерство оборони США нібито ініціювало проєкт "Комахи союзники", який займається оцінкою можливого залучення комах для зараження "генномодифікованими вірусами".

"Передбачалося розробити механізм застосування комахами-переносниками корисних генів для поширення на певних територіях з метою передання такого генетичного матеріалу сільськогосподарським культурам", — стверджують у РФ.

Автори доповіді також заявили, що Агентство США з патентів і товарних знаків видало патент на БПЛА, призначений для поширення в повітрі заражених комарів.

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Нагадаємо, раніше начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов заявив, що у США готують малярійних комарів, щоб скидати їх безпілотниками на позиції російських окупантів в Україні.