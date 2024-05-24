Задержан информатор РФ, шпионивший за подразделениям ВСУ на Покровском и Краматорском направлениях, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора российских спецслужб. Злоумышленник отслеживал геолокации Сил обороны вблизи горячих точек восточного фронта.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигурант пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, которые ведут непрерывные бои на Покровском и Краматорском направлениях.

Враг надеялся использовать эти данные для огневого поражения позиций ВСУ с использованием ракетного вооружения.

Но Служба безопасности заблаговременно получила информацию о планах оккупантов, разоблачила и поэтапно задокументировала разведывательную активность фигуранта.

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Благодаря этому были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования украинских войск, а затем задержан вражеский приспешник в его доме.

По данным следствия, им оказался местный житель, дистанционно сотрудничавший с российской разведкой через свою знакомую в РФ. Для коммуникации между собой они использовали анонимный чат в одной из соцсетей.

Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

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Что грозит?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.