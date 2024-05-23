Разоблачен агент ФСБ, который должен был сформировать в тюрьме "группу поддержки" для прорыва российских ДРГ в Харьков, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку ФСБ сформировать свою агентурную сеть на Харьковщине. Злоумышленники должны были способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп для захвата стратегических объектов региона. Для выполнения этой задачи оккупанты привлекли своего агента - заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по указанию ФСБ предатель вербовал других осужденных, у которых также заканчивался срок наказания.

После выхода из тюрьмы они должны были разъехаться по Харькову и приграничным поселкам региона и устанавливать геолокации украинских блокпостов и укрепрайонов.

Также агрессор надеялся получить от своей агентуры точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальным "отчетом" о системе охраны.

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Разведданные нужны были оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы области в "обход" оборонительных линий украинских войск. Однако Служба безопасности сорвала планы РФ и разоблачила агента.

Вербовка агента

Установлено, что заключенный был завербован ФСБ, когда с 2012 года отбывал "срок" на временно оккупированной части территории Луганщины.

До начала полномасштабного вторжения РФ его перевели в исправительную колонию на Харьковщине как жителя подконтрольной территории Украины.

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Перед "этапированием" он получил инструкции от российской спецслужбы по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Еще в тюрьме он должен был сформировать свою агентурную группу, а после выхода на свободу - дистанционно связаться со своим куратором из ФСБ для уточнения задач и сроков их выполнения.

Подозрение предателю

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту-заключенному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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